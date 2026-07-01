ISM: Przemysł w USA słabnie 🔥🏭

16:00 - ISM Produkcyjny z USA (Czerwiec) Indeks ISM: 53,3 (Oczekiwano: 54; Poprzednio: 54)

ISM - Zatrudnienie w Produkcji: 49,7 (Poprzednio: 48,6)

ISM - Indeks Cen: 73 (Oczekiwano: 79; Poprzednio: 82,1)

ISM - Nowe zamówienia w produkcji: 56 (Poprzednio: 56,8)

PMI Produkcyjne: 53,9 (Oczekiwano: 55,7; Poprzednio: 55,1)

Wydatki budowlane: 0,1% (Oczekiwano: 0,1%; Poprzednio: 0,4%) Słabe dane z przemysłu w USA potęgują słabnący sentyment wobec amerykańskiej gospodarki oraz dolara. Po odczycie ADP oraz PMI, który okazał się poniżej oczekiwań, rozczarował również przemysł wg ISM. Najbardziej w oczy rzuca się gwałtowny spadek indeksu cen, co w kontekście wzrostu inflacji może sygnalizować słabnący popyt w sektorze produkcji. Na plus jest jedynie zatrudnienie w Produkcji, które wzrosło - choć ciągle utrzymuje się poniżej poziomu neutralnego (50 punktów). EURUSD (M1) Po spadkach sprowokowanych przemówieniem szefa FED, publikacja danych sprowokowała płytką korektę. Źródło: Xstation5

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych XTB Przejdź do eksperta

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