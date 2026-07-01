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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:08 · 1 lipca 2026

ISM: Przemysł w USA słabnie 🔥🏭

Kamil Szczepański
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Analityk Rynków Finansowych XTB

16:00 - ISM Produkcyjny z USA (Czerwiec)

  • Indeks ISM: 53,3 (Oczekiwano: 54; Poprzednio: 54) 
  • ISM - Zatrudnienie w Produkcji: 49,7 (Poprzednio: 48,6)
  • ISM - Indeks Cen: 73 (Oczekiwano: 79; Poprzednio: 82,1) 
  • ISM - Nowe zamówienia w produkcji: 56 (Poprzednio: 56,8) 
  • PMI Produkcyjne: 53,9 (Oczekiwano: 55,7; Poprzednio: 55,1) 
  • Wydatki budowlane: 0,1% (Oczekiwano: 0,1%; Poprzednio: 0,4%)

Słabe dane z przemysłu w USA potęgują słabnący sentyment wobec amerykańskiej gospodarki oraz dolara. Po odczycie ADP oraz PMI, który okazał się poniżej oczekiwań, rozczarował również przemysł wg ISM. Najbardziej w oczy rzuca się gwałtowny spadek indeksu cen, co w kontekście wzrostu inflacji może sygnalizować słabnący popyt w sektorze produkcji. 

Na plus jest jedynie zatrudnienie w Produkcji, które wzrosło - choć ciągle utrzymuje się poniżej poziomu neutralnego (50 punktów).

EURUSD (M1)

 

Po spadkach sprowokowanych przemówieniem szefa FED, publikacja danych sprowokowała płytką korektę. Źródło: Xstation5

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB

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