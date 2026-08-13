🚩 Kontrakty na sok pomarańczowy bliskie wieloletnich minimów - co pokazuje raport CoT?

Notowane na ICE futures na sok pomarańczowy (ORANGE) notowane są w pobliżu wieloletnich minimów, a najnowszy raport Commitments of Traders dla kontraktów futures na mrożony koncentrat soku pomarańczowego (FCOJ) wskazał istotną zmianę zachowania kapitału spekulacyjnego. Duzi spekulanci (grupa Managed Money) nadal utrzymuje pozycję netto short, ale w ciągu tygodnia jednocześnie zwiększyło longi i wyraźnie zredukowało shorty, przesuwając pozycję netto o 444 kontrakty w kierunku dodatnim. Przy open interest wynoszącym zaledwie 9 794 kontrakty jest to ruch na tyle duży, że trudno uznać go za statystyczny szum. Jednocześnie producenci i pozostali uczestnicy komercyjni mocno zwiększyli pozycje short, podczas gdy Other Reportables pozostają zdecydowanie po stronie długiej. Obraz COT nie daje jeszcze sygnału pełnej zmiany trendu, ale struktura spekulacyjna rynku FCOJ staje się wyraźnie mniej niedźwiedzia.

Co pokazuje raport CoT?

Managed Money pozostaje net short na 1 136 kontraktów: fundusze mają 2 379 longów wobec 3 515 shortów.

Tygodniowa zmiana Managed Money jest jednak wyraźnie pozytywna: fundusze dodały 200 longów i zamknęły 244 shorty, poprawiając pozycję netto o 444 kontrakty.

Producer/Merchant/Processor/User zwiększyli ekspozycję short, dodając 528 kontraktów po krótkiej stronie i redukując longi o 47.

Other Reportables pozostają zdecydowanie net long: 2 390 longów wobec 169 shortów daje pozycję netto +2 221 kontraktów.

Open interest spadł o 127 do 9 794 kontraktów, a czterech największych uczestników kontroluje aż 42% pozycji short.

Rynek soku pomarańczowego znajduje się w interesującym punkcie, ponieważ cena spadła w okolice 139, czyli poziomów niewidzianych od kilku lat, podczas gdy pozycjonowanie spekulacyjne nie potwierdza już skrajnie niedźwiedziego sentymentu. Pozycja netto spekulantów wynosi obecnie około +1,1 tys. kontraktów, pozostając poniżej długoterminowej średniej, ale jednocześnie wyraźnie powyżej ekstremów obserwowanych w okresach największego pesymizmu. Szczególnie istotna jest struktura pozycji - w ostatnim okresie widoczna jest odbudowa długiej strony rynku. Historycznie największe ruchy cenowe pojawiały się, gdy zmiana ceny była wspierana zdecydowanym przesunięciem pozycjonowania, dlatego obecny układ należy traktować raczej jako wczesną fazę stabilizacji sentymentu niż potwierdzenie odwrócenia trendu. Dla rynku futures kluczowe będzie teraz, czy przy cenach bliskich wieloletnim minimom dalszemu wzrostowi longów i redukcji shortów zacznie towarzyszyć odbicie ceny. Taki układ byłby znacznie mocniejszym sygnałem, że presja podażowa zaczyna tracić impet.

Źródło: XTB Research

Źródło: CFTC

Managed Money: nadal bearish, ale kierunek przepływów się zmienia

Najważniejsza dla oceny spekulacyjnego sentymentu pozostaje kategoria Managed Money. Fundusze posiadają obecnie 2 379 kontraktów long, 3 515 short oraz 251 pozycji spreadingowych, co daje pozycję netto na poziomie -1 136 kontraktów. Shorty odpowiadają za 35,9% całego open interest, podczas gdy longi stanowią 24,3%.

Znacznie ciekawsza od samego poziomu jest tygodniowa zmiana. Managed Money zwiększyło longi o 200 kontraktów i jednocześnie zredukowało shorty o 244, dzięki czemu pozycja netto poprawiła się o 444 kontrakty – z około -1 580 do -1 136.

Fundusze jednocześnie wychodzą z części zakładów na spadek i zwiększają ekspozycję na wzrost. To mocniejszy sygnał niż sytuacja, w której poprawa pozycji netto wynikałaby wyłącznie z short covering. Nadal nie oznacza to jednak pełnego zwrotu sentymentu, ponieważ Managed Money pozostaje wyraźnie net short.

Commercials zwiększają zabezpieczenia po krótkiej stronie

Kategoria producentów, kupców i innych zaangażowanych bezpośrednio w fizyczny rynek (tzw. Commercials) posiada 1 656 longów i 3 267 shortów, czyli jest net short na około -1 611 kontraktów. W ciągu tygodnia liczba longów spadła o 47 kontraktów, podczas gdy shorty wzrosły aż o 528.

Takiego ruchu nie należy interpretować w taki sam sposób jak wzrostu shortów wśród funduszy. W przypadku producentów, przetwórców i użytkowników fizycznego surowca futures służą przede wszystkim do zarządzania ryzykiem cenowym.

Rosnąca liczba commercial shorts może więc oznaczać wzrost aktywności hedgingowej, a nie bezpośrednią prognozę spadku ceny FCOJ. To istotne rozróżnienie przy interpretacji struktury COT na rynku surowcowym.

Other Reportables pozostają zdecydowanie bullish

Najbardziej jednostronne pozycjonowanie widoczne jest w kategorii Other Reportables. Grupa posiada 2 390 longów wobec zaledwie 169 shortów, co daje bardzo wysoką pozycję netto +2 221 kontraktów.

W ostatnim tygodniu longi wzrosły dodatkowo o 64 kontrakty, natomiast shorty zostały ograniczone aż o 303. Longi tej grupy odpowiadają obecnie za 24,4% całego open interest, a shorty tylko za 1,7%.

Other Reportables stanowią obecnie wyraźną przeciwwagę dla niedźwiedziego pozycjonowania Managed Money. Jednocześnie tej kategorii nie należy utożsamiać bezpośrednio z funduszami, ponieważ obejmuje ona dużych raportowanych uczestników, którzy nie zostali zaklasyfikowani do pozostałych głównych kategorii CFTC.

Niski open interest zwiększa znaczenie zmian pozycji

Całkowity open interest wynosi 9 794 kontrakty, o 127 mniej niż tydzień wcześniej. FCOJ pozostaje relatywnie niewielkim rynkiem futures, dlatego przepływy rzędu kilkuset kontraktów mogą mieć większe znaczenie niż na najbardziej płynnych rynkach surowcowych.

Tygodniowa poprawa pozycji netto Managed Money o 444 kontrakty odpowiada około 4,5% całego open interest. Dodatkowo czterech największych traderów kontroluje 42,0% gross shortów, a ośmiu największych aż 56,7%.

Wysoka koncentracja krótkiej strony zwiększa podatność rynku na dynamiczny short covering. Jeżeli kilku dużych uczestników zaczęłoby jednocześnie ograniczać shorty, relatywnie niewielka głębokość rynku mogłaby zwiększyć skalę ruchu cenowego.

Co COT mówi obecnie o rynku soku pomarańczowego?

Najważniejsza jest obecnie rozbieżność między poziomem a momentum pozycjonowania. Managed Money nadal posiada znaczącą pozycję net short, ale w ciągu tygodnia poprawiło ją aż o 444 kontrakty poprzez jednoczesne zwiększenie longów i redukcję shortów.

Kluczowe będą kolejne raporty. Jeżeli fundusze nadal będą zwiększać longi i ograniczać shorty, można będzie mówić o stopniowym odwracaniu spekulacyjnego pozycjonowania, a nie tylko jednorazowym short covering. Jeszcze mocniejszym sygnałem byłoby przejście Managed Money w okolice neutralnej pozycji netto przy jednoczesnym wzroście open interest.

COT dla FCOJ pozostaje niedźwiedzi w ujęciu absolutnym, ale wyraźnie poprawia się na poziomie przepływów spekulacyjnych. To jeszcze nie potwierdzenie trwałego zwrotu, jednak tempo redukcji shortów sprawia, że pozycjonowanie funduszy staje się jednym z najważniejszych elementów do obserwowania w kolejnych raportach.

Wykres ORANGE (interwał D1)

Po spadku z przełomu 2024 i 2025 roku rynek soku pomarańczowego nie zdołał się pozbierać i osiąga od wielu miesięcy kontynuuje trend spadkowy, regulernie gaszony na poziomie 'linii najmniejszego oporu', która obecnie przebiega w okolicac 150. Kontrakt notowany jest obecnie w pobliżu dołków z ostatnich tygodni, wcześniej obserwowanych na początku 2022 roku. Co istotne - dziś rynek kontraktów na ORANGE otworzy się o godzinie 14:05.

Źródło: xStation5