PULS GPW: Wzrost PKB i Inflacji, wyniki PKO hamują spadki WIG20

Otwarcie czwartkowej sesji na GPW charakteryzuje brak zmienności, z niewielką przewagą pesymizmu. Kluczowymi wydarzeniami podczas dzisiejszych notowań jest publikacja krajowych danych makroekonomicznych – w tym głównie inflacji oraz wzrostu PKB. Kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej tracą ok. 0,6%.

Nie bez znaczenia w kontekście rynków wschodzących (Polska) pozostaje wczorajszy odczyt inflacyjny. Obserwując wyceny stopy Fed, można zaobserwować, że szansa na podwyżkę ponownie spadła, osiągając poziom ok. 35%. Sentyment ten powinien wspierać apetyt na ryzyko, jednak sytuacja w cieśninie Ormuz tłumi entuzjazm inwestorów wobec ryzykownych aktywów.

Wewnątrz indeksu WIG20, największym przegranym dzisiejszej sesji jest KGHM, który traci głównie na fali obaw o tempo wzrostu światowej gospodarki - co ma bezpośrednie przełożenie na ceny miedzi. Spadają również Pepco i Modivo. Wyraźnie lepiej, jednak jeszcze nie dobrze, radzą sobie Banki, z przewagą po stronie PKO które zyskuje ok. 1,5%.

Wiadomości ze spółek

CreepyJar (CRJ.PL): Producent gier komputerowych, opublikował wyniki za pierwszą połowę 2026 roku. Wyniki pokazały imponujący wzrost przychodów na poziomie 268% r/r, z 14 mln PLN do 51,6 mln PLN. Jeszcze lepiej wypadł zysk, który w ujęciu netto wzrósł o 311%, z poziomu 8,3 mln do 34,2 mln. Kurs traci ok. 3% po publikacji – co można traktować jako realizację zysku.

PKO (PKO.PL): W Q2 2026 r. Zysk netto banku wzrósł do 2,76 mln PLN wobec 2,66 mln PLN rok wcześniej. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami rynku. Akcje zyskują ok. 1,5%.

Liftero (LFR.PL): Producent systemów napędu do pojazdów kosmicznych, opublikował swoje wyniki za pierwsze półrocze 2026. Spółka pokazała wzrost przychodów o 240% r/r, do 1,38 mln PLN przy kosztach działalności na poziomie 3,30 mln PLN. Akcje spółki zyskują ponad 4%.

Boryszew (BRS.PL): Spółka opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2026 roku, w którym przychód spółki wzrósł z 2,57 mld PLN do 2,58 mld PLN. Lepiej wypadł zysk netto który wzrósł z 9 mln PLN do 28,8 mln PLN. Akcje spółki zyskują ok. 2%.

Agora (AGO.PL): Spółka miała w Q2 2026 roku 10,2 mln zł zysku netto, wobec 3,8 mln straty w analogicznym okresie rok temu. Kurs pozostaje bez reakcji na poziomie ok. 8,7 PLN.

Unimot (UNT.PL): Spółka szacuje że miała w Q2 2026 roku 4,36 mln PLN przychodów. Jest to minimalnie poniżej oczekiwań rynku, jednak wynik EBITDA pokazał się wyższy od oczekiwań, osiągając 140 mln PLN. Akcje spółki zyskują ponad 1%.

Analiza techniczna W20 (D1)

Indeks utrzymuje się w silnym, długoterminowym trendzie wzrostowym, co potwierdza momentum średnich EMA. Jednak biorąc pod uwagę górne ograniczenie kanału trendu oraz zniesienia Fibonacciego 161,8% zarówno kanału, jak i wzniesienia nakreślonego na podstawie ostatniej fali wzrostowej, rośnie prawdopodobieństwo korekty w trendzie wzrostowym. Tezę o możliwej korekcie dodatkowo wzmacnia oscylator RSI (14), który również pokazuje poziom ~75, który historycznie był zapalnikiem do umiarkowanej przeceny. Zasięg korekty może sięgać w obecnych okolicznościach nawet poziomów ~3700 punktów. Dla kupujących celem pozostaje obecnie poziom ~4400–4600. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne

Polski wzrost PKB w ujęciu standardowym - rocznym, okazał się zgodny z oczekiwaniami na poziomie 3,8%. Jest to wzrost dynamiki wzrostu z poziomu 3,5%. W ujęciu odsezonowanym - rocznym, wzrost okazał się marginalnie niższy, na poziomie 3,7%.

Inflacja konsumencka w Polsce przyspieszyła do 3% w ujęciu rocznym w lipcu. Miesięczny wzrost cen osiągnął 0,8% wobec spadku na poziomie -0,5% miesiąc wcześniej.

O ile wzrost gospodarczy pozostaje bardzo wysoki, to dynamika wzrostu cen ponownie zaczyna przekraczać cel inflacyjny Polskiego Banku Centralnego. Ceny żywności spadły o 0,4% r/r, jednak wzrost cen paliw o 15,8% r/r (i 13,9% m/m) wywiera istotną presję cenową na całą gospodarkę. O ile obecna dynamika cen nie daje powodów do paniki, to NBP będzie musiał uważnie śledzić oraz reagować na kolejne impulsy inflacyjne - zanim dynamika oraz oczekiwania wymkną się spod kontroli.



