Jednymi z najbardziej oczywistych przegranych, w ujęciu rynkowym, wojny w Iranie są linie lotnicze. Konflikt ten nie tylko zamknął niezwykle ważny korytarz powietrzny przez Bliski wschód, ale spowodował też eksplozje cen paliwa lotniczego.

Paliwo lotnicze jest nośnikiem energii dużo bardziej deficytowym niż inne produkty ropopochodne, widać to wyraźnie w sprawozdaniach finansowych spółek lotniczych - paliwo to średnio ok. 30% ich kosztów operacyjnych.

Źródło: Bloomberg Finance

Z uwagi na fakt że Bliski wschód odpowiadał za dysproporcjonalnie dużą cześć światowej podaży tego paliwa, blokada cieśniny i ostrzał infrastruktury, wywindował ceny paliwa lotniczego od 100% do nawet 200% - w zależności od regionu. Natuarlną konsekwencja tego była by duża presja kosztowa na linie lotnicze, mowa to o wzroście kosztów rzędu 30-60%.

Czy napewno?

Linie lotnicze sie zdają się na kaprysy rynku i producentów przy planowaniu budżetów, podmioty te wykorzystują instrumenty finansowe, pozwalające im eliminować 70-80% wahań cen paliwa, to oznacza że kilkadziesiąt procent wzrostu, realnie spada do jedynie kilku.

Jest to pozytywne zjawisko z perspektywy potencjalnych wyników lini lotniczych, jednak taka strategia sprawia że cena i popyt przestają być ze sobą tak silnie powiązane - a to w kontekście stałej, obniżonej podaży oznaczać może fizyczny niedobór.

Analitycy Cirium oraz Bloomberg wskazują że na chwilę obecną, główni operatorzy linii lotniczych w Europie nie wykazują objawów szoku podażowego/paliwowego.

Nie możliwe jest jednak do określenia w jakim stopniu podmioty te wyprzedzają decyzje polityczne oraz reakcje rynku, a w jakim stopniu jest to kwestia “dobrej miny do złej gry”.

Przeciwko czemu jednak nie sposób się zabezpieczyć to fizyczne zatory w korytarzach powietrznych, wojna na Ukrainie oraz Iranie pozostawiają bardzo wąski pas nad kaukazem przez który samoloty mogą przedostać się z Azji wschodniej do Europy i vice versa. Również i tutaj, rynek może zostać jednak zaskoczony. Eskalacja konfliktu na bliskim wschodzie nie musi eliminować popytu na podróże, a może przenosić je gdzie indziej - co będzie miało odzwierciedlenie w wolumenach podróży.

Konsensus anlityczny wobec wyników spółek jest głęboko negatywny, dla przykładu, po wynikach za Q1 Lufthansy, oczekiwana jest strata netto i spadek przychodu o niemal 10%. Scenariuszem całkiem możliwym jest że linie lotnicze, zwłaszcza te w Europie, mogą wyjść naprzeciw fatalnym oczekiwaniom rynku i pozytywnie zaskoczyć wynikami za trudny kwartał. Jeśli jednak wyniki, z jakiegoś powodu, okaże się gorszy niż pesymistyczne oczekiwania, może to wywołać prawdziwą ucieczkę kapitału z sektora.

LHA.DE (D1)

Kurs akcji wciąż utrzymuje płytki trend wzrostowy, dynamika EMA100 i EMA200 pozostaje wzrostowa, jednak przecięcie EMA50 i EMA100 wskazuje na wyraźną, krótkoterminową presję. Kluczowe dla utrzymania trendu wzrostowego i potencjalnego odrobienia strat biędzie obrona lini trendu, jeśli inicjatywe przejmie podaża to poziomem docelowym dla dalszej korekty jest okolica 7,1 Euro. Źródło: xStation5