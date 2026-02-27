Pszenica najwyżej od 8 miesięcy 📈

Kontrakty na zboże drożeją o ponad 3%, kontynuując i przyspieszając trwający w ostatnich tygodniach trend wzrostowy.

Dzisiejsze wzrosty na zbożach mają w dużej mierze charakter „techniczny”, a nie są wynikiem konkretnej wiadomości. Końcówka miesiąca sprzyja domykaniu pozycji, a w przypadku pszenicy wygląda to, jak klasyczny „short covering” (czyli odkupienie instrumentu bazowego przy zamknięciu pozycji krótkiej sprzedaży, co wspiera wyceny).

Warto jednak wspomnieć, że w tle pojawiają się obawy o pogodę w rejonach upraw, chodzi tu przede wszystkim o Równiny Południowe w USA. Mieszane wydają się również sygnały dotyczące eksportu.

WHEAT (D1)

Źródło: xStation5

Średnia EMA100 jest bardzo blisko przecięcia od dołu średniej EMA200, co można interpretować jako silny, techniczny sygnał popytowy.