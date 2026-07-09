Japonia: turystyczny raj, gospodarczy problem?

Czy Tokio jest dziś… tańsze niż Warszawa? Brzmi to niewiarygodnie, ale wynika to z historycznego załamania kursu jena, który osiągnął najniższy poziom od 40 lat. Ostatni raz kurs ten znajdował się na tym poziomie, gdy na ekrany weszła produkcja „Top Gun”, Maradona strzelił słynnego gola „Ręką Boga”, a świat wciąż nie mógł dojść do siebie po katastrofie w Czarnobylu…

Dlaczego waluta jednej z największych gospodarek świata tak bardzo osłabła? I dlaczego jest to świetna wiadomość dla turystów, ale znacznie gorsza dla samych Japończyków?

🎥 Z filmu dowiesz się:

• dlaczego jen osiągnął najniższy poziom od 1986 roku,

• dlaczego podróże do Japonii są tańsze niż kiedykolwiek,

• dlaczego słaby jen uderza w portfele mieszkańców,

• jak towary importowane wpływają na japońską gospodarkę,

• co doprowadziło do obecnej sytuacji i co może się wydarzyć w przyszłości.