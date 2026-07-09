Prof. Adam Glapiński na czwartkowej konferencji brzmiał wyjątkowo łagodnie, mówiąc, że "Polsce obecnie nie grozi istotny wzrost inflacji" i deklarując się jako "zdecydowanie nastawiony gołębio". Inflacja CPI spadła w czerwcu do 2,5% r/r z 3,1% w maju, czyli trafiła w środek celu NBP, co daje prezesowi argumenty do sugerowania możliwości cięć stóp "po wakacjach". Problem w tym, że Glapiński sam przyznaje, iż to jego osobista ocena, a nie stanowisko całej Rady - "ja mam jeden głos", a inni członkowie RPP określani są przez niego jako "ostrożne gołębie", czyli znacznie mniej skłonne do szybkiego łagodzenia polityki.

Ten gołębi ton kontrastuje z tym, co dzieje się na rynku walutowym. Kurs EURPLN znajduje się najwyżej od listopada 2024 r., co oznacza, że złoty osłabił się do poziomu niewidzianego od ponad półtora roku. Mimo to prezes NBP stwierdził wprost, że "nie jest zaniepokojony osłabieniem złotego", tłumacząc ruch głównie globalnymi przepływami kapitału w stronę dolara, a nie czynnikami krajowymi. Przypomnijmy, że na tle bardzo długiego okresu, ostatnie lata dla naszej rodzimej waluty były wyjątkowo dobre.

Co pokazują dane rynkowe

Wykres FRA 6x9 potwierdza, że rynek już wycenia obniżki stóp w najbliższych miesiącach - kontrakty FRA notowane są poniżej obecnej stopy referencyjnej 3,75%, sygnalizując oczekiwane cięcia jeszcze przed końcem roku. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Heatmapa walutowa za ostatni miesiąc pokazuje z kolei, że złoty (PLN) jest jedną z najsłabszych walut na świecie, tracąc niemal 2,8% do dolara i będąc najgorszym performerem w prezentowanym zestawieniu. To wyraźny sygnał rotacji kapitału w stronę USD, o czym mówił sam Glapiński, ale skala przeceny PLN względem innych walut regionu CEE (HUF, CZK) sugeruje, że w grze są też czynniki lokalne, takie jak właśnie oczekiwania na łagodzenie polityki monetarnej.

Rynek stoi więc przed rozbieżnością: gołębia narracja prezesa NBP zderza się z realną słabością złotego, a inwestorzy najwyraźniej już teraz zaczynają wyceniać scenariusz niższych stóp, co samo w sobie ogranicza atrakcyjność PLN jako waluty carry.