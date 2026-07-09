Podsumowanie dnia: Technologia ciągnie Wall Street w górę. Rynki ignorują napięcia USA–Iran

📈 Giełda
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Powrót częściowego optymizmu na Wall Street po ostatnich dniach wyprzedaży – najważniejsze indeksy amerykańskiej giełdy handlują dziś na zielono.
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Dow Jones zyskuje około 0,3%, S&P 500 rośnie o 0,8%, jednak liderem wzrostów pozostaje technologiczny Nasdaq 100, który zwyżkuje o około 1,2%.
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Za poprawą nastrojów stoi między innymi odbicie sektora półprzewodników, który odrabia część ostatnich strat, choć wzrosty na amerykańskich indeksach przebiegają w cieniu nasilającej się wymiany ognia między USA a Iranem.
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Akcje amerykańskich producentów półprzewodników odbiły po wcześniejszych spadkach, podążając za silnymi wzrostami chińskich spółek z tego sektora.
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Inwestorzy odebrali to jako sygnał utrzymującego się popytu na technologie związane ze sztuczną inteligencją, co poprawiło sentyment wokół branży i wsparło notowania takich firm jak Micron, Intel, AMD czy Marvell.
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W sektorze półprzewodników uwagę inwestorów przyciągnęła decyzja Microna o zwiększeniu planów inwestycyjnych w USA do ponad 250 mld USD do 2035 roku.
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Środki mają zostać przeznaczone na rozwój krajowej produkcji pamięci półprzewodnikowych, w tym technologii HBM wykorzystywanej w infrastrukturze sztucznej inteligencji, poprzez budowę nowych zakładów w Nowym Jorku, Idaho i Wirginii oraz stworzenie dziesiątek tysięcy miejsc pracy.
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Inwestycje Microna są odpowiedzią na gwałtownie rosnący popyt na pamięci wykorzystywane w centrach danych AI oraz działania USA mające na celu uniezależnienie łańcuchów dostaw od Azji.
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Pozytywnie odebrano informacje dotyczące Meta Platforms, która planuje rozpoczęcie produkcji własnego układu AI już we wrześniu oraz podwojenie mocy obliczeniowej, co ma ograniczyć zależność od zewnętrznych dostawców chipów.
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Sektor wspiera również planowany debiut SK Hynix w USA, który może osiągnąć wycenę ponad 26 mld USD i stać się jednym z największych IPO w historii.
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Na europejskich parkietach dominowały dziś wzrosty, z wyjątkiem brytyjskiego rynku, gdzie FTSE 100 cofnął się o niespełna 0,2%.
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Większość głównych indeksów w Europie zakończyła sesję na plusie – niemiecki DAX zyskał około 0,8%, a hiszpański IBEX 35 wzrósł o 1,1%, wspierany poprawą nastrojów na globalnych rynkach.
Wykres 1: Top 10 liderów wzrostów i spadków indeksu Nasdaq 100
Wykres 2: Dzienne stopy zwrotu sektorów Nasdaq 100 oraz ich wpływ na indeks
🌍 Geopolityka
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Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie pozostają głównym źródłem ryzyka dla rynków finansowych.
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USA i Iran wymieniły ataki, co ponownie zwiększyło napięcie w regionie i postawiło pod znakiem zapytania dalszy przebieg kruchych rozmów pokojowych.
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Waszyngton przeprowadził serię nalotów na irańskie cele wojskowe, natomiast Teheran odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronami na amerykańskie bazy w Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie i Jordanii, zwiększając obawy przed szerszą konfrontacją regionalną.
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Największym punktem ryzyka pozostaje Cieśnina Ormuz — jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i LNG na świecie, gdzie potencjalne zakłócenia w żegludze zwiększyły presję na rynki energii, podnosząc obawy o wzrost cen surowców oraz ponowną presję inflacyjną.
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Państwa Zatoki, w tym Katar, wezwały obie strony do powrotu do dialogu dyplomatycznego, podkreślając konieczność ochrony stabilności regionu i bezpieczeństwa energetycznego.
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Trwają zakulisowe działania mediacyjne prowadzone przez państwa trzecie, których celem jest doprowadzenie USA i Iranu z powrotem do stołu negocjacyjnego, ograniczenie dalszej eskalacji oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na handel międzynarodowy.
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Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi podkreślił, że Iran zachowuje prawo do samoobrony w przypadku dalszych działań militarnych USA i będzie odpowiadał na kolejne działania Waszyngtonu, zabiegając jednocześnie o wsparcie dyplomatyczne państw regionu.
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Prezydent Donald Trump poinformował, że Iran miał skontaktować się z USA i wyrazić gotowość do zawarcia porozumienia mimo ostatniej eskalacji militarnej.
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Wypowiedź Trumpa padła po przeprowadzeniu przez amerykańskie siły ataków na około 170 irańskich celów (obejmujących m.in. systemy obrony powietrznej, magazyny rakiet i dronów oraz jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej) w odpowiedzi na wcześniejsze ataki Iranu na trzy tankowce.
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Trump określił działania USA jako odwet i ostrzegł, że każda kolejna akcja spotka się ze zdecydowanie silniejszą odpowiedzią, nie wykluczając dalszej eskalacji, ale pozostawiając otwartą możliwość powrotu do negocjacji.
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Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że wojna jeszcze się nie zakończyła, a przed krajem pojawiają się nowe wyzwania, wskazując na konieczność utrzymywania wysokiej gotowości armii i lotnictwa wobec dalszych zagrożeń ze strony Iranu oraz ugrupowań wspieranych przez Teheran.
📊 Makroekonomia
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Dane makroekonomiczne z USA przyniosły pozytywny sygnał – liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 215 tys. w tygodniu zakończonym 4 lipca.
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Odczyt wskazuje na utrzymującą się stabilność amerykańskiego rynku pracy mimo wcześniejszego spowolnienia tempa zatrudnienia i sugeruje, że gospodarka znajduje się w fazie umiarkowanego wzrostu zatrudnienia bez oznak gwałtownego pogorszenia sytuacji.
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Lepsze od oczekiwań dane zmniejszyły obawy inwestorów o kondycję gospodarki, jednak Rezerwa Federalna nadal monitoruje sytuację, ponieważ stabilny rynek pracy ogranicza presję na szybkie obniżki stóp procentowych, szczególnie przy utrzymujących się ryzykach inflacyjnych.
🛢️ Surowce
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Po ostatnich dynamicznych wzrostach ropa naftowa zaliczyła dziś korektę.
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Inwestorzy zakładają, że mimo gwałtownej wymiany ognia, kanały dyplomatyczne pozostają otwarte, a obecna eskalacja może być elementem presji negocjacyjnej, a nie początkiem długotrwałego konfliktu.
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Dobrze radziły sobie dziś metale szlachetne – złoto zyskuje około 1,5% i testuje poziom 4150 USD za uncję.
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Srebro rośnie blisko 4%, zbliżając się do 61 USD za uncję, a wzrosty te wspierane są przez zwiększony popyt na aktywa defensywne w związku z niepewnością geopolityczną.
🪙 Kryptowaluty
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Pozytywny dzień notują również aktywa cyfrowe.
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Bitcoin rośnie o ponad 1% i testuje poziom 68 tys. USD.
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Ethereum zwyżkuje o około 0,5%, oscylując w rejonie 1750 USD.
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