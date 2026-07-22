Jen gwałtownie zyskuje po jastrzębich doniesieniach z Banku Japonii

Japońska waluta mocno umocniła się w reakcji na doniesienia rynkowe, spychając kurs USD/JPY z poziomu 163,10 w okolice dzisiejszego minimum przy 162,69 (spadek o ponad 0,3%).
Kluczowe wnioski z komunikatu:
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Oczekiwany brak ruchu w lipcu: Po niedawnej podwyżce stóp rynek powszechnie zakłada utrzymanie stóp (hold) na najbliższym posiedzeniu — szanse na kolejny ruch już w lipcu wyceniano na zaledwie ~0,8%.
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Jastrzębi wydźwięk przecieków: Pomimo braku oczekiwań co do natychmiastowej podwyżki, sygnały płynące z BoJ są wyraźnie jastrzębie. Bank sygnalizuje gotowość do przyspieszenia tempa zacieśniania polityki (częściej niż co 6 miesięcy).
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Presja ze strony osłabionego jena: Oficjele BoJ postrzegają słabość waluty jako bezpośrednie ryzyko wzrostu inflacji, co skraca horyzont do kolejnych podwyżek stóp procentowych i napędza natychmiastowy apetyt na jena.
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