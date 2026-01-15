JP Morgan i Goldman Sachs: Giganci po wynikach

Dwaj liderzy bankowości inwestycyjnej opublikowali wyniki dziś przed otwarciem sesji w USA. W notowaniach przed sesyjnych, kurs Goldman Sachs powoli osuwa się w dół o ok. 1,5%, Morgan Stanley początkowo rośnie ponad 1% ale z czasem wytraca wzrosty.

Morgan Stanley

Spółka pobiła oczekiwania inwestorów zarówno pod względem EPS (2,68 vs oczekiwane 2,41) oraz przychodami na poziomie 17,9 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 17,7 miliardów dolarów. Przychody netto wyniosły 4,4 miliardów dolarów.

Oznacza to wzrost przychodów względem poprzednich kwartałów oraz niewielki spadek zysku.

Najlepiej poradziły sobie segmenty Tradingu oraz zarządzania kapitałem. Zarząd zatwierdził dywidendę kwartalną w wysokości 1$ na akcję (bez zmian względem ostatnich 2 płatności).

MS.US (D1)

Źródło: xStation5

Goldman Sachs

Spółka może pochwalić się dużym zaskoczeniem na plus w ujęciu zysków. 14 dolarów zysku na akcję wobec oczekiwań na poziomie 11,6 dolarów, wzrost o ok. 15% kwartał do kwartału. Rozczarowaniem okazały się przychody, które wyniosły 13,45 miliarda wobec oczekiwań na poziomie 14,5 miliarda dolarów, jest to spadek o ok. 10% względem poprzedniego kwartału.

Największymi pozytywnymi zaskoczeniami okazały się przychody z tytułu zarządzania aktywami oraz usług doradczych. Oba segmenty zarejestrowały wzrost rzędu 25% rok do roku.

Co niepokoi, to wzrost kosztów operacyjnych, które w ujęciu rocznym, wzrosły w Q4 o aż 18%. Zarząd podniósł dywidendę z 4$ do 4,5$ na akcję.

GS.US (D1)

Źródło: xStation5