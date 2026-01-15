JP Morgan i Goldman Sachs: Giganci po wynikach

Dwaj liderzy bankowości inwestycyjnej opublikowali wyniki dziś przed otwarciem sesji w USA. W notowaniach przed sesyjnych, kurs Goldman Sachs powoli osuwa się w dół o ok. 1,5%, Morgan Stanley początkowo rośnie ponad 1% ale z czasem wytraca wzrosty.
Morgan Stanley
Spółka pobiła oczekiwania inwestorów zarówno pod względem EPS (2,68 vs oczekiwane 2,41) oraz przychodami na poziomie 17,9 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 17,7 miliardów dolarów. Przychody netto wyniosły 4,4 miliardów dolarów.
Oznacza to wzrost przychodów względem poprzednich kwartałów oraz niewielki spadek zysku.
Najlepiej poradziły sobie segmenty Tradingu oraz zarządzania kapitałem. Zarząd zatwierdził dywidendę kwartalną w wysokości 1$ na akcję (bez zmian względem ostatnich 2 płatności).
MS.US (D1)
Źródło: xStation5
Goldman Sachs
Spółka może pochwalić się dużym zaskoczeniem na plus w ujęciu zysków. 14 dolarów zysku na akcję wobec oczekiwań na poziomie 11,6 dolarów, wzrost o ok. 15% kwartał do kwartału. Rozczarowaniem okazały się przychody, które wyniosły 13,45 miliarda wobec oczekiwań na poziomie 14,5 miliarda dolarów, jest to spadek o ok. 10% względem poprzedniego kwartału.
Największymi pozytywnymi zaskoczeniami okazały się przychody z tytułu zarządzania aktywami oraz usług doradczych. Oba segmenty zarejestrowały wzrost rzędu 25% rok do roku.
Co niepokoi, to wzrost kosztów operacyjnych, które w ujęciu rocznym, wzrosły w Q4 o aż 18%. Zarząd podniósł dywidendę z 4$ do 4,5$ na akcję.
GS.US (D1)
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Banki i sektor tech ciągną indeksy w górę 🏭 Mocne dane z przemysłu USA
Największy w swojej klasie: Co wyniki Blackrock mówią o rynku?
US OPEN: Wyniki banków i funduszy wspierają wyceny.
MIDDAY WRAP: kapitał płynie do europejskich spółek technologicznych 💸🔎
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.