JP Morgan z mocnymi wynikami na fali bankowości inwestycyjnej 📈 Akcje reagują

Akcje JPMorgan Chase (JPM.US) przed otwarciem giełdy w USA nieznacznie zyskują po publikacji bardzo mocnych wyników za II kwartał 2026 roku. Największy bank w USA wyraźnie przebił oczekiwania rynku pod względem zysku i przychodów, korzystając przede wszystkim z ożywienia w bankowości inwestycyjnej, wzrostu aktywności na rynku IPO oraz bardzo mocnych wyników handlu akcjami. Reakcja Wall Street wydaje się dosyć spokojna.

Zysk na akcję (EPS) wyniósł 7,70 USD wobec 5,72 USD oczekiwanych przez rynek i 5,24 USD rok wcześniej.

Skorygowane przychody sięgnęły 58,02 mld USD, wyraźnie przekraczając konsensus na poziomie 51,39 mld USD.

Zysk netto wzrósł do 21,2 mld USD z 14,99 mld USD w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody z bankowości inwestycyjnej wyniosły 3,90 mld USD wobec 3,06 mld USD oczekiwanych. Opłaty z tego segmentu wzrosły o 30% rok do roku, wspierane przez poprawę na rynku fuzji i przejęć oraz odbicie liczby debiutów giełdowych.

Przychody z handlu akcjami osiągnęły 6,03 mld USD, zdecydowanie powyżej prognozowanych 3,98 mld USD.

Przychody z handlu instrumentami dłużnymi, walutami i surowcami (FICC) wyniosły 6,05 mld USD, lekko poniżej konsensusu na poziomie 6,29 mld USD.

Zarządzany wynik odsetkowy netto wyniósł 25,62 mld USD wobec 25,64 mld USD oczekiwanych, pozostając praktycznie zgodny z prognozami.

Zwrot z kapitału własnego (ROE) wzrósł do 24%, wyraźnie powyżej oczekiwanych 18%.

Wartość kredytów wyniosła 1,54 bln USD wobec prognozowanych 1,52 bln USD, natomiast depozyty wzrosły do 2,71 bln USD wobec oczekiwanych 2,69 bln USD.

Rezerwy na straty kredytowe wyniosły 2,52 mld USD, a odpisy netto z tytułu niespłacanych kredytów osiągnęły 2,37 mld USD, poniżej oczekiwanych 2,62 mld USD.

Współczynnik kapitałowy CET1 utrzymał się na wysokim poziomie 14,1%.

Wyniki pokazują, że JPMorgan korzysta z silnego odbicia aktywności na rynkach kapitałowych. Bardzo dobre rezultaty bankowości inwestycyjnej i handlu akcjami z nawiązką zrekompensowały nieco słabszy od oczekiwań wynik segmentu FICC oraz zgodny z prognozami dochód odsetkowy. Reakcja kursu pozostaje jednak umiarkowana, co może sugerować, że część dobrych informacji była już uwzględniona w wycenie akcji.

Ożywienie na rynku fuzji i IPO napędza wyniki

Globalna wartość ogłoszonych fuzji i przejęć przekroczyła w tym roku 3 bln USD, co wyraźnie wspiera działalność banków inwestycyjnych. JPMorgan utrzymał pozycję światowego lidera pod względem przychodów z bankowości inwestycyjnej, a opłaty z tego segmentu wzrosły o 30% rok do roku. Bank korzysta również z wyraźnego odbicia na rynku IPO w USA, które zwiększa aktywność klientów korporacyjnych oraz funduszy private equity i venture capital poszukujących możliwości wyjścia z inwestycji. W drugim kwartale JPMorgan uczestniczył m.in. w finansowaniu emisji akcji Alphabetu o wartości 85 mld USD oraz doradzał przy fuzji NextEra Energy i Dominion Energy o wartości 67 mld USD. Zmienność na rynkach wspiera wyniki z tradingu Drugim istotnym źródłem wzrostu wyników okazała się wysoka aktywność klientów na rynkach finansowych. Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, zakłócenia transportu przez Cieśninę Ormuz oraz wahania cen ropy zwiększyły zmienność na wielu klasach aktywów, co przełożyło się na większe obroty w działalności tradingowej. Przychody z handlu akcjami wzrosły aż o 86% rok do roku, natomiast segment instrumentów dłużnych, walut i surowców (FICC) zwiększył przychody o 6%. Wyniki pokazują, że JPMorgan jednocześnie korzysta z odbudowy rynku kapitałowego oraz utrzymującej się wysokiej aktywności inwestorów na globalnych rynkach finansowych.

Akcje JP Morgan (JPM.US), interwał D1

Akcje JP Morgan mają szanse osiągnąć dziś nowe maksima, jeśli wzrosną powyżej 340 USD za walor - pozytywnym faktem dla waloru jak i gospodarki USA są niższe, od oczekiwanych zawiązane rezerwy na straty kredytowe i wyższa wartość kredytów, która osiągnęła 1,54 bln USD. Ważne wsparcie stanwoią poziomy między 315 a 320 USD, gdzie widzimy ostatnie reakcje cenowe.

Źródło: xStation5