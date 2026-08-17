Przegląd rynkowy: Wyniki Anthropic uskrzydlają europejski sektor chipów! AstraZeneca wstrzymuje badania leku na raka płuc (17.08.2026)

📊 Indeksy i spółki Sesja w Europie przebiega dość spokojnie, pod znakiem kosmetycznych przetasowań między kluczowymi rynkami i sektorami.

Kontrakty na szeroki Stoxx 50 ( EU50 ) zyskują 0,2%. Kontrakty na niemiecki DAX ( DE40 ), holenderski AEX ( NED25 ) oraz hiszpański IBX 35 ( SPA35 ) handlują na płasko. Straty są bardziej widoczne we Francji ( FRA40 : -0,15%) oraz Szwajcarii ( SUI20 : -0,35%). WIG20 traci ok. 0,9%.

Piątkowe wyniki Anthropica (14-krotny skok kwartalnych przychodów) napędza zyski w sektorze półprzewodników ( ASML : +2,7%, STMicro :+3,9%, Infineon : +0,8%, Soitec : +2,7%). Kapitał odpływa za to głównie z oprogramowania ( SAP : -0,8%) czy dóbr konsumenckich ( Tesco : -2%, Nestle : -2%, L’Oréal : -1%).

AstraZeneca wstrzymała badania kliniczne leku volrustomig na raka płuc, ponieważ nie okazał się skuteczniejszy od istniejących już terapii. Pomimo to akcje spółki zyskują ok. 0,8% dzięki pozytywnym wynikom testów leków Tagrisso i Enhertu. Firma planuje dalsze badania nad volrustomigiem w leczeniu innych nowotworów.

Akcje Argenx skoczyły 11% po pozytywnych wynikach badania 3. fazy leku VYVGART Hytrulo w zapaleniu mięśni. Lek osiągnął główny punkt końcowy u pacjentów z IMNM, co umożliwia złożenie wniosku o jego rejestrację. Choć w podgrupie z dermatomyositis (DM) nie osiągnięto istotności statystycznej, analitycy oceniają wyniki jako bardzo obiecujące. Zmienność w Stoxx 50 kumuluje się w sektorze technologicznym. Źródło: XTB Research, dane xStation5 Kontrakt na Stoxx 50 zatrzymał się przy historycznych szczytach, ograniczony prawie wykupionym RSI. Źródło: xStation5 🌍 Gospodarka i geopolityka Źródła przy spółce medialnej Al Arabiya wskazują na możliwość wydłużenia 60-dniowego porozumienia między Iranem a USA. Ponadto irańskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało o rozmowach z Katarem, który ma grać kluczową rolę w pracach deeskalacyjnych. Donald Trump z kolei podkreślił, że najważniejszym celem dla USA jest pozbawienie Iranu szans na posiadanie broni atomowej. 💱 Waluty, surowce i kryptowaluty Dolar utrzymuje spadki z sesji azjatyckiej (USDIDX: -0,15%), a waluty Antypodów wciąż zyskują najwięcej na wzroście apetytu na ryzyko (AUDUSD: +0,7%; NZDUSD: +0,75%). EURUSD chwilowo przekroczyło psychologiczny poziom 1,1600, jednak aktualnie handluje tuż pod tym oporem (+0,3%).

Kontrakty na ropę wróciły do zysków ( OIL : +0,6% do 89,20 USD za baryłkę), natomiast bycze otwarcie zredukowały nieco europejskie kontrakty na gaz ziemny ( NATGAS.EU : +1,6%; wcześniej +2%).

Metale szlachetne przyspieszają dzięki utrzymującej się słabości dolara. Złoto ( GOLD ) zyskuje 0,6% do 4400 USD za uncję, natomiast srebro ( SILVER ) dodaje 1,5% do 65,70 USD za uncję. Na zielono utrzymują się również kontrakty na platynę i pallad.

Bitcoin zyskuje 1,15% do 63 680 USD, a Ethereum dodaje 1,7% do 1908 USD. Stosunek wskaźników PE między europejskim Stoxx 50 a amerykańskim S&P 500 skoczył podczas trwającego sezonu wyników. Źródło: XTB Research

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