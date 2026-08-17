Puls GPW: W20 traci 0,6% 🚩 Akcje Action nieznacznie rosną po szacunkach wyników

- Europejskie indeksy rozpoczęły tydzień mieszanie, przy lekkich wzrostach Stoxx 600 i słabszym zachowaniu GPW, gdzie WIG20 po neutralnym otwarciu traci prawie 0,6%.
- Sentyment przed otwarciem sesji w USA pozostaje umiarkowanie pozytywny, choć inwestorzy zachowują ostrożność przed środowym protokołem Fed i kolejnymi danymi makroekonomicznymi.
- WIG20 pozostaje mocny w średnim terminie, wspierany szeroką partycypacją spółek i relatywnie umiarkowanymi wycenami, ale krótkoterminowo rynek pozostaje podatny na realizację zysków i ryzyka geopolityczne.
- Europejskie indeksy rozpoczęły tydzień mieszanie, przy lekkich wzrostach Stoxx 600 i słabszym zachowaniu GPW, gdzie WIG20 po neutralnym otwarciu traci prawie 0,6%.
- Sentyment przed otwarciem sesji w USA pozostaje umiarkowanie pozytywny, choć inwestorzy zachowują ostrożność przed środowym protokołem Fed i kolejnymi danymi makroekonomicznymi.
- WIG20 pozostaje mocny w średnim terminie, wspierany szeroką partycypacją spółek i relatywnie umiarkowanymi wycenami, ale krótkoterminowo rynek pozostaje podatny na realizację zysków i ryzyka geopolityczne.
Europejskie rynki rozpoczęły tydzień relatywnie spokojnie, choć obraz sesji pozostaje mieszany. Szeroki indeks Stoxx 600 zyskuje ok. 0,2%, wspierany m.in. przez sektor technologiczny i farmaceutyczny, podczas gdy niemiecki DAX pozostaje blisko poziomu odniesienia, a francuski CAC 40 lekko traci. Na GPW handel również przebiega w neico słabszych nastrojach - WIG20 spada o prawie 0,6% po neutralnym otwarciu.
Sentyment w USA przed otwarciem sesji pozostaje pozytywny, ale inwestorzy wyraźnie unikają większego ryzyka. Kontrakty na S&P 500 i Nasdaq lekko zyskują, podczas gdy futures na Dow Jones pozostają pod niewielką presją. Rynek coraz mocniej koncentruje się na środowym protokole Fed oraz kolejnych danych z amerykańskiej gospodarki, szczególnie po słabszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej i ostatnim pogorszeniu części wskaźników aktywności.
Największym źródłem niepewności pozostaje jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj (17 sierpnia) wygasa 60-dniowe porozumienie między USA a Iranem, a rozmowy pozostają w impasie. Waszyngton przygotowuje kolejne sankcje, podczas gdy Iran utrzymuje bardziej konfrontacyjne stanowisko i wzmacnia potencjał militarny. Jednocześnie ograniczony ruch przez Cieśninę Ormuz oraz ryzyko dalszej eskalacji wspierają ceny ropy i aktywa defensywne, w tym złoto. Dla europejskich gospodarek, w tym Polski, dalszy wzrost napięcia pozostaje ryzykiem głównie przez potencjalnie wyższe ceny energii i pogorszenie globalnego sentymentu.
Wykresy WIG20 (wyceny, wykres techniczny D1)
WIG20 pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym w ujęciu średnioterminowym, mimo że bieżąca sesja przynosi spadek o ok. 1,4%. Indeks zyskał 25,8% od początku roku i 32,6% w skali ostatnich 12 miesięcy, co potwierdza silne momentum szerokiego rynku blue chipów. Jednocześnie wycena WIG20 pozostaje relatywnie umiarkowana, przy wskaźniku c/z na poziomie 16,2 oraz EV/EBITDA równym 7,9. Struktura rynku nadal wygląda solidnie, ponieważ 80% spółek znajduje się powyżej 200-sesyjnej średniej, a 90% powyżej średniej 50-sesyjnej. Oznacza to, że ostatnia korekta ma na razie szerokość znacznie mniejszą niż wcześniejsza fala wzrostowa. W ujęciu sektorowym najmocniej wspierały indeks w ostatnim miesiącu spółki konsumenckie, materiałowe i energetyczne, podczas gdy najsłabiej zachowywał się sektor przemysłowy. Szczególnie silne pozostają spółki powiązane z konsumpcją krajową, co widać po wysokich stopach zwrotu Pepco i Żabki.
Bardzo mocnym komponentem rynku pozostaje również KGHM, który w skali roku zyskał ponad 150% i jednocześnie pozostaje wyceniany przy relatywnie niskim cena zysk. Z punktu widzenia szerokości rynku 85% spółek z WIG20 znajduje się na plusie od początku roku, co pokazuje, że wzrost nie był ograniczony wyłącznie do kilku największych emitentów. Fundamenty indeksu pozostają więc relatywnie mocne, jednak krótkoterminowo rynek może być bardziej podatny na realizację zysków po bardzo dobrym początku roku i przy rosnącej selektywności inwestorów.
Źródło: XTB Research
Patrząc na wykres, widzimy, że jeśli spadkowe momentum potrwa dłużej - prawdopodobny wydaje się spadek w okolice EMA50 (pomarańczowa linia), w pobliżu 3750 - 3800 punktów. Z drugiej strony po wzroście o ponad 22% w tym roku, ewentualna korekta wydaje się zupełnie naturalna. Waźnym oporem jest 4080 - 4100 punktów.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Action (ACT.PL): Grupa szacuje przychody za I półrocze 2026 r. na blisko 1,46 mld zł wobec 1,38 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł do 29,2 mln zł z 18,6 mln zł rok wcześniej. W samym II kwartale przychody wyniosły 730,4 mln zł, a zysk netto 16,5 mln zł. Ostateczne wyniki finansowe Action przekaże w raporcie półrocznym, w dniu 28 września.
- VRG (VRG.PL): Spółka ogłosiła skup do 8,44 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 3,6% kapitału zakładowego. Cena skupu ma mieścić się w przedziale 5,50–6,00 zł za akcję. Oferty będą przyjmowane od 19 do 27 sierpnia, a ostateczna cena zostanie ustalona 31 sierpnia.
- Drago Entertainment (DGE.PL): Spółka ustaliła premierę pełnej wersji gry Roadhouse Simulator na Steam na 21 września 2026 r. Demo gry, udostępnione 13 sierpnia, ma obecnie 92% pozytywnych recenzji użytkowników na Steam. Akcje spółki zyskują dziś ok. 4,5%.
- Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPG.PL): Spółka podpisała umowę dotyczącą konsolidacji Andorii i Huty Małapanew oraz rozwoju produkcji dla sektora obronnego. NPGM obejmie 2,8 mln akcji Polskiej Grupy Hutniczej za 7 mln zł. Współpraca ma obejmować m.in. produkcję korpusów bomb 250 kg, korpusów rakietowych i komponentów do amunicji 155 mm.
- Monnari Trade (MON.PL): W ramach programu skupu spółka nabyła 1 809 akcji własnych po średniej cenie 5,50 zł. Monnari posiada już łącznie ponad 4,85 mln akcji własnych, odpowiadających 15,88% kapitału zakładowego.
- Polska Grupa Hutnicza: Spółka zawarła umowę inwestycyjną zakładającą przejęcie 100% udziałów w Andorii i Hucie Małapanew w zamian za akcje PGH. Celem transakcji jest konsolidacja aktywów hutniczych oraz zwiększenie produkcji na potrzeby sektora obronnego.
Akcje Action (ACT.PL), interwał D1
Akcje spółki rosną dziś o 1%, a wyniki potwierdzają silne momentum biznesu spółki oraz skuteczność dotychczasowej strategii. Krótkoterminowym punktem wsparcia wydaje się 50-sesyjna EMA50 (pomarańczowa linia) - wskaźnik RSI na poziomie 65 nie wskazuje jeszcze silnego wykupienia.
Źródło: xStation5
Wykres Polskiej Grupy Hutniczej (HMP.PL), interwał D1
Walory spółki Polskiej Grupy Hutniczej odbiły po spadku do EMA50 (pomarańczowa linia) i próbują zainicjować kolejny impuls wzrostowy. Ważnym wsparciem z punktu widzenia price action jest 4.20.
Źródło: xStation5
PULS GPW: Rośnie napięcie w Ormuz, korzystają wyceny Orlenu
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🔴Poranna odprawa: Ropa Brent powyżej 91 USD (18.08.2026)
Podsumowanie dnia: Dolar w odwrocie, chociaż Bliski Wschód coraz bardziej eskaluje 🚨
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