Puls GPW: W20 traci 0,6% 🚩 Akcje Action nieznacznie rosną po szacunkach wyników

Europejskie rynki rozpoczęły tydzień relatywnie spokojnie, choć obraz sesji pozostaje mieszany. Szeroki indeks Stoxx 600 zyskuje ok. 0,2%, wspierany m.in. przez sektor technologiczny i farmaceutyczny, podczas gdy niemiecki DAX pozostaje blisko poziomu odniesienia, a francuski CAC 40 lekko traci. Na GPW handel również przebiega w neico słabszych nastrojach - WIG20 spada o prawie 0,6% po neutralnym otwarciu.

Sentyment w USA przed otwarciem sesji pozostaje pozytywny, ale inwestorzy wyraźnie unikają większego ryzyka. Kontrakty na S&P 500 i Nasdaq lekko zyskują, podczas gdy futures na Dow Jones pozostają pod niewielką presją. Rynek coraz mocniej koncentruje się na środowym protokole Fed oraz kolejnych danych z amerykańskiej gospodarki, szczególnie po słabszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej i ostatnim pogorszeniu części wskaźników aktywności.

Największym źródłem niepewności pozostaje jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj (17 sierpnia) wygasa 60-dniowe porozumienie między USA a Iranem, a rozmowy pozostają w impasie. Waszyngton przygotowuje kolejne sankcje, podczas gdy Iran utrzymuje bardziej konfrontacyjne stanowisko i wzmacnia potencjał militarny. Jednocześnie ograniczony ruch przez Cieśninę Ormuz oraz ryzyko dalszej eskalacji wspierają ceny ropy i aktywa defensywne, w tym złoto. Dla europejskich gospodarek, w tym Polski, dalszy wzrost napięcia pozostaje ryzykiem głównie przez potencjalnie wyższe ceny energii i pogorszenie globalnego sentymentu.

Wykresy WIG20 (wyceny, wykres techniczny D1)

WIG20 pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym w ujęciu średnioterminowym, mimo że bieżąca sesja przynosi spadek o ok. 1,4%. Indeks zyskał 25,8% od początku roku i 32,6% w skali ostatnich 12 miesięcy, co potwierdza silne momentum szerokiego rynku blue chipów. Jednocześnie wycena WIG20 pozostaje relatywnie umiarkowana, przy wskaźniku c/z na poziomie 16,2 oraz EV/EBITDA równym 7,9. Struktura rynku nadal wygląda solidnie, ponieważ 80% spółek znajduje się powyżej 200-sesyjnej średniej, a 90% powyżej średniej 50-sesyjnej. Oznacza to, że ostatnia korekta ma na razie szerokość znacznie mniejszą niż wcześniejsza fala wzrostowa. W ujęciu sektorowym najmocniej wspierały indeks w ostatnim miesiącu spółki konsumenckie, materiałowe i energetyczne, podczas gdy najsłabiej zachowywał się sektor przemysłowy. Szczególnie silne pozostają spółki powiązane z konsumpcją krajową, co widać po wysokich stopach zwrotu Pepco i Żabki. Bardzo mocnym komponentem rynku pozostaje również KGHM, który w skali roku zyskał ponad 150% i jednocześnie pozostaje wyceniany przy relatywnie niskim cena zysk. Z punktu widzenia szerokości rynku 85% spółek z WIG20 znajduje się na plusie od początku roku, co pokazuje, że wzrost nie był ograniczony wyłącznie do kilku największych emitentów. Fundamenty indeksu pozostają więc relatywnie mocne, jednak krótkoterminowo rynek może być bardziej podatny na realizację zysków po bardzo dobrym początku roku i przy rosnącej selektywności inwestorów.

Źródło: XTB Research

Patrząc na wykres, widzimy, że jeśli spadkowe momentum potrwa dłużej - prawdopodobny wydaje się spadek w okolice EMA50 (pomarańczowa linia), w pobliżu 3750 - 3800 punktów. Z drugiej strony po wzroście o ponad 22% w tym roku, ewentualna korekta wydaje się zupełnie naturalna. Waźnym oporem jest 4080 - 4100 punktów.