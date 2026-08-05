Spółka e-commerce ma za sobą fenomenalną konferencję wynikową, co odzwierciedlają wyceny. Notowania przedsesyjne pokazują wzrosty cen akcji o blisko 20%.

Oczekiwania wobec spółki, z uwagi na jej wzrostowy charakter, były wysokie. Jednak dzięki, jak określił go CEO spółki, „monstrualnemu kwartałowi” – spółka widocznie pobiła wszystkie istotne wskaźniki zysków oraz wzrostu.

Przychody: 3,58 mld USD (Oczekiwano: ~3,45 mld USD, Wzrost o 32% r/r)

Skorygowany EPS: 0,42$ (Oczekiwano: ~0,4$, wzrost o 48% r/r) EPS GAAP jest znacznie wyższy, bo wynosi aż 1,16$ jednak zawiera on duży komponent inwestycji kapitałowych spółki, i nie oddaje właściwie tempa wzrostu działalności podstawowej.

Wolne przepływy pieniężne wzrosły do 654 mln, o 55% r/r. Daje to marżę FCF 18%.

Jednak to specyficzne dla branży i spółki wskaźniki pokazują prawdziwą skalę i jakość wzrostu.

GMV (wartość sprzedanych towarów na platformie) osiągnęła 115,6 mln USD. Symbolizuje to wzrost o 32% rok do roku, powyżej konsensusu na poziomie ok. 111 mln USD.

MRR (powtarzalny miesięcznie przychód) osiągnął 221 mln USD, co oznacza wzrost o 19% r/r.

Penetracja przez „Shopify Payments”, które jest jednym z głównych motorów monetyzacji, wzrosła z 64% do 68%.

Reasumując, spółka nie tylko pokazuje zawrotne tempo wzrostu i dyscyplinę kosztową, ale sygnalizuje też że model biznesowy spółki dojrzewa i umacnia się szybciej niż oczekiwali tego akcjonariusze.

Czy wyniki są idealne?

Nie. Psuć odbiór wyników może spadek marży Brutto o ok. 1% oraz spadek marży segmentu subskrypcji z 81,6% do 79,7%.

Pierwszy spadek wynika z szybszego wzrostu segmentu “Merchant Solutions” który jest mniej marżowy - i pogarsza miks marży mimo wzrostu zysku. Natomiast marża segmentu subskrypcji jest pod presją kosztów rozwiązań AI, które miały wzrosnąć do 37 mln USD.

Prognozy

W przypadku spółek o tak wysokiej dźwigni operacyjnej oraz tempie wzrostu, prognozy są absolutnie kluczowe. Zarząd pokazuje pewność siebie, podnosząc prognozy na Q3:

Wzrost przychodów r/r ma utrzymać się na poziomie “niskich 30%”

Marża FCF ma wzrosnąć nawet powyżej 20%

Jest to istotna poprawa perspektyw, przed konferencją wynikową, rynek zdyskontował tempo wzrostu przychodów na poziomie ok. 24-26%.

Analiza techniczna Shopify (D1)

Wyceny spółki doznały druzgocącej korekty w tym roku, spadając w szczycie blisko o 50%. Mimo odrobienia części strat – silny sygnał spadkowy z EMA100 oraz EMA200 może ciążyć na wycenach. Źródło: xStation5