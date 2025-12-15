🍫Kakao cofa się z miesięcznego szczytu

Cena kakao cofa się wyraźnie po serii bardzo mocnych wzrostów z przełomu listopada oraz grudnia, kiedy to doszło do pojawienia się nowych prognoz nadpodaży za cały poprzedni sezon oraz ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą bieżącego poziomu zbiorów. Co więcej, cena znajduje się około dwukrotnie niżej, niż miało to miejsce w grudniu 2024 roku, kiedy oczekiwano dalszej słabości zbiorów kakao w krajach afrykańskich. Obecnie nie tylko poprawiły się perspektywy zbiorów na kontynencie, ale również mocno rosną perspektywy produkcyjne w krajach Ameryki Łacińskiej. Potencjalnie Ekwador może stać się drugim producentem kakao już w przyszłym roku, pokonując na tym miejscu Ghane. Z drugiej strony miejsce Wybrzeża Kości Słoniowej jako lidera produkcji pozostaje dosyć bezpieczne. Najnowsze dane dotyczące dostaw kakao w obecnym sezonie pokazują pierwszy raz “nadpodaż” względem poprzedniego sezonu. Słabość dostaw z początku tego sezonu wynikała przede wszystkim z problemów transportowych.

Co równie ważne w przypadku początku tego tygodnia, rząd Wybrzeża Kości Słoniowej zezwolił lokalnemu regulatorowi - Le Conseil du Cafe-Cacao (CCC) na zakup ok. 200 tys. ton kakao od farmerów, aby ratować lokalnych eksporterów, którzy przy spadku cen grożą niewywiązaniem się z kontraktów forward zawartych przy wyższych poziomach. Zakupy mają na razie odblokować porty i ograniczyć falę bankructw wśród eksporterów, ale później CCC będzie musiał sprzedać te ziarna na rynku międzynarodowym, co oznacza potencjalny dodatkowy napływ podaży w przyszłości. Obecnie lokalni eksporterzy przestali kupować ziarna od farmerów, gdyż pozostają z wcześniej zakupionymi ziarnami i obecnie na rynku międzynarodowym muszą sprzedawać taniej, niż wcześniej dochodziło do zakupu.

Cena surowca cofa się dzisiaj ponownie do okolic 6000 USD, po tym jak pod koniec zeszłego tygodnia doszło do testowania 3 miesięcznej średniej i najwyższego poziomu od miesiąca. Obecnie kluczowym wsparciem dla cen mogą być okolice 5750 USD za tonę

Warto również wspomnieć, że ostatnie dane CFTC, które wciąż są nieco opóźnione (dostępne na 18 listopada) pokazały, że liczba shortów niekomercyjnych przekroczyła liczbę longów. Jest to pierwsza taka sytuacja od 2022 roku, kiedy był to mocny sygnał kontrariański. Niemniej wtedy liczba ogólnie otwartych pozycji była kilkukrotnie większa niż obecnie.