🍫Kakao cofa się z miesięcznego szczytu

-
Interwencja WKS: Regulator CCC kupił około 200 tys. ton ziarna od eksporterów. Rozładowało to porty, ale sygnalizuje potencjalną nadwyżkę podaży w przyszłości, gdy ziarno trafi na rynek.
-
Perspektywy Podaży: Ceny cofnęły się z miesięcznego szczytu w związku z poprawą długoterminowych prognoz zbiorów w Afryce i Ameryce Łacińskiej (np. Ekwador może wyprzedzić Ghanę).
-
Odwrót Techniczny: Cena spadła o blisko 5%, testując poziom $6 000 po nieudanym utrzymaniu się powyżej 3-miesięcznej średniej ruchomej w zeszłym tygodniu.
-
Interwencja WKS: Regulator CCC kupił około 200 tys. ton ziarna od eksporterów. Rozładowało to porty, ale sygnalizuje potencjalną nadwyżkę podaży w przyszłości, gdy ziarno trafi na rynek.
-
Perspektywy Podaży: Ceny cofnęły się z miesięcznego szczytu w związku z poprawą długoterminowych prognoz zbiorów w Afryce i Ameryce Łacińskiej (np. Ekwador może wyprzedzić Ghanę).
-
Odwrót Techniczny: Cena spadła o blisko 5%, testując poziom $6 000 po nieudanym utrzymaniu się powyżej 3-miesięcznej średniej ruchomej w zeszłym tygodniu.
Cena kakao cofa się wyraźnie po serii bardzo mocnych wzrostów z przełomu listopada oraz grudnia, kiedy to doszło do pojawienia się nowych prognoz nadpodaży za cały poprzedni sezon oraz ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą bieżącego poziomu zbiorów. Co więcej, cena znajduje się około dwukrotnie niżej, niż miało to miejsce w grudniu 2024 roku, kiedy oczekiwano dalszej słabości zbiorów kakao w krajach afrykańskich. Obecnie nie tylko poprawiły się perspektywy zbiorów na kontynencie, ale również mocno rosną perspektywy produkcyjne w krajach Ameryki Łacińskiej. Potencjalnie Ekwador może stać się drugim producentem kakao już w przyszłym roku, pokonując na tym miejscu Ghane. Z drugiej strony miejsce Wybrzeża Kości Słoniowej jako lidera produkcji pozostaje dosyć bezpieczne. Najnowsze dane dotyczące dostaw kakao w obecnym sezonie pokazują pierwszy raz “nadpodaż” względem poprzedniego sezonu. Słabość dostaw z początku tego sezonu wynikała przede wszystkim z problemów transportowych.
Co równie ważne w przypadku początku tego tygodnia, rząd Wybrzeża Kości Słoniowej zezwolił lokalnemu regulatorowi - Le Conseil du Cafe-Cacao (CCC) na zakup ok. 200 tys. ton kakao od farmerów, aby ratować lokalnych eksporterów, którzy przy spadku cen grożą niewywiązaniem się z kontraktów forward zawartych przy wyższych poziomach. Zakupy mają na razie odblokować porty i ograniczyć falę bankructw wśród eksporterów, ale później CCC będzie musiał sprzedać te ziarna na rynku międzynarodowym, co oznacza potencjalny dodatkowy napływ podaży w przyszłości. Obecnie lokalni eksporterzy przestali kupować ziarna od farmerów, gdyż pozostają z wcześniej zakupionymi ziarnami i obecnie na rynku międzynarodowym muszą sprzedawać taniej, niż wcześniej dochodziło do zakupu.
Cena surowca cofa się dzisiaj ponownie do okolic 6000 USD, po tym jak pod koniec zeszłego tygodnia doszło do testowania 3 miesięcznej średniej i najwyższego poziomu od miesiąca. Obecnie kluczowym wsparciem dla cen mogą być okolice 5750 USD za tonę
Warto również wspomnieć, że ostatnie dane CFTC, które wciąż są nieco opóźnione (dostępne na 18 listopada) pokazały, że liczba shortów niekomercyjnych przekroczyła liczbę longów. Jest to pierwsza taka sytuacja od 2022 roku, kiedy był to mocny sygnał kontrariański. Niemniej wtedy liczba ogólnie otwartych pozycji była kilkukrotnie większa niż obecnie.
Dlaczego analiza spółek technologicznych często kończy się błędem? 💻📈
Komentarz Giełdowy: WIG20 rządził GPW w 2025 roku
PILNE: Mieszany odczyt zapasów ropy w USA
🥇Surowce w 2025 i 2026 | LIVE 16:00
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.