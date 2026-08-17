Kakao notuje 1% wzrost i testuje okolice 6000 USD 🔼 Jak pozycjonują się fundusze?

- Kontrakty na kakao rosną dziś o około 1–2%, wspierane przez ryzyka podażowe w Afryce Zachodniej, słabsze prognozy zbiorów, niższe zapasy ICE oraz słabszego dolara amerykańskiego.
- Managed Money pozostaje netto short i zwiększyło niedźwiedzią ekspozycję, a pozycja netto wynosiła -6 667 kontraktów na 11 sierpnia.
- Commercials również pozostają netto short, ale ograniczyli część krótkich zabezpieczeń, podczas gdy spadek open interest wskazuje raczej na mniejsze zaangażowanie rynku niż agresywne budowanie nowych pozycji.
- Kontrakty na kakao rosną dziś o około 1–2%, wspierane przez ryzyka podażowe w Afryce Zachodniej, słabsze prognozy zbiorów, niższe zapasy ICE oraz słabszego dolara amerykańskiego.
- Managed Money pozostaje netto short i zwiększyło niedźwiedzią ekspozycję, a pozycja netto wynosiła -6 667 kontraktów na 11 sierpnia.
- Commercials również pozostają netto short, ale ograniczyli część krótkich zabezpieczeń, podczas gdy spadek open interest wskazuje raczej na mniejsze zaangażowanie rynku niż agresywne budowanie nowych pozycji.
Wzrosty wspierają też obniżone prognozy produkcji oraz mniejsze szacunki globalnej nadwyżki podaży. Dodatkowym czynnikiem są unijne regulacje przeciwko wylesianiu, które mogą utrudniać eksport części kakao do Europy z powodu wymogów dotyczących geolokalizacji i identyfikowalności upraw. Rynek zwraca także uwagę na stopniowy spadek zapasów monitorowanych przez ICE oraz słabszego dolara, który poprawia siłę nabywczą zagranicznych uczestników rynku.
Z drugiej strony wzrosty ograniczają wciąż wysokie dostawy do portów i relatywnie dobra dostępność surowca. Ghana podała, że produkcja w sezonie 2025/26 sięgnęła 750 tys. ton, czyli o 25,6% więcej r/r. Popyt pozostaje dodatkowym ryzykiem, ponieważ część producentów czekolady ogranicza zużycie kakao lub zmienia receptury po okresie bardzo wysokich cen. By przyjrzeć się rynkowi kakao głębiej, najlepiej jest sprawdzić najnowszy raport Commitment of Traders.
Co pokazuje pozycjonowanie COT na rynku kakao?
Najnowszy raport COT pokazuje, że fundusze typu Managed Money pozostają netto krótkie na kakao i dodatkowo zwiększyły ekspozycję po stronie spadkowej. Na 11 sierpnia posiadały 22 955 kontraktów long wobec 29 622 kontraktów short, co daje pozycję netto na poziomie -6 667 kontraktów. W ciągu tygodnia liczba pozycji short wzrosła o 2 147 kontraktów, podczas gdy longi zwiększyły się jedynie o 150, co oznacza pogorszenie nastawienia spekulacyjnego o niemal 2 tys. kontraktów netto.
Inny obraz daje grupa Producer/Merchant/Processor/User, czyli uczestnicy komercyjni związani bezpośrednio z fizycznym rynkiem kakao. Commercials utrzymują 53 235 kontraktów long i 73 711 short, co oznacza pozycję netto około -20 476 kontraktów, jednak w ostatnim tygodniu ich przewaga shortów nieznacznie się zmniejszyła. Liczba pozycji krótkich spadła o 3 717 kontraktów, a długich o 3 285, więc netto pozycja tej grupy stała się nieco mniej ujemna.
- Managed Money (duzi spekulanci) zwiększa przewagę pozycji short, co wskazuje na utrzymującą się ostrożność funduszy wobec perspektyw cen kakao.
- Commercials (fizycznie zaangażowani w rynek producenci, hedgujący ceny) pozostają wyraźnie netto short, ale częściowo redukują zabezpieczenia po stronie krótkiej.
- Open interest spadł o 12 507 kontraktów, co sugeruje ogólne zmniejszenie zaangażowania na rynku, a nie agresywne budowanie nowych pozycji.
- Zestawienie obu grup daje lekko niedźwiedzi sygnał spekulacyjny, ale nie skrajny: fundusze zwiększają shorty, podczas gdy uczestnicy komercyjni nie pogłębiają swojej krótkiej ekspozycji.
W praktyce najważniejszym sygnałem jest obecnie zachowanie Managed Money - fundusze spekulacyjne przechylają się na stronę spadkową. Pozycjonowania Commercials nie należy interpretować jako prostego sygnału niedźwiedziego, ponieważ producenci i przetwórcy wykorzystują kontrakty przede wszystkim do zabezpieczania ekspozycji na fizyczne kakao, a ich naturalna pozycja często pozostaje netto krótka.
Źródło: CFTC
COCOA (interwał D1)
Źródło: xStation5
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