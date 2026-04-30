Kakao odbija 4% 📈Czy ma za sobą już dołek cyklu?

Korekta w dużej mierze się dokonała
Rynek kakao przeszedł jedną z najbardziej gwałtownych faz powrotu do średniej w historii rynku surowców.
- Kontrakty ICE spadły o około 75% od szczytu z grudnia 2024 (~12 900 USD/t)
- Ceny znajdowały się w przedziale 3 000 do 3 500 USD/t
- Od początku 2026 roku spadek wynosi około 40 - 45%
Na tym tle prognoza średniej ceny na poziomie ~3 800 USD/t na 2026 rok nie ma charakteru jednoznacznie niedźwiedziego w ujęciu spot. Oznacza ona raczej porównanie rok do roku względem zawyżonej bazy z 2025 roku, a nie prognozę dalszego pogłębiania spadków. W praktyce opisuje proces normalizacji, a nie załamanie rynku.
Czy rynek zbudował dno?
Z punktu widzenia rynku fizycznego pojawiają się przesłanki sugerujące, że okolice 3 000 USD/t zaczynają pełnić funkcję strefy wsparcia. Zapasy certyfikowane na giełdach osiągnęły niedawno lokalne maksima i zaczynają się obniżać, natomiast zapasy przetwórców w Europie ulegają zacieśnieniu wraz z końcem procesu destockingu. Widać również mniejsze nasilenie panicznego zabezpieczania pozycji w porównaniu z okresem 2024–2025. Oznacza to, że nadpodaż, która pojawiła się po szoku cenowym, jest stopniowo absorbowana, a nie dalej narasta. Jednocześnie nie jest to stan trwały — zmiany warunków pogodowych mogą szybko zmienić obraz rynku.
Ryzyko pogodowe – kluczowa niewiadoma
Jednym z najbardziej niedoszacowanych czynników pozostaje pogoda. Bank Światowy wskazuje około 60% prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska El Niño w drugiej połowie 2026 roku, które historycznie:
- ograniczało opady w regionie upraw kakao w Afryce Zachodniej
- zakłócało plony w kluczowych fazach rozwoju roślin
Podważa to bazowe założenia dotyczące odbicia produkcji: +34% w Ghanie oraz +5% w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W przypadku materializacji tego scenariusza narracja o nadwyżce podaży może szybko ustąpić obawom o jej niedobór, co wymusiłoby rewizję wycen rynkowych.
Popyt: dostosowanie bliskie wyczerpania
Strona popytowa pozostawała pod presją, jednak proces dostosowawczy wydaje się być zaawansowany. W ciągu ostatnich 18 miesięcy producenci wyrobów czekoladowych:
- zmieniali receptury
- ograniczali zawartość kakao
- dostosowywali wielkości opakowań i porcje
Jednocześnie elastyczność popytu ma swoje granice. Dane o przemiale za pierwszy kwartał w Europie i Ameryce Północnej były słabe, jednak tempo dalszego ograniczania popytu wyraźnie maleje. Wraz ze spadkiem cen następuje reset cykli zabezpieczeń i odbudowa pozycji forward, co może prowadzić do stabilizacji przemiału w połowie 2026 roku i stopniowego odbicia w dalszej części roku.
Prognoza Banku Światowego na tle rynku
Prognozy Banku Światowego należy rozpatrywać w szerszym kontekście rynkowym. Instytucja ta plasuje się raczej po bardziej ostrożnej stronie spektrum prognoz. Dla porównania, J.P. Morgan wskazuje średnioterminowy poziom około 6 000 USD/t, natomiast ING prognozuje ceny na poziomie 4 400–4 600 USD/t w 2026 roku. Rabobank i Citigroup obniżyły szacunki nadwyżki podaży, sygnalizując bardziej napiętą sytuację niż zakłada scenariusz bazowy Banku Światowego. Konsensus rynkowy wskazuje, że:
- rok 2026 może zakończyć się nieco poniżej 4 000 USD/t
- przy jednoczesnym ryzyku wzrostowym w 2027 roku wraz z odbudową popytu i materializacją ryzyk pogodowych
Kakao znajduje się obecnie w fazie przejściowej. Kluczowe znaczenie mają cztery czynniki: ryzyko pogodowe, proces normalizacji zapasów, stabilizacja popytu oraz niepewność co do skali odbicia podaży. Obecna struktura rynku wskazuje, że nie mamy już do czynienia z fazą panicznej korekty, ale jednocześnie nie widać jeszcze pełnego powrotu do równowagi.
Wykresy kontraktów na kakao (H1, D1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.