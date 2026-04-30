Kakao odbija 4% 📈Czy ma za sobą już dołek cyklu?

Kontrakty terminowe na kakao na ICE (COCOA) rosną dziś o ponad 4%, odbijając od lokalnych dołków. Ostatnie nagłówki odnoszące się do prognozy Banku Światowego, sugerujące 50% spadek cen kakao w 2026 roku, wywołały zrozumiały niepokój w krajach producenckich oraz wśród uczestników rynku. Z perspektywy analityki surowcowej jest to jednak w dużej mierze efekt błędnej interpretacji bazy porównawczej, a nie sygnał zapowiadający dalsze, strukturalne spadki. Dokładniejsza analiza dynamiki cen, pozycjonowania oraz fundamentów wskazuje, że większość korekty jest już za nami, a obecne poziomy znajdują się bliżej cyklicznego dna niż początku kolejnej fali spadkowej.

Korekta w dużej mierze się dokonała

Rynek kakao przeszedł jedną z najbardziej gwałtownych faz powrotu do średniej w historii rynku surowców.

Kontrakty ICE spadły o około 75% od szczytu z grudnia 2024 (~12 900 USD/t)

Ceny znajdowały się w przedziale 3 000 do 3 500 USD/t

Od początku 2026 roku spadek wynosi około 40 - 45%

Na tym tle prognoza średniej ceny na poziomie ~3 800 USD/t na 2026 rok nie ma charakteru jednoznacznie niedźwiedziego w ujęciu spot. Oznacza ona raczej porównanie rok do roku względem zawyżonej bazy z 2025 roku, a nie prognozę dalszego pogłębiania spadków. W praktyce opisuje proces normalizacji, a nie załamanie rynku.

Czy rynek zbudował dno?

Z punktu widzenia rynku fizycznego pojawiają się przesłanki sugerujące, że okolice 3 000 USD/t zaczynają pełnić funkcję strefy wsparcia. Zapasy certyfikowane na giełdach osiągnęły niedawno lokalne maksima i zaczynają się obniżać, natomiast zapasy przetwórców w Europie ulegają zacieśnieniu wraz z końcem procesu destockingu. Widać również mniejsze nasilenie panicznego zabezpieczania pozycji w porównaniu z okresem 2024–2025. Oznacza to, że nadpodaż, która pojawiła się po szoku cenowym, jest stopniowo absorbowana, a nie dalej narasta. Jednocześnie nie jest to stan trwały — zmiany warunków pogodowych mogą szybko zmienić obraz rynku.

Ryzyko pogodowe – kluczowa niewiadoma

Jednym z najbardziej niedoszacowanych czynników pozostaje pogoda. Bank Światowy wskazuje około 60% prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska El Niño w drugiej połowie 2026 roku, które historycznie:

ograniczało opady w regionie upraw kakao w Afryce Zachodniej

zakłócało plony w kluczowych fazach rozwoju roślin

Podważa to bazowe założenia dotyczące odbicia produkcji: +34% w Ghanie oraz +5% w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W przypadku materializacji tego scenariusza narracja o nadwyżce podaży może szybko ustąpić obawom o jej niedobór, co wymusiłoby rewizję wycen rynkowych.

Popyt: dostosowanie bliskie wyczerpania

Strona popytowa pozostawała pod presją, jednak proces dostosowawczy wydaje się być zaawansowany. W ciągu ostatnich 18 miesięcy producenci wyrobów czekoladowych:

zmieniali receptury

ograniczali zawartość kakao

dostosowywali wielkości opakowań i porcje

Jednocześnie elastyczność popytu ma swoje granice. Dane o przemiale za pierwszy kwartał w Europie i Ameryce Północnej były słabe, jednak tempo dalszego ograniczania popytu wyraźnie maleje. Wraz ze spadkiem cen następuje reset cykli zabezpieczeń i odbudowa pozycji forward, co może prowadzić do stabilizacji przemiału w połowie 2026 roku i stopniowego odbicia w dalszej części roku.

Prognoza Banku Światowego na tle rynku

Prognozy Banku Światowego należy rozpatrywać w szerszym kontekście rynkowym. Instytucja ta plasuje się raczej po bardziej ostrożnej stronie spektrum prognoz. Dla porównania, J.P. Morgan wskazuje średnioterminowy poziom około 6 000 USD/t, natomiast ING prognozuje ceny na poziomie 4 400–4 600 USD/t w 2026 roku. Rabobank i Citigroup obniżyły szacunki nadwyżki podaży, sygnalizując bardziej napiętą sytuację niż zakłada scenariusz bazowy Banku Światowego. Konsensus rynkowy wskazuje, że:

rok 2026 może zakończyć się nieco poniżej 4 000 USD/t

przy jednoczesnym ryzyku wzrostowym w 2027 roku wraz z odbudową popytu i materializacją ryzyk pogodowych

Kakao znajduje się obecnie w fazie przejściowej. Kluczowe znaczenie mają cztery czynniki: ryzyko pogodowe, proces normalizacji zapasów, stabilizacja popytu oraz niepewność co do skali odbicia podaży. Obecna struktura rynku wskazuje, że nie mamy już do czynienia z fazą panicznej korekty, ale jednocześnie nie widać jeszcze pełnego powrotu do równowagi.

Wykresy kontraktów na kakao (H1, D1)

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5