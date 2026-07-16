Kakao rośnie na fali odbicia popytu w Azji. Europa wciąż w odwrocie

Rynek kakao przeżywa obecnie fascynujący, geograficzny rozłam. Podczas gdy stary kontynent zmaga się ze stagnacją i spadkiem popytu, azjatyckie tygrysy przetwarzają surowiec na potęgę, sięgając najwyższych poziomów przetwórstwa od wielu lat. Rynek kakao zmaga się obecnie z wieloma problemami, w tym przede wszystkim możliwym wystąpieniem najmocniejszego El Nino nawet od 70 lat. Z drugiej strony aktualna pogoda w Afryce może sygnalizować lepsze zbiory w kolejnym sezonie. Jak przedstawiają się dane?

Rozczarowanie w Europie (2Q)

Europejskie dane o przetwórstwie, czyli mieleniu kakao (grindings) okazały się zimnym prysznicem dla optymistów liczących na stabilizację zachodniego popytu.

Dane: Europejskie Stowarzyszenie Kakao (ECA) podało, że przetwórstwo w II kwartale spadło o 4,6% rok do roku , osiągając poziom 316 366 ton (w porównaniu do 331 762 ton w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz w porównaniu do oczekiwań na poziomie 325 000 ton)

Poniżej oczekiwań: Spadek ten jest znacznie głębszy, niż szacowali analitycy w ankiecie Bloomberga, którzy spodziewali się zniżki o zaledwie 1,5%.

Trend kwartalny: Wynik ten jest również słabszy od poprzedniego kwartału (325 895 ton). Pokazuje to, że rekordowo wysokie ceny surowca oraz presja inflacyjna skutecznie uderzyły w marże europejskich producentów słodyczy.

To najgorszy drugi kwartał od conajmniej 10 lat. Gorszy również od Q1 2026 roku. Źródło: ECA

Potężne odbicie w Azji

W całkowitej opozycji do Europy stoją najnowsze dane azjatyckie, które wskazują na potężne ożywienie przemysłu przetwórczego.

Azja ogółem (CAA): Przetwórstwo kakao w II kwartale wzrosło o niesamowite 25,07% r/r , osiągając poziom 224 646 ton .

Malezja (MCB): Dane z samej Malezji potwierdzają ten trend, gdzie tamtejszy przemysł odnotował wzrost aż o 29,4% r/r do poziomu 90 849 ton . W ujęciu półrocznym (1H) malezyjskie przetwórstwo urosło o solidne 18,1%.

Ostatnie dane Barry Callebaut sugerowały silne odbicie popytu konsumenckiego w Azji i dalszej stagnacji w świecie zachodnim.

Dane z Azji pokazują najlepszy drugi kwartał od conajmniej 2011 roku. Źródło: CAA

Czy Azja stanie się pierwszą siłą popytową?

Porównując wolumeny w ujęciu bezwzględnym, Europa wciąż utrzymuje pozycję lidera:

Europa (2Q): ~316 tys. ton

Azja (2Q): ~225 tys. ton

Różnica wynosi obecnie około 91 tysięcy ton na korzyść Europy. Choć Stary Kontynent nadal dzierży ilościową palmę pierwszeństwa, Azja jest obecnie bezdyskusyjnym motorem napędowym globalnego wzrostu popytu.

Przejęcie pozycji lidera przez rynki azjatyckie w perspektywie średnioterminowej jest wysoce prawdopodobne z trzech powodów:

Rosnąca klasa średnia: Konsumpcja czekolady i produktów kakaowych w krajach takich jak Chiny, Indie czy państwa regionu ASEAN stale rośnie, podczas gdy rynki zachodnie są już nasycone. Koszty operacyjne: Przetwórstwo przenosi się tam, gdzie koszty energii i pracy są niższe, a rynki zbytu dynamicznie rosną. Zmiany strukturalne u producentów: Plany wiodących afrykańskich producentów (Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana) dotyczące ograniczenia eksportu surowych ziaren i rozwoju lokalnego przetwórstwa będą uderzać w europejskie fabryki, dając przewagę bardziej elastycznym rynkom wschodzącym.

Warto również zauważyć, że przetwórstwo w największym państwie produkcyjnym, czyli Wybrzeżu Kości Słoniowej, wzrosło o 28% r/r do 158 672 ton. Jednocześnie był to lekki spadek w porównaniu do Q1, kiedy to przetworzono 169 tys. Ton kakao.

Analiza pogody i widmo El Niño: Co nas czeka?

Sytuacja pogodowa w kluczowych regionach upraw jest obecnie mocno zróżnicowana i ściśle powiązana z globalnymi cyklami klimatycznymi.

Aktualny stan pogody (połowa lipca):

Afryka Zachodnia (Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana): Obecne opady deszczu sprzyjają wegetacji i poprawiają kondycję drzew kakaowych przed nadchodzącym głównym zbiorem. Temperatury utrzymują się w normie.

Azja Południowo-Wschodnia (Indonezja, Malezja): Opady są bardziej rozproszone i lokalne, co określa się jako warunki niekorzystne dla upraw.

Brazylia (Bahia): Notuje się typową dla tego sezonu suchość.

Wpływ i perspektywy El Niño:

Zgodnie z aktualnymi prognozami meteorologicznymi na drugą połowę roku, na Pacyfiku rozwija się silne zjawisko El Niño. Modele NOAA i WMO wskazują, że anomalie temperatur wody osiągnęły już wysokie wartości (indeks Niño 3.4 powyżej +1,5°C), co zwiastuje jedno z najsilniejszych El Niño w ostatnich latach, z apogeum na przełomie roku.

Model NOAA wskazuje na ponad 80% prawdopodobieństwo wystąpienia Super El Nino w okresie październik-listopad-grudzień i 100% na wystąpienie ogólnego zjawiska. Już teraz temperatura w rejonie El Nino 3.4 przekracza normy i na ten moment wskazuje na występowanie umiarkowanego El Nino. Źródło: NOAA

Jak wpłynie to na rynek kakao?

Susza w Azji Południowo-Wschodniej: El Niño tradycyjnie przynosi deficyt opadów i wysokie temperatury w Indonezji i Malezji. Obecne, niesprzyjające i rozproszone deszcze w tamtym regionie to bezpośredni symptom nadchodzącej suszy. Może to mocno ograniczyć tamtejsze zbiory i zmusić azjatyckie przetwórnie do droższego importu ziaren z innych części świata.

Ryzyko dla Afryki Zachodniej: Choć lipcowe deszcze dają chwilowy oddech Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie, silne El Niño pod koniec roku zazwyczaj przynosi tam suchy, pustynny wiatr Harmattan o podwyższonej sile oraz dotkliwy brak opadów. Oznacza to, że obecna poprawa pogody może być jedynie ciszą przed burzą. Jeśli El Niño uderzy z prognozowaną siłą, rynki mogą zderzyć się z kolejnym głębokim kryzysem podażowym pod koniec roku.

Cena rozpoczyna dzisiejszą sesję od kontynuacji ożywienia. Widać, że trzy poprzednie sesje pokazały wyraźny popyt powyżej 5500 USD za tonę. Źródło: xStation5