Kakao traci 5% i spada poniżej 3000 USD za tonę pierwszy raz od maja 2023📉Kompletna kapitulacja?

Ceny kontraktów terminowych na kakao (COCOA) na giełdzie ICE załamały się dziś i spadają ponad 5%, poniżej 3000 USD za tonę, czyli poziomów niewidzianych od maja 2023 roku. Rynek cierpi na chroniczny brak fizycznego popytu, załamanie przetwórstwa, świetną pogodę w Afryce i potencjalnie udany sezon zbiorów, który uderza w stopy zwrotu afrykańskich rolników.
Analiza raportu CFTC Commitment of Traders (dane na 17 lutego)
Raport CoT dla kakao (ICE, 17 lutego 2026) pokazuje, że rynek znajduje się w fazie przejściowej, a nie w momencie jednoznacznej eskalacji trendu. Najważniejszą zmianą tygodnia jest spadek open interest o ponad 8 tys. kontraktów (ok. -5%). Oznacza to, że część uczestników zamknęła pozycje, a na rynku jest obecnie mniej „świeżego paliwa” do dynamicznego ruchu w jednym kierunku. Taki spadek zaangażowania często towarzyszy fazie wyhamowania impulsu i przejścia w konsolidację.
- Pod względem struktury pozycji największe fundusze spekulacyjne (Managed Money) pozostają netto po stronie spadkowej - utrzymują więcej krótkich niż długich pozycji. To daje rynkowi lekko negatywne nastawienie. Jednocześnie jednak producenci i podmioty komercyjne zmniejszyli swoje zabezpieczenia (ograniczyli shorty), co historycznie bywa sygnałem, że presja podażowa zaczyna słabnąć. Innymi słowy, spekulanci wciąż grają na spadek, ale „branża” przestaje dokładać do tego trendu.
- Warto zwrócić uwagę na koncentrację pozycji krótkich w jednej z grup uczestników rynku. Znaczna część shortów znajduje się w rękach relatywnie niewielkiej liczby podmiotów. Taka struktura zwiększa ryzyko tzw. short squeeze – jeśli pojawi się impuls wzrostowy (np. informacja pogodowa lub podażowa), zamykanie tych pozycji może wywołać gwałtowniejsze odbicie cen.
Podsumowując, obecny raport nie pokazuje skrajnego wykupienia ani wyprzedania rynku. Mamy umiarkowane nastawienie spadkowe wśród funduszy, ale przy jednoczesnym spadku zaangażowania i częściowym wycofywaniu się hedgerów. W krótkim terminie zwiększa to prawdopodobieństwo konsolidacji lub technicznego odbicia, natomiast powrót do wyraźnego trendu spadkowego wymagałby ponownego wzrostu shortów funduszy przy rosnącym open interest.
Źródło: CFTC, CoT
COCOA (D1)
Źródło: xStation5
