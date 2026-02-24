PILNE: Teheran gotowy do podjęcia wszelkich kroków w celu osiągnięcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi 🚨OIL traci 📉

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Takht-Ravanchi zasygnalizował gotowość Teheranu do podjęcia wszelkich kroków w celu osiągnięcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, co natychmiast osłabiło premię za ryzyko geopolityczne na rynkach ropy. Inwestorzy zinterpretowali te słowa jako oznakę deeskalacji, co przełożyło się na spadki cen ropy Brent i WT w reakcji na malejące prawdopodobieństwo eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Ryzyko konfliktu, które napędzało wzrosty w ostatnich tygodniach, wyraźnie maleje, sprzyjając krótkoterminowym nastrojom spadkowym na rynku surowców energetycznych. W rezultacie rynek odwraca się od narracji wojennej i skupia się na fundamentach podaży i popytu.
"Iran's Deputy Foreign Minister Ravanchi: Tehran is ready to reach a deal with US as soon as possible" - State Media.
🔴USA i Izrael uderzają w Iran. Czy ropa wzrośnie do 100 dolarów?
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (27.02.2026)
Podsumowanie dnia: Początek końca dezinflacji?
Briefing geopolityczny (27.02.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.