Kakao traci 7% i spada do najniższych poziomów od początku marca 📉

Kontrakty na kakao na ICE (COCOA) spadają dziś prawie 7% i cofają się do poziomów niewidzianych od początku marca, poniżej 3000. Obecnie surowiec kosztuje około 3 tys. USD za tonę, czyli ponad 3,5 razy mniej niż rok temu i około 4 razy mniej niż na szczycie w grudniu 2024 roku. Innym istotnym motorem spadków jest drożejący dolar, przez którego kakao staje się droższe dla nabywców posługujących się innymi walutami Główną przyczyną przeceny są w dalszym ciągu lepsze od oczekiwań zbiory w Afryce Zachodniej , czyli w kluczowym regionie produkcji kakao. Poprawa podaży zmusiła analityków do rewizji wcześniejszych prognoz deficytu na sezon 2025/26, co dodatkowo ciąży notowaniom, zwłaszcza kontraktom terminowym.

Presję na ceny wywiera też słabszy popyt ze strony producentów żywności. W okresie rekordowo wysokich cen wiele firm ograniczało udział kakao w produktach i modyfikowało receptury, aby obniżyć koszty. Efekt tych zmian jest widoczny także teraz.

Spadek cen surowca nie przełożył się jeszcze na niższe ceny czekolady w sklepach. Powodem są m.in. długoterminowe kontrakty zawierane przy dużo wyższych stawkach oraz brak chęci producentów do szybkiego powrotu do wcześniejszych receptur.

Rynek pozostaje więc w typowej fazie opóźnionego przenoszenia cen, w której taniejące surowce nie oznaczają natychmiastowego spadku cen produktów końcowych. W krótkim terminie trudno więc oczekiwać wyraźnej obniżki cen czekolady dla konsumentów. Pogoda jeszcze wróci na radar? Warunki pogodowe w Wybrzeżu Kości Słoniowej pozostają nieco mniej korzystne dla środkowej części sezonu kakao. W większości regionów upraw w ubiegłym tygodniu nie odnotowano opadów, a plantatorzy sygnalizują rosnące zapotrzebowanie na wilgoć dla wsparcia rozwoju mid-cropu przypadającego na okres od marca do sierpnia.

Choć kraj formalnie wszedł już w porę deszczową, opady są poniżej oczekiwań rynku. W praktyce oznacza to ryzyko słabszego tempa wzrostu strąków kakao w kluczowych miesiącach od maja do sierpnia, mimo że na drzewach znajduje się obecnie dużo owoców o różnej wielkości.

Największe niedobory opadów raportowano w kilku ważnych regionach produkcyjnych , m.in. w Soubre, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou i Yamoussoukro. W części z nich suma opadów była wyraźnie niższa od średniej z ostatnich pięciu lat, co zwiększa presję na kondycję plantacji.

W części z nich suma opadów była wyraźnie niższa od średniej z ostatnich pięciu lat, co zwiększa presję na kondycję plantacji. Plantatorzy zwracają uwagę na pogarszającą się wilgotność gleby , szczególnie w centralnej i zachodnio-centralnej części kraju. To sygnał istotny dla rynku, ponieważ Wybrzeże Kości Słoniowej pozostaje największym producentem kakao na świecie, a lokalne problemy pogodowe szybko przekładają się na globalne oczekiwania podażowe.

Zbiory pozostają na razie umiarkowane, ale rolnicy liczą na poprawę od maja. Scenariusz bazowy zakłada wzrost podaży w kolejnych tygodniach, jednak jego realizacja będzie w dużym stopniu zależna od powrotu bardziej regularnych opadów. Pogoda obok popytu może znów staćsię kluczowym czynnikiem dla notowań kakao. Jeżeli deficyt opadów utrzyma się dłużej, może to ograniczyć potencjał odbicia produkcji w środkowej części sezonu i ponownie zwiększyć wrażliwość cen na ryzyka podażowe. Z drugiej strony popyt na kakao pozostaje słaby a impuls inflacyjny w gospodarce globalnej może zwiększyć wrażliwość gospodarstw domowych. COCOA (wykres H1) Źródło: xStation5

