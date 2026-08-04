Kakao zatrzymuję dynamiczną zwyżkę 🚩 Wracają obawy o produkcję w Afryce

Kontrakty na kakao notowane na ICE nieznacznie dziś tracą, po ogromnych wzrostach z ostatnich sesji, gdy rynek ponownie zaczął wyceniać ryzyko słabszych zbiorów w sezonie 2026/27 w Afryce Zachodniej. Mimo że obecny sezon przyniósł wyraźną poprawę podaży, rynek koncentruje się już na perspektywach kolejnych zbiorów, które mogą ucierpieć z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Rynek wycenia ryzyko słabszych zbiorów i ryzyko pogodowe

Największym impulsem dla wzrostu cen są obawy o przyszłą podaż kakao z Afryki Zachodniej, odpowiadającej za zdecydowaną większość światowej produkcji. Rolnicy z Wybrzeża Kości Słoniowej wskazują, że plantacje potrzebują większej ilości słonecznej pogody po okresie niższych od przeciętnych opadów i ochłodzenia. Jeżeli warunki pogodowe nie poprawią się w najbliższych tygodniach, może to negatywnie wpłynąć na główne zbiory przypadające na okres od września do lutego.

Paradoksalnie wzrost cen następuje mimo bardzo dobrych danych dotyczących obecnego sezonu. Szacunki eksporterów pokazują, że od początku sezonu, który rozpoczął się 1 października, dostawy kakao do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej osiągnęły około 1,99 mln ton, co oznacza wzrost o 21,8% rok do roku. Oznacza to, że rynek nie reaguje na bieżącą podaż, lecz na ryzyko pogorszenia sytuacji w kolejnym sezonie produkcyjnym.

Rynek kakao pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany warunków pogodowych spośród wszystkich surowców rolnych. Nawet niewielkie pogorszenie prognoz dla Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany może szybko przełożyć się na wyższą premię za ryzyko w notowaniach kontraktów terminowych. W efekcie inwestorzy będą w najbliższych tygodniach uważnie śledzić informacje dotyczące opadów, temperatur oraz rozwoju plantacji, ponieważ to one mogą zadecydować o kierunku cen kakao przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Analiza raportu Commitment of Traders

Z punktu widzenia klasycznej analizy CoT obraz rynku na dzień 28 lipca pozostaje konstruktywny dla byków:

producenci i przetwórcy nadal wykorzystują wysokie ceny do zabezpieczania przyszłej produkcji, co jest typowym zachowaniem commercials;

Managed Money w raporcie z 28 lipca wciąż pozostaje netto short, co oznacza, że rynek nie jest jeszcze spekulacyjnie przegrzany;

wysoki Open Interest sugeruje napływ świeżego kapitału, a nie jedynie techniczne zamykanie pozycji;

jeśli pogoda w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie nadal będzie się pogarszać, fundusze mogą zostać zmuszone do agresywnego odkupywania krótkich pozycji, co mogłoby dodatkowo przyspieszyć wzrost cen kakao.

Mamy więc jeden z bardziej interesujących układów na rynku surowców: fundamenty stają się coraz bardziej bycze, podczas gdy pozycjonowanie funduszy nie odzwierciedla jeszcze pełnego optymizmu.