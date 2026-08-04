Kakao zatrzymuję dynamiczną zwyżkę 🚩 Wracają obawy o produkcję w Afryce

- Kontrakty na kakao na ICE spadają poniżej 6000 USD za tonę i zatrzymuje gwałtowne wzrosty z ostatnich dwóch sesji
- Uczestnicy rynku obawiają się, że zbyt małe opady deszczu oraz chłodniejsza pogoda mogą ograniczyć potencjał głównych zbiorów na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
- Mimo wzrostu dostaw kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej o 21,8% od początku sezonu, inwestorzy coraz bardziej skupiają się na ryzyku dla produkcji w sezonie 2026/27.
- Kontrakty na kakao na ICE spadają poniżej 6000 USD za tonę i zatrzymuje gwałtowne wzrosty z ostatnich dwóch sesji
- Uczestnicy rynku obawiają się, że zbyt małe opady deszczu oraz chłodniejsza pogoda mogą ograniczyć potencjał głównych zbiorów na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
- Mimo wzrostu dostaw kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej o 21,8% od początku sezonu, inwestorzy coraz bardziej skupiają się na ryzyku dla produkcji w sezonie 2026/27.
Rynek wycenia ryzyko słabszych zbiorów i ryzyko pogodowe
Największym impulsem dla wzrostu cen są obawy o przyszłą podaż kakao z Afryki Zachodniej, odpowiadającej za zdecydowaną większość światowej produkcji. Rolnicy z Wybrzeża Kości Słoniowej wskazują, że plantacje potrzebują większej ilości słonecznej pogody po okresie niższych od przeciętnych opadów i ochłodzenia. Jeżeli warunki pogodowe nie poprawią się w najbliższych tygodniach, może to negatywnie wpłynąć na główne zbiory przypadające na okres od września do lutego.
Paradoksalnie wzrost cen następuje mimo bardzo dobrych danych dotyczących obecnego sezonu. Szacunki eksporterów pokazują, że od początku sezonu, który rozpoczął się 1 października, dostawy kakao do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej osiągnęły około 1,99 mln ton, co oznacza wzrost o 21,8% rok do roku. Oznacza to, że rynek nie reaguje na bieżącą podaż, lecz na ryzyko pogorszenia sytuacji w kolejnym sezonie produkcyjnym.
Rynek kakao pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany warunków pogodowych spośród wszystkich surowców rolnych. Nawet niewielkie pogorszenie prognoz dla Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany może szybko przełożyć się na wyższą premię za ryzyko w notowaniach kontraktów terminowych. W efekcie inwestorzy będą w najbliższych tygodniach uważnie śledzić informacje dotyczące opadów, temperatur oraz rozwoju plantacji, ponieważ to one mogą zadecydować o kierunku cen kakao przed rozpoczęciem nowego sezonu.
Analiza raportu Commitment of Traders
Z punktu widzenia klasycznej analizy CoT obraz rynku na dzień 28 lipca pozostaje konstruktywny dla byków:
- producenci i przetwórcy nadal wykorzystują wysokie ceny do zabezpieczania przyszłej produkcji, co jest typowym zachowaniem commercials;
- Managed Money w raporcie z 28 lipca wciąż pozostaje netto short, co oznacza, że rynek nie jest jeszcze spekulacyjnie przegrzany;
- wysoki Open Interest sugeruje napływ świeżego kapitału, a nie jedynie techniczne zamykanie pozycji;
- jeśli pogoda w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie nadal będzie się pogarszać, fundusze mogą zostać zmuszone do agresywnego odkupywania krótkich pozycji, co mogłoby dodatkowo przyspieszyć wzrost cen kakao.
Mamy więc jeden z bardziej interesujących układów na rynku surowców: fundamenty stają się coraz bardziej bycze, podczas gdy pozycjonowanie funduszy nie odzwierciedla jeszcze pełnego optymizmu.
Commercials wykorzystują wzrost cen do zabezpieczania przyszłej produkcji
Raport CoT pokazuje, że producenci i przetwórcy kakao nadal pozostają wyraźnie po stronie krótkich pozycji (55 928 longów wobec 74 361 shortów), co przekłada się na około 18,4 tys. kontraktów netto short. Jest to typowe zachowanie na rynku surowców – przy wysokich cenach producenci zabezpieczają przyszłą sprzedaż, a nie spekulują na spadki. W ujęciu tygodniowym liczba długich pozycji commercials wzrosła o 1 152 kontrakty, a krótkich spadła o 1 590, co oznacza jedynie niewielkie ograniczenie skali zabezpieczeń.
Fundusze wciąż mają przestrzeń do napędzenia kolejnych wzrostów
Managed Money nadal utrzymuje około 8,8 tys. kontraktów netto short (20 277 longów wobec 29 050 shortów), co sugeruje, że rynek nie znajduje się jeszcze w fazie spekulacyjnej euforii. Jeśli obawy o zbiory w Afryce Zachodniej będą narastać, fundusze mogą zostać zmuszone do zamykania krótkich pozycji, co mogłoby dodatkowo przyspieszyć wzrost cen. Dodatkowym argumentem przemawiającym za utrzymaniem trendu jest wysoki open interest wynoszący ponad 201 tys. kontraktów, wskazujący na napływ nowego kapitału na rynek.
Źródło: CoT, Commitment of Traders
Wykres COCOA (interwał D1)
W ciągu dwóch poprzednich sesji kakao wzrosło o blisko 10% z okolic 5000 do niemal 6000 USD za tonę.Obecnie obserwujemy delikatne schłodzenie, kluczowym wsparciem pozostaje 5000 USD, a ważnym oporem okolice 6000 i 6500 USD, wyznaczone reakcjami cenowymi.
Źródło: xStation5
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Komentarz walutowy: Jen na fali, ale tylko na chwilę?
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