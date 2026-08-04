Nasdaq rośnie 0,6% i przekracza 29,000 punktów 🔼 Mocne wyniki ON Semi i Palantir

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) rosną we wtorek o około 0,6%, wspierane przez bardzo mocne prognozy Palantira i ON Semiconductor, które ponownie wzmocniły przekonanie inwestorów, że wydatki na sztuczną inteligencję zaczynają przekładać się na realny wzrost wyników finansowych. Uwaga rynku koncentruje się również na kolejnych publikacjach wyników kwartalnych oraz danych makroekonomicznych, które mają pomóc ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki i sektora przedsiębiorstw.

S&P 500 znajduje się zaledwie około 20 punktów od ustanowienia pierwszego historycznego maksimum od czerwca, natomiast Dow Jones zakończył poniedziałkową sesję na rekordowym poziomie po raz pierwszy od lipca. S

Silne wyniki spółek technologicznych oraz utrzymujący się optymizm wokół monetyzacji AI pozostają obecnie jednym z głównych czynników wspierających amerykański rynek akcji.

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Wyniki spółek AI ponownie poprawiają nastroje

Po bardzo mocnych raportach Microsoftu i Amazona z ubiegłego tygodnia inwestorzy otrzymali kolejne sygnały, że wielomiliardowe inwestycje w sztuczną inteligencję zaczynają przynosić wymierne rezultaty. Palantir po raz kolejny podniósł prognozę przychodów na cały rok, wskazując na silny popyt zarówno ze strony administracji publicznej, jak i klientów komercyjnych korzystających z platform AI.

Z kolei ON Semiconductor przedstawił lepsze od oczekiwań prognozy sprzedaży, licząc na dalszy wzrost zapotrzebowania na układy zarządzania energią wykorzystywane w centrach danych obsługujących modele AI. Optymizm rozlał się również na pozostałe spółki związane z AI. W handlu przed otwarciem giełdy rosły m.in. Micron (+2,3%), Nvidia (+0,7%) oraz Marvell Technology (+4,4%).

Sezon wyników pozostaje wyraźnie lepszy od historycznej średniej

Dotychczas sezon wyników w USA wypada bardzo mocno. Spośród 304 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały raporty kwartalne do końca ubiegłego tygodnia, 85,2% pokonało prognozy analityków. Dla porównania, długoterminowa średnia wynosi około 67,5%. Dziś o uwagę inwestorów będą walczyć kolejne duże spółki, w tym Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum oraz McDonald's. Dodatkowo akcje Snap rosną o ponad 8% po lepszych od oczekiwań przychodach, wspieranych wyższymi wydatkami reklamowymi podczas piłkarskich mistrzostw świata FIFA oraz silniejszą aktywnością dużych reklamodawców z Ameryki Północnej.

Wykres US100 (interwał D1)

Kontrakt na Nasdaq 100 notuje V-kształtne odbicie i przekracza 29,000 punktów, zbliżając się do oporu w postaci 50-sesyjnej średniej EMA50 na interwale dziennym. Przekroczenie jej mogłoby stanowić ważny punkt odwrócenia momentum.

Źródło: xStation5