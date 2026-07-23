Kalendarz ekonomiczny: Big Tech, napięcia wokół Iranu oraz decyzja EBC ⏰

Dziś rynkiem rządzą trzy tematy: wyniki Big Tech, napięcia wokół Iranu oraz decyzja EBC. Co steruje rynkiem Wydatki Big Tech straszą inwestorów – Alphabet i Tesla pokazały solidne przychody, ale rynek ukarał obie spółki za gigantyczny capex (Alphabet do 205 mld USD w 2026, Tesla +142% r/r), co wywołało spadki akcji. W kolejnych dniach wyniki poda Meta, Microsoft, Amazon i Apple – rynek będzie równie mocno patrzeć na plany inwestycyjne w AI, co na same zyski.

Ropa rośnie na groźbach Trumpa wobec Iranu – prezydent USA zapowiada uderzenie na irańską infrastrukturę nuklearną (Pickaxe Mountain), doszło też do kolejnego ataku na tankowiec u wybrzeży Arabii Saudyjskiej. Goldman Sachs ostrzega, że Brent może przekroczyć 120 USD/bbl w IV kwartale, jeśli zakłócenia w Cieśninie Ormuz się utrzymają.

EBC decyduje o stopach o 14:15 – rynek oczekuje utrzymania stóp (refinansowa 2,40%, depozytowa 2,25%), ale "ekstremalnie zmienne" otoczenie związane z wojną w Iranie może wpłynąć na ton konferencji prasowej o 14:45.

UniCredit lepszy od prognoz – 2,9 mld euro zysku netto w II kw., a CEO Andrea Orcel mówi o "najlepszym możliwym" postępie w sprawie Commerzbanku. Kalendarz makro na dziś Australijski rynek pracy zaskoczył pozytywnie – zatrudnienie wzrosło o 76,3 tys. wobec prognozy 15,1 tys., co jest jastrzębim sygnałem dla RBA. Reszta dnia w USA i Kanadzie skupi się na danych o sprzedaży detalicznej i rynku pracy, ale to EBC i geopolityka wokół Iranu pozostaną głównym motorem zmienności na rynku ropy i indeksów. Przed sesją w Europie wyniki podają dziś Nestle, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX i Lockheed Martin, a po sesji w USA – SAP i Intel.

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