Kalendarz ekonomiczny: Cała uwaga na głosowaniu ws. shutdownu w USA (12.11.2025)

- Izba Reprezentantów USA podda głosowaniu senacki projekt, który zapewni fundowanie agencji federalnych do końca stycznia 2026, potencjalnie kończąc rekordowo długi shutdown.
- Wypowiedzi członków Fed i EBC głównym punktem zaczepienia dla EURUSD
- Raport OPEC i API podbiją zmienność na ropie
- Izba Reprezentantów USA podda głosowaniu senacki projekt, który zapewni fundowanie agencji federalnych do końca stycznia 2026, potencjalnie kończąc rekordowo długi shutdown.
- Wypowiedzi członków Fed i EBC głównym punktem zaczepienia dla EURUSD
- Raport OPEC i API podbiją zmienność na ropie
Dzisiejsza sesja pozostanie dość uboga w publikacje kluczowych danych makroekonomicznych, a uwagę inwestorów pochłonie głosowanie Izby Reprezentantów nad przyjętym przez Senat USA projektem wydatków federalnych, który może zakończyć trwający od ponad 40 dni shutdown. Wielu Demokratów zadeklarowału już blokadę projektu, uznając obietnicę “powrotu” do kwestii ubezpieczenia zdrowotnego w formie głosowania w grudniu za niewystarczające. Pierwsze głosowanie powinno rozpocząć się o 22:00 czasu polskiego (16:00 w USA).
Z perspektywy makro największe znaczenie będą miały przemówienia członków Fed i EBC, szczególnie istotne z perspektywy zmienności na EURUSD. Oczekiwania wobec grudniowego cięcia w USA powoli zaczynają odżywać wraz z tym jak tygodniowe dane ADP wskazały na tygodniowy spadek liczby miejsc pracy o średnio 11 tys. na przestrzeni ostatnich 4 tygodni. Dla rynku ropy kluczowa będzie z kolei publikacja raportu OPEC oraz danych API dot. zmiany zapasów surowca w USA.
Na Wall Street wyniki finansowe opublikują m.in. Cisco Systems, Tencent Music Entertainment, Circle Internet, natomiast w Europie pojawiły się wyniki Bayer czy Infineona.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
08:00, Niemcy - dane o inflacji za październik:
-
Wskaźnik HICP w Niemczech: aktualny 2,3% r/r; prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,4% r/r;
-
Wskaźnik HICP w Niemczech: aktualny 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,2% m/m;
-
Wskaźnik CPI w Niemczech: aktualny 2,3% r/r; prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,4% r/r;
-
Wskaźnik CPI w Niemczech: aktualny 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,2% m/m;
09:30, Chiny - Total Social Financing w Chinach za październik:
-
prognoza 1.230,0B; poprzednio 3.530,0B;
09:30, Chiny - Zasób pieniądza M2 za październik:
-
prognoza 8,1% r/r; poprzednio 8,4% r/r;
09:30, Chiny - Nowe kredyty za październik:
-
prognoza 460,0B; poprzednio 1.290,0B;
09:30, Chiny - Wzrost niespłaconego zadłużenia za październik:
-
prognoza 6,6% r/r; poprzednio 6,6% r/r;
11:00, Strefa Euro - Spotkanie Eurogrupy
11:00, Stany Zjednoczone - Raport miesięczny OPEC
11:45, Strefa Euro - Przemówienie Schnabel z ECB
12:40, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos
13:00, Stany Zjednoczone - Raport miesięczny OPEC
13:00, Stany Zjednoczone - Indeks refinansowania kredytów hipotecznych:
-
poprzednio 1.290,8;
13:00, Stany Zjednoczone - Indeks rynku kredytów hipotecznych:
-
poprzednio 332,3;
13:00, Stany Zjednoczone - Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA:
-
poprzednio 6,31%;
13:05, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla
14:30, Kanada - sektor nieruchomości i budownictwa za wrzesień:
-
Zezwolenia na budowę: prognoza 0,8% m/m; poprzednio -1,2% m/m;
15:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa
16:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka Zarządu Fed, Wallera
22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
-
Zmiana zapasów ropy naftowej wg API: poprzednio 6,500M;
22:45, Nowa Zelandia - dane o sprzedaży detalicznej za październik:
-
Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych: poprzednio -0,5% m/m;
-
Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych: poprzednio 1,0% r/r;
Podsumowanie Dnia: Rząd się otwiera, obniżka stop się oddala
PILNE: Zapasy ropy rosną powyżej oczekiwań!🛢️📈
Europejskie kłopoty Google
US100 spada 1,4% 📉🚨
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.