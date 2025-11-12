Kalendarz ekonomiczny: Cała uwaga na głosowaniu ws. shutdownu w USA (12.11.2025)

Dzisiejsza sesja pozostanie dość uboga w publikacje kluczowych danych makroekonomicznych, a uwagę inwestorów pochłonie głosowanie Izby Reprezentantów nad przyjętym przez Senat USA projektem wydatków federalnych, który może zakończyć trwający od ponad 40 dni shutdown. Wielu Demokratów zadeklarowału już blokadę projektu, uznając obietnicę “powrotu” do kwestii ubezpieczenia zdrowotnego w formie głosowania w grudniu za niewystarczające. Pierwsze głosowanie powinno rozpocząć się o 22:00 czasu polskiego (16:00 w USA).

Z perspektywy makro największe znaczenie będą miały przemówienia członków Fed i EBC, szczególnie istotne z perspektywy zmienności na EURUSD. Oczekiwania wobec grudniowego cięcia w USA powoli zaczynają odżywać wraz z tym jak tygodniowe dane ADP wskazały na tygodniowy spadek liczby miejsc pracy o średnio 11 tys. na przestrzeni ostatnich 4 tygodni. Dla rynku ropy kluczowa będzie z kolei publikacja raportu OPEC oraz danych API dot. zmiany zapasów surowca w USA.

Na Wall Street wyniki finansowe opublikują m.in. Cisco Systems, Tencent Music Entertainment, Circle Internet, natomiast w Europie pojawiły się wyniki Bayer czy Infineona.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

08:00, Niemcy - dane o inflacji za październik:

Wskaźnik HICP w Niemczech: aktualny 2,3% r/r; prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,4% r/r;

Wskaźnik HICP w Niemczech: aktualny 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,2% m/m;

Wskaźnik CPI w Niemczech: aktualny 2,3% r/r; prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,4% r/r;

Wskaźnik CPI w Niemczech: aktualny 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,2% m/m;

09:30, Chiny - Total Social Financing w Chinach za październik:

prognoza 1.230,0B; poprzednio 3.530,0B;

09:30, Chiny - Zasób pieniądza M2 za październik:

prognoza 8,1% r/r; poprzednio 8,4% r/r;

09:30, Chiny - Nowe kredyty za październik:

prognoza 460,0B; poprzednio 1.290,0B;

09:30, Chiny - Wzrost niespłaconego zadłużenia za październik:

prognoza 6,6% r/r; poprzednio 6,6% r/r;

11:00, Strefa Euro - Spotkanie Eurogrupy

11:00, Stany Zjednoczone - Raport miesięczny OPEC

11:45, Strefa Euro - Przemówienie Schnabel z ECB

12:40, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos

13:00, Stany Zjednoczone - Raport miesięczny OPEC

13:00, Stany Zjednoczone - Indeks refinansowania kredytów hipotecznych:

poprzednio 1.290,8;

13:00, Stany Zjednoczone - Indeks rynku kredytów hipotecznych:

poprzednio 332,3;

13:00, Stany Zjednoczone - Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA:

poprzednio 6,31%;

13:05, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla

14:30, Kanada - sektor nieruchomości i budownictwa za wrzesień:

Zezwolenia na budowę: prognoza 0,8% m/m; poprzednio -1,2% m/m;

15:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa

16:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka Zarządu Fed, Wallera

22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:

Zmiana zapasów ropy naftowej wg API: poprzednio 6,500M;

22:45, Nowa Zelandia - dane o sprzedaży detalicznej za październik: