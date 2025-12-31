Wykres dnia: srebro (31.12.2025)

Srebro ponownie traci po wczorajszym, krótkotrwałym odbiciu. Obecnie spadek wynosi 5,30% do 72,130 USD i testuje zarówno zniesienie Fibonacciego 23,6% ostatniego ruchu wzrostowego, jak i 50-okresową średnią SMA na interwale H4. Korekta jest kontynuacją poniedziałkowej wyprzedaży związanej ze wzrostem wymogów depozytowych — podwyższenie poziomu maintenance margin na COMEX wywołało szybką przecenę sięgającą do 15% od szczytu do dołka. Pomimo zwiększonej zmienności, pozycjonowanie spekulantów pozostaje relatywnie ograniczone, a zarówno podaż, jak i popyt nadal wykazują wysoką nieelastyczność. Strukturalny popyt ze strony fotowoltaiki i elektroniki — w tym zastosowań powiązanych z AI — pozostaje silny. Szacunki sugerują, że istotna destrukcja popytu w sektorze solarnym pojawiłaby się dopiero przy cenach powyżej ok. 130 USD/oz. Po stronie podaży wzrost wydobycia jest ograniczony, ponieważ srebro jest w przeważającej mierze produktem ubocznym górnictwa innych metali, a recykling rośnie jedynie stopniowo. Z szerszej perspektywy rynkowej fundamenty pozostają długoterminowo wspierające, jednak ostatnia fala wzrostowa była wyjątkowo dynamiczna, co stworzyło przestrzeń do głębszej korekty krótkoterminowej wraz z ponownym testowaniem poziomów technicznych. Decyzja Chin o zaostrzeniu kontroli eksportowych — de facto wynosząca srebro do rangi surowca strategicznego — zwiększyła zainteresowanie rynkiem fizycznym i przyczyniła się do wcześniejszych zwyżek cen. Nabywcy w Azji płacili premie powyżej rynku spot. Obecnie, przy cofnięciu w okolice kluczowych poziomów, do przywrócenia impetu wzrostowego potrzebne byłoby utrzymanie dziennego zamknięcia powyżej zniesienia 23,6%. Brak obrony tego obszaru — zwłaszcza w połączeniu z testem 50-SMA na H4 — może sygnalizować krótkoterminową zmianę trendu.



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.