Kalendarz ekonomiczny: Co może kierować rynkami w tym tygodniu? (29.06.2026)

Nadchodzące dni obfitować będą w odczyty oraz wydarzenia, które mogą podnieść zmienność na globalnych rynkach.

Tydzień rozpoczynamy od kilku drugorzędnych publikacji oraz otwarcia forum w Sintrze – jednej z najważniejszych w całym roku konferencji bankierów centralnych, która może przynieść nieco wartościowych informacji dot. ścieżki stóp procentowych w największych gospodarkach.

We wtorek czeka nas publikacja czerwcowych danych PMI z Chin oraz danych inflacyjnych z poszczególnych krajów Starego Kontynentu.

W środę uwaga znów znajdzie się na portugalskiej Sintrze, a to za sprawą wystąpień prezeski Lagarde oraz prezesa Warsha (godz. 15:00).

Czwartek to zaś ostatni dzień handlu na amerykańskim rynku, a to za sprawą dłuższego weekendu, który niesie 250. rocznica uzyskania niepodległości. Z tego też względu, dość niestandardowo, wówczas opublikowany zostanie raport NFP, czyli najważniejsze dane z amerykańskiego rynku pracy.

Znacznie spokojniejszy będzie więc piątek, naznaczony przede wszystkim wystąpieniami bankierów centralnych.

Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej

Japonia

Majowa sprzedaż detaliczna przekroczyła oczekiwania, przyspieszając do poziomu niewidzianego od listopada 2023 r. Umocnienie krajowej konsumpcji, w obliczu wciąż wysokiej presji cenowej i słabnącego jena, może stanowić istotny argument za dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej przez Bank Japonii.

Podwyżka jeszcze przed końcem roku wciąż nie jest jednak w pełni wyceniana (ok. 87% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa), a para USDJPY wydaje się niechybnie zmierzać w stronę poziomu 162.

Kalendarz makroekonomiczny

Poniedziałek

Hiszpania: Inflacja HICP (czerwiec) Godzina: 09:00 Konsensus: 3% Poprzedni odczyt: 3,2%

Strefa euro: Wskaźnik nastrojów gospodarczych Godzina: 11:00 Poprzedni odczyt: 93,5

Strefa euro: Początek forum w Sintrze – wystąpienie prezeski Lagarde Godzina: 21:00



Wtorek (przed 10:00)

Japonia: Stopa bezrobocia (maj) Godzina: 01:30 Konsensus: 2,5% Poprzedni odczyt: 2,5%

Japonia: Produkcja przemysłowa (maj) Godzina: 01:50 Konsensus: 1,2% Poprzedni odczyt: 2%

Australia: Minutki RBA Godzina: 03:30

Chiny: Dane PMI (czerwiec) Godzina: 03:30 Poprzedni odczyt: 50,5

Wielka Brytania: Dynamika PKB (rewizja za Q1) Godzina: 08:00 Wstępny odczyt: 1,1%

Szwecja: Sprzedaż detaliczna (maj) Godzina: 08:00 Poprzedni odczyt: 4,7%

Francja: Inflacja HICP (czerwiec) Godzina: 08:45 Konsensus: 2% Poprzedni odczyt: 2,4%

Polska: Inflacja CPI (czerwiec) Godzina: 09:30 Konsensus: 2,7% Poprzedni odczyt: 3,1%



Publikacje wyników spółek

AeroVironment ( AVAV.US ) – AMC (po zamknięciu rynku)

Richtech Robotics ( RR.US ) – AMC (po zamknięciu rynku)

Nuvve Holding ( NVVE.US ) – AMC (po zamknięciu rynku)

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę

Jen japoński (JPY) : Para USDJPY zbliża się do psychologicznej bariery 162, która może skłonić BoJ do ponownej interwencji. Ponadto z kraju kwitnącej wiśni napływają do nas dane makroekonomiczne za maj, które mogą doprowadzić do skromnego repricingu w zakresie oczekiwań wobec dalszej ścieżki stóp procentowych.

Srebro : Za uncję trojańską zapłacimy obecnie niespełna 59 dolarów, czyli o blisko połowę mniej niż u styczniowego szczytu. Gold/silver ratio powrócił do okolic 70.

Ropa naftowa i LNG : Trwałość porozumienia na linii USA-Iran stanęła w weekend pod znakiem zapytania. Sytuacja nieco się jednak wyciszyła, a na wtorek zaplanowana jest kolejna runda negocjacji między stronami.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB