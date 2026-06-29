Kalendarz ekonomiczny: Co może kierować rynkami w tym tygodniu? (29.06.2026)

Nadchodzące dni obfitować będą w odczyty oraz wydarzenia, które mogą podnieść zmienność na globalnych rynkach.
Tydzień rozpoczynamy od kilku drugorzędnych publikacji oraz otwarcia forum w Sintrze – jednej z najważniejszych w całym roku konferencji bankierów centralnych, która może przynieść nieco wartościowych informacji dot. ścieżki stóp procentowych w największych gospodarkach.
We wtorek czeka nas publikacja czerwcowych danych PMI z Chin oraz danych inflacyjnych z poszczególnych krajów Starego Kontynentu.
W środę uwaga znów znajdzie się na portugalskiej Sintrze, a to za sprawą wystąpień prezeski Lagarde oraz prezesa Warsha (godz. 15:00).
Czwartek to zaś ostatni dzień handlu na amerykańskim rynku, a to za sprawą dłuższego weekendu, który niesie 250. rocznica uzyskania niepodległości. Z tego też względu, dość niestandardowo, wówczas opublikowany zostanie raport NFP, czyli najważniejsze dane z amerykańskiego rynku pracy.
Znacznie spokojniejszy będzie więc piątek, naznaczony przede wszystkim wystąpieniami bankierów centralnych.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
Japonia
Majowa sprzedaż detaliczna przekroczyła oczekiwania, przyspieszając do poziomu niewidzianego od listopada 2023 r. Umocnienie krajowej konsumpcji, w obliczu wciąż wysokiej presji cenowej i słabnącego jena, może stanowić istotny argument za dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej przez Bank Japonii.
- Podwyżka jeszcze przed końcem roku wciąż nie jest jednak w pełni wyceniana (ok. 87% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa), a para USDJPY wydaje się niechybnie zmierzać w stronę poziomu 162.
Kalendarz makroekonomiczny
Poniedziałek
- Hiszpania: Inflacja HICP (czerwiec)
- Godzina: 09:00
- Konsensus: 3%
- Poprzedni odczyt: 3,2%
- Strefa euro: Wskaźnik nastrojów gospodarczych
- Godzina: 11:00
- Poprzedni odczyt: 93,5
- Strefa euro: Początek forum w Sintrze – wystąpienie prezeski Lagarde
- Godzina: 21:00
Wtorek (przed 10:00)
- Japonia: Stopa bezrobocia (maj)
- Godzina: 01:30
- Konsensus: 2,5%
- Poprzedni odczyt: 2,5%
- Japonia: Produkcja przemysłowa (maj)
- Godzina: 01:50
- Konsensus: 1,2%
- Poprzedni odczyt: 2%
- Australia: Minutki RBA
- Godzina: 03:30
- Chiny: Dane PMI (czerwiec)
- Godzina: 03:30
- Poprzedni odczyt: 50,5
- Wielka Brytania: Dynamika PKB (rewizja za Q1)
- Godzina: 08:00
- Wstępny odczyt: 1,1%
- Szwecja: Sprzedaż detaliczna (maj)
- Godzina: 08:00
- Poprzedni odczyt: 4,7%
- Francja: Inflacja HICP (czerwiec)
- Godzina: 08:45
- Konsensus: 2%
- Poprzedni odczyt: 2,4%
- Polska: Inflacja CPI (czerwiec)
- Godzina: 09:30
- Konsensus: 2,7%
- Poprzedni odczyt: 3,1%
Publikacje wyników spółek
- AeroVironment (AVAV.US) – AMC (po zamknięciu rynku)
- Richtech Robotics (RR.US) – AMC (po zamknięciu rynku)
- Nuvve Holding (NVVE.US) – AMC (po zamknięciu rynku)
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę
- Jen japoński (JPY): Para USDJPY zbliża się do psychologicznej bariery 162, która może skłonić BoJ do ponownej interwencji. Ponadto z kraju kwitnącej wiśni napływają do nas dane makroekonomiczne za maj, które mogą doprowadzić do skromnego repricingu w zakresie oczekiwań wobec dalszej ścieżki stóp procentowych.
- Srebro: Za uncję trojańską zapłacimy obecnie niespełna 59 dolarów, czyli o blisko połowę mniej niż u styczniowego szczytu. Gold/silver ratio powrócił do okolic 70.
- Ropa naftowa i LNG: Trwałość porozumienia na linii USA-Iran stanęła w weekend pod znakiem zapytania. Sytuacja nieco się jednak wyciszyła, a na wtorek zaplanowana jest kolejna runda negocjacji między stronami.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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