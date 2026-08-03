Kalendarz ekonomiczny: Co może poruszyć rynkiem w tym tygodniu? (03.08.2026)

Miniony tydzień obfitował w posiedzenia największych banków centralnych. Zarówno Rezerwa Federalna, Bank Anglii, jak i Bank Japonii zdecydowały się na utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Największą uwagę zwróciła oczywiście decyzja Fedu. Rynek oczekiwał bardziej zdecydowanej komunikacji ze strony prezesa Fedu, który ponownie unikał wypowiedzi, które można byłoby uznać za forward guidance, co doprowadziło do wyprzedaży amerykańskiej waluty.

W najbliższy piątek kolejny sprawdzian dla dolara – czeka nas publikacja danych NFP z amerykańskiego rynku pracy. W zakresie publikacji makroekonomicznych będzie to najważniejszy odczyt nadchodzących dni. W międzyczasie ukażą się inne dane z rynku pracy w USA – JOLTS (wtorek), ADP (środa), a także cotygodniowe deklaracje bezrobocia (czwartek).

Nie zapominamy oczywiście o sezonie wyników. W tym tygodniu czekają nas:

Poniedziałek – Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

Wtorek – AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald’s

Środa – Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, Sandisk

Czwartek – Airbnb

Piątek – Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy’s

🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne

Po obfitującym w posiedzenia kluczowych banków centralnych tygodniu, czeka nas dłuższa chwila odpoczynku od polityki monetarnej. Do obrad zasiądzie w tym tygodniu jedynie czeski CNB (czwartek) i najpewniej nie zmieni poziomu stóp procentowych.

Jak wspomnieliśmy, w zakresie danych makroekonomicznych uwaga zakotwiczy przede wszystkim na piątkowej publikacji raportu NFP. Kolejne słabsze od oczekiwań dane mogłyby wzmocnić gołębi repricing w zakresie prognozowanej ścieżki stóp procentowych Fedu.

W pierwszej części tygodnia czekają nas natomiast głównie publikacje rewizji wskaźników PMI. Jako że są to rewizje, nie zaś wstępne odczyty, ich potencjał na wywołanie zmienności jest raczej niewielki. Wyjątek stanowiły w tym zakresie dane RatingDog z Chin, które publikowane są nieco później od reszty – w nocy ukazał się pierwszy odczyt za lipiec.

Chiny

Lipcowy wskaźnik Rating Dog PMI dla sektora przemysłowego zaskoczył w dół (50,9 względem konsensusu na poziomie 52). Warto przypomnieć, że w Chinach wskaźniki PMI publikowane są przez dwie różne instytucje. S&P (RatingDog) daje nam lepszy wgląd w sytuację małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, zlokalizowanych głównie w pasie nadmorskim Chin. Duża część z nich jest nastawiona na eksport. NBS uwzględnia zaś więcej dużych przedsiębiorstw państwowych z sektory przemysłu ciężkiego i infrastruktury, których produkcja jest w znacznie większym stopniu skierowana na rynek wewnętrzny.

Szwajcaria

Inflacja spadła w lipcu do 0,4%. Kluczowy okazał się w tym względzie spadek cen paliw (w dół o 0,7% względem czerwca). Wskaźnik bazowy, wykluczający najbardziej zmienne ceny paliw oraz żywności, także pozostaje jednak na bardzo niskim poziomie (0,3%). Sprzyjają niższe ceny ubrań oraz obuwia. W odróżnieniu od innych rozwiniętych gospodarek, podwyżka stóp procentowych przed końcem roku nie jest w Szwajcarii przed końcem roku rynkowym scenariuszem bazowym.

📆 Kalendarz makroekonomiczny

Poniedziałek

Strefa euro: Rewizja danych PMI dla sektora przemysłowego (lipiec) Godzina: 10:00 Poprzedni: 52

Wielka Brytania: Rewizja danych PMI dla sektora przemysłowego (lipiec) Godzina: 10:30 Poprzedni: 52,8

Stany Zjednoczone: Rewizja danych PMI dla sektora przemysłowego (lipiec) Godzina: 15:45 Poprzedni: 53,8

Stany Zjednoczone: ISM PMI dla sektora przemysłowego (lipiec) Godzina: 16:00 Poprzedni: 53,3 Konsensus: 53,9



Wtorek

Korea Południowa: Inflacja CPI (lipiec) Godzina: 1:00 Poprzedni: 3,2% Konsensus: 3,1%

Stany Zjednoczone: Bilans handlowy (czerwiec) Godzina: 14:30 Poprzedni: -77,6 miliarda dolarów Konsensus: -73 miliardów dolarów

Stany Zjednoczone: Zamówienia fabryk (czerwiec) Godzina: 16:00 Poprzedni: -1,3% Konsensus: +0,2%

Stany Zjednoczone: JOLTS (czerwiec) Godzina: 16:00 Poprzedni: 7594k Konsensus: 7504k



🗂️ Publikacje wyników spółek

TG Therapeutics ($ TGTX.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Palantir ($ PLTR.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Snap ($ SNAP.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Trump Media & Technology ($ DJT.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

3D Systems ($ DDD.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

ON Semiconductor ($ ON.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę