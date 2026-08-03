Kalendarz ekonomiczny: Co może poruszyć rynkiem w tym tygodniu? (03.08.2026)

Miniony tydzień obfitował w posiedzenia największych banków centralnych. Zarówno Rezerwa Federalna, Bank Anglii, jak i Bank Japonii zdecydowały się na utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Największą uwagę zwróciła oczywiście decyzja Fedu. Rynek oczekiwał bardziej zdecydowanej komunikacji ze strony prezesa Fedu, który ponownie unikał wypowiedzi, które można byłoby uznać za forward guidance, co doprowadziło do wyprzedaży amerykańskiej waluty.
W najbliższy piątek kolejny sprawdzian dla dolara – czeka nas publikacja danych NFP z amerykańskiego rynku pracy. W zakresie publikacji makroekonomicznych będzie to najważniejszy odczyt nadchodzących dni. W międzyczasie ukażą się inne dane z rynku pracy w USA – JOLTS (wtorek), ADP (środa), a także cotygodniowe deklaracje bezrobocia (czwartek).
Nie zapominamy oczywiście o sezonie wyników. W tym tygodniu czekają nas:
- Poniedziałek – Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor
- Wtorek – AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald’s
- Środa – Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, Sandisk
- Czwartek – Airbnb
- Piątek – Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy’s
🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne
Po obfitującym w posiedzenia kluczowych banków centralnych tygodniu, czeka nas dłuższa chwila odpoczynku od polityki monetarnej. Do obrad zasiądzie w tym tygodniu jedynie czeski CNB (czwartek) i najpewniej nie zmieni poziomu stóp procentowych.
Jak wspomnieliśmy, w zakresie danych makroekonomicznych uwaga zakotwiczy przede wszystkim na piątkowej publikacji raportu NFP. Kolejne słabsze od oczekiwań dane mogłyby wzmocnić gołębi repricing w zakresie prognozowanej ścieżki stóp procentowych Fedu.
W pierwszej części tygodnia czekają nas natomiast głównie publikacje rewizji wskaźników PMI. Jako że są to rewizje, nie zaś wstępne odczyty, ich potencjał na wywołanie zmienności jest raczej niewielki. Wyjątek stanowiły w tym zakresie dane RatingDog z Chin, które publikowane są nieco później od reszty – w nocy ukazał się pierwszy odczyt za lipiec.
Chiny
- Lipcowy wskaźnik Rating Dog PMI dla sektora przemysłowego zaskoczył w dół (50,9 względem konsensusu na poziomie 52). Warto przypomnieć, że w Chinach wskaźniki PMI publikowane są przez dwie różne instytucje. S&P (RatingDog) daje nam lepszy wgląd w sytuację małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, zlokalizowanych głównie w pasie nadmorskim Chin. Duża część z nich jest nastawiona na eksport. NBS uwzględnia zaś więcej dużych przedsiębiorstw państwowych z sektory przemysłu ciężkiego i infrastruktury, których produkcja jest w znacznie większym stopniu skierowana na rynek wewnętrzny.
Szwajcaria
- Inflacja spadła w lipcu do 0,4%. Kluczowy okazał się w tym względzie spadek cen paliw (w dół o 0,7% względem czerwca). Wskaźnik bazowy, wykluczający najbardziej zmienne ceny paliw oraz żywności, także pozostaje jednak na bardzo niskim poziomie (0,3%). Sprzyjają niższe ceny ubrań oraz obuwia. W odróżnieniu od innych rozwiniętych gospodarek, podwyżka stóp procentowych przed końcem roku nie jest w Szwajcarii przed końcem roku rynkowym scenariuszem bazowym.
📆 Kalendarz makroekonomiczny
Poniedziałek
- Strefa euro: Rewizja danych PMI dla sektora przemysłowego (lipiec)
- Godzina: 10:00
- Poprzedni: 52
- Wielka Brytania: Rewizja danych PMI dla sektora przemysłowego (lipiec)
- Godzina: 10:30
- Poprzedni: 52,8
- Stany Zjednoczone: Rewizja danych PMI dla sektora przemysłowego (lipiec)
- Godzina: 15:45
- Poprzedni: 53,8
- Stany Zjednoczone: ISM PMI dla sektora przemysłowego (lipiec)
- Godzina: 16:00
- Poprzedni: 53,3
- Konsensus: 53,9
Wtorek
- Korea Południowa: Inflacja CPI (lipiec)
- Godzina: 1:00
- Poprzedni: 3,2%
- Konsensus: 3,1%
- Stany Zjednoczone: Bilans handlowy (czerwiec)
- Godzina: 14:30
- Poprzedni: -77,6 miliarda dolarów
- Konsensus: -73 miliardów dolarów
- Stany Zjednoczone: Zamówienia fabryk (czerwiec)
- Godzina: 16:00
- Poprzedni: -1,3%
- Konsensus: +0,2%
- Stany Zjednoczone: JOLTS (czerwiec)
- Godzina: 16:00
- Poprzedni: 7594k
- Konsensus: 7504k
🗂️ Publikacje wyników spółek
- TG Therapeutics ($TGTX.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)
- Palantir ($PLTR.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
- Snap ($SNAP.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
- Trump Media & Technology ($DJT.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
- 3D Systems ($DDD.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
- ON Semiconductor ($ON.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę
- USDJPY: Według szacunków opartych na danych opublikowanych przez Bank Japonii mogło dojść do zakupu ok. 8,45 biliona jenów (wówczas równowartość ok. 53 miliardów dolarów), co oznaczałoby największą jednodniową interwencję ze strony BoJ w historii. Para USDJPY spadła o ponad 4%, do okolic 156 – poziomu po raz ostatni obserwowanego na początku maja.
- Ropa naftowa: W sobotę otrzymaliśmy zapowiedź ataku, który, zgodnie z deklaracjami Donalda Trumpa, miał być “największym od czasów II wojny światowej”. Ostatecznie liderzy państw regionu mieli przekonać go, że osiągnięcie porozumienia się zbliża, co miało doprowadzić do odwołania akcji militarnej. Za baryłkę Brenta musimy zapłacić obecnie nieco ponad 83 dolary, czyli ok. 5% mniej niż przed tygodniem.
- EURUSD: Dolar kontynuuje wyprzedaż zapoczątkowaną po środowym posiedzeniu Fedu. W tym tygodniu czeka go kolejny poważny sprawdzian w postaci publikacji piątkowego raportu NFP. W międzyczasie uwagę zwrócimy ku danym ISM PMI z sektora przemysłowego (dziś), raportowi JOLTS (jutro), ADP (w środę) oraz deklaracjom bezrobocia (czwartek).
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