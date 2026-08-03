Puls GPW: WIG20 bije rekordy. Historyczny szczyt stał się faktem

Początek sierpnia 2026 roku zapisze się jako ważny moment w historii warszawskiej giełdy. Indeks WIG20 osiągnął historyczne maksimum, pokonując szczyt ustanowiony blisko 19 lat temu, jeszcze przed globalnym kryzysem finansowym. Przekroczenie poziomu 3945 punktów ma znaczenie nie tylko symboliczne. Jest również potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji rynku oraz utrzymującego się zainteresowania inwestorów największymi polskimi spółkami.

Pozytywny obraz nie ogranicza się wyłącznie do WIG20. Wzrosty widoczne są także na pozostałych najważniejszych indeksach warszawskiego parkietu. Szeroki udział spółek w obecnym ruchu wzrostowym pokazuje, że optymizm nie koncentruje się jedynie wokół kilku największych podmiotów. Sentyment na GPW pozostaje wyjątkowo pozytywny, a inwestorzy nadal chętnie zwiększają zaangażowanie w polskie akcje.

Przełamanie rekordu z 2007 roku może mieć znaczenie dla dalszego zachowania rynku. Historyczne maksima przyciągają uwagę inwestorów i wzmacniają zainteresowanie spółkami notowanymi na warszawskim parkiecie. Jednocześnie po tak silnym ruchu wzrostowym należy liczyć się z możliwością krótkoterminowej realizacji zysków. Nie zmienia to jednak faktu, że obecny trend pozostaje wyraźnie wzrostowy, a jego szerokość wskazuje na utrzymującą się siłę rynku.

Na początku sierpnia obraz GPW pozostaje jednoznacznie pozytywny. WIG20 osiągnął historyczny szczyt, wzrosty obejmują szeroką część warszawskiego rynku, a sentyment wobec polskich aktywów utrzymuje się na wysokim poziomie. Po niemal dwóch dekadach indeks największych spółek ponownie znalazł się na rekordowych poziomach. Jest to wyraźny sygnał poprawy nastrojów wokół polskiego rynku kapitałowego oraz rosnącego zaufania inwestorów do krajowych spółek.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Surowce i energetyka na czele wzrostów: Największy pozytywny wpływ na dynamikę sesji ma sektor surowcowy oraz użyteczności publicznej. Liderem wzrostów jest Tauron oraz KGHM Polska Miedź, a tuż za nim plasuje się PGE. Silne wsparcie zapewniają Modivo i Budimex.

Sektor finansowy solidnym filarem: Banki oraz ubezpieczyciele wykazują równomierne, dodatnie odbicie. Najmocniej zyskują Bank Pekao, PKO Bank Polski, Alior oraz mBank, a zestawienie Top Gainers zamyka PZU.

Budownictwo i handel w zielonej strefie: Do grona zyskujących dołączają również Budimex z sektora przemysłowego oraz Grupa Kęty.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Słabość sektora dóbr podstawowych: Wyraźne spadki dotknęły handel detaliczny - traci Zabka Group,

Wiadomości ze spółek:

Auto Partner(APR.PL) w pierwszym półroczu 2026 roku osiągnął wyraźną poprawę wyników finansowych. Zysk netto wzrósł o ponad 60 proc. rok do roku, a przychody zwiększyły się do blisko 2,5 mld zł, co pokazuje dalszy rozwój działalności spółki. Lepsze wyniki były efektem wzrostu sprzedaży oraz poprawy rentowności. Dane potwierdzają dobrą kondycję biznesu Auto Partnera i mogą pozytywnie wpływać na postrzeganie spółki przez inwestorów.

Sanwil Holding (SNW.PL) rozpoczął skup do 3 mln akcji po 2 zł za sztukę w celu ich umorzenia, co może pozytywnie wpłynąć na wartość pozostałych akcji i postrzeganie spółki przez inwestorów

MDI Energia(MDI.PL) poinformowała o podpisaniu umowy na budowę kolejnej biogazowni dla spółki Doral w Kapłonosach. Projekt jest elementem dalszego rozwoju działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz wzmacniania kompetencji spółki w segmencie biogazowni. Jednocześnie MDI Energia rozwija własne projekty OZE, co oznacza stopniowe przesuwanie działalności w kierunku większego udziału własnych aktywów energetycznych. Dla spółki może to stanowić kolejny krok w budowaniu długoterminowych źródeł wzrostu.

ONDE(OND.PL) podpisało przedwstępną umowę nabycia udziałów w spółce OLMEX, co stanowi kolejny krok w kierunku rozwoju działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii. Transakcja ma wzmocnić kompetencje grupy w zakresie realizacji projektów OZE oraz poszerzyć jej możliwości wykonawcze.Przejęcie wpisuje się w strategię dalszego skalowania biznesu ONDE i zwiększania obecności na rynku energii odnawialnej

Wykres 2 prezentuje dzienne stopy zwrotu sektorów oraz ich wpływ na ruch całego indeksu

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

Początek sierpnia przynosi wyraźną poprawę nastrojów wokół polskich aktywów. WIG20 osiągnął historyczne maksimum, przekraczając poziom 3945 punktów i ustanawiając nowy rekord po blisko 19 latach. Wzrosty na warszawskiej giełdzie wskazują na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem oraz rosnące zaufanie do perspektyw największych krajowych spółek.

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w lipcu do 49,0 pkt. z 46,1 pkt. w czerwcu. Jest to wyraźna poprawa i sygnał, że tempo pogarszania się warunków w sektorze przemysłowym zaczyna słabnąć. Odczyt nadal pozostaje jednak poniżej granicy 50 pkt., co oznacza, że przemysł wciąż znajduje się w fazie spowolnienia. Do pełnego powrotu sektora do wzrostu potrzebne będzie utrzymanie poprawy w kolejnych miesiącach.

Dane z przemysłu pokazują, że sytuacja gospodarcza nadal nie jest jednoznaczna. Poprawa PMI może wskazywać na stopniową stabilizację, jednak sektor wytwórczy wciąż mierzy się ze słabszym popytem i ograniczoną liczbą nowych zamówień. Kluczowe będzie to, czy wzrost aktywności przełoży się na dalszą poprawę produkcji oraz odbudowę zamówień zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Jednocześnie projekt podatku cyfrowego trafił do konsultacji międzyresortowych. Proponowane rozwiązania mają objąć największe podmioty działające w sektorze cyfrowym i zwiększyć udział globalnych firm technologicznych w finansowaniu krajowych wydatków publicznych. Projekt znajduje się jednak na wczesnym etapie prac, a jego ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie.

Na tle tych danych szczególnie mocno wyróżnia się sytuacja na warszawskiej giełdzie. Rekordowe poziomy WIG20 pokazują, że inwestorzy pozytywnie oceniają perspektywy polskich aktywów i oczekują dalszej poprawy warunków gospodarczych. Rynek kapitałowy wyprzedza jednak bieżące dane, dlatego obecny optymizm będzie wymagał potwierdzenia w kolejnych odczytach dotyczących aktywności gospodarczej.

Obraz polskiej gospodarki pozostaje więc zróżnicowany. Rekordy WIG20 pokazują bardzo dobre nastawienie inwestorów i wysoką ocenę perspektyw krajowego rynku. Z drugiej strony przemysł nadal nie odzyskał pełnej dynamiki, a poprawa wskaźnika PMI jest na razie sygnałem hamowania spadku, a nie jednoznacznego powrotu do wzrostu. Najbliższe miesiące pokażą, czy pozytywny sentyment widoczny na giełdzie znajdzie potwierdzenie w kolejnych danych makroekonomicznych.

Wykres 3 prezentuje analizę techniczną notowań kontraktów na WIG20 w interwale dziennym

Rekordowe poziomy osiągane przez WIG20 wspierają również notowania kontraktów terminowych na ten indeks (W20). Podczas poniedziałkowej sesji kontrakty wyraźnie rosną, a przewaga nadal pozostaje po stronie kupujących. Dodatkowym wsparciem dla byków są publikowane wyniki krajowych spółek, które w większości okazują się lepsze od oczekiwań lub potwierdzają utrzymującą się dobrą kondycję przedsiębiorstw.

Źródło: xStation5