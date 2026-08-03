Załamanie w Korei – LIVE 7:50⏰

- cofnięcie w notowaniach spółek "pamięciowych"
- Fed nie podnosi stóp
- jen zyskuje po interwencjach
- czekamy na wyniki SpaceX oraz raport NFP
- cofnięcie w notowaniach spółek "pamięciowych"
- Fed nie podnosi stóp
- jen zyskuje po interwencjach
- czekamy na wyniki SpaceX oraz raport NFP
W dzisiejszym webinarze:
- tąpniecie w Korei – co oznacza dla hossy AI
- łagodniejsze oblicze szefa Fed – dolar traci
- historyczna interwencja na jenie
- mocne wyniki uratują Wall Street?
Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Podsumowanie Tygodnia na GPW: Byki o krok od rekordów
📊 Tygodniowe podsumowanie rynków (27 lipca – 31 lipca 2026 roku)
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (31.07.2026)
US100 przechodzi do defensywy💥
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