Kalendarz ekonomiczny: Co steruje rynkiem dziś rano❓

Rynki wchodzą w nowy tydzień pod podwójną presją: eskalacji konfliktu Iran–Izrael i zmiany narracji Fed z pivotu na potencjalne podwyżki stóp. To połączenie wypchnęło ropę w górę, a technologię mocno w dół.

Agenda na dziś i resztę tygodnia

Środowe CPI i czwartkowa decyzja EBC to kluczowe punkty tygodnia – razem z ewentualną eskalacją geopolityczną wyznaczą kierunek na kolejne tygodnie. Zapowiada się gorąco, szczególnie dla sektora technologicznego.

Co steruje rynkami o poranku?

Eskalacja na Bliskim Wschodzie

Iran po raz pierwszy od czterech tygodni wystrzelił rakiety w kierunku Izraela; Izrael odpowiedział uderzeniami na ok. 10 celów wojskowych, w tym na kompleks petrochemiczny Karoon w Khuzestanie. Cieśnina Ormuz pozostaje faktycznie zamknięta – OPEC+ produkuje zaledwie 33,19 mln b/d wobec 42,77 mln b/d w lutym. Wynik: OIL.WTI +4,93% (~94,63 USD), Brent +5,04% (~97,60 USD) – największy jednorazowy skok od miesięcy.

Fed wraca do gry z podwyżkami

Piątkowe NFP (+172 tys., trzeci mocny miesiąc z rzędu) przy jednoczesnym szoku energetycznym pchnęły wycenę podwyżki Fed przed końcem roku powyżej 70%. Goldman Sachs przesunął pierwsze obniżki na 2027 r., a rynek w pełni dyskontuje zacieśnienie o ok. 30 pb. Dziś po 16:00 poznamy dane NY Fed nt. oczekiwań inflacyjnych – wzrost na horyzoncie 3- i 5-letnim mógłby dolać oliwy do ognia.

Europejskie otwarcie – DE40 i EU50 pod kreską

Kontrakty terminowe sygnalizowały przed otwarciem ok. -1%; na samym starcie sesji DE40 spada -0,75% do 24 411 pkt, EU50 -0,70% do 5 972 pkt. Dodatkowy ciężar to dziś opublikowane dane z Niemiec – zamówienia przemysłowe za kwiecień spadły -3,8% m/m (prognozy: -2,0%), po skoku +4,5% w marcu, co potwierdza, że marcowy skok był jednorazowym efektem wyprzedzającego zamawiania przed zaburzeniami łańcucha dostaw.

Spółki z największą zmiennością

Techologia pozostaje epicentrum zmian po piątkowej „czerwonej mapie" Wall Street:

Półprzewodniki : MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AMAT -9,71%, NVDA -6,2%

Big Tech : META -5,51%, MSFT -2,66%, AVGO -7,92%

Wyraźna rotacja defensywna: UNP +13,19%, WMT +4,09%, JNJ +2,02%, KO +3,46%

W Azji KOSPI uruchomił circuit breaker (-8% w szczycie, zakończył sesję ok. -5%), Nikkei stracił -3,7%, TSMC -2,1%.

Waluty i metale

DXY oscyluje przy 100 – dolar na dwumiesięcznych szczytach. EUR/USD 1,1516, USD/JPY powyżej 160 – jen wymazał cały efekt majowej interwencji BoJ. Złoto traci -0,51% do 4 296 USD – rosnące realne stopy wygrywają z funkcją safe haven; srebro spada -1,67%.

Bitcoin odrabia

Po zejściu poniżej 60 tys. USD w piątek (największy tygodniowy spadek od upadku FTX) Bitcoin wraca do ~62 900 USD, +2,03%.