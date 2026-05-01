Wykres dnia: Interwencja na jenie? Tokio rzuca wyzwanie spekulantom (01.05.2026)

Marsz ku 1,0%: Mimo powolnego tempa, wysoka inflacja i słaby jen napędzają jastrzębią frakcję w Banku Japonii, celującą w wyższe stopy jeszcze w 2026 roku.

Kupowanie czasu: Same działania rynkowe Ministerstwa Finansów są skuteczne tylko doraźnie; trwały trend zależy od dalszych podwyżek stóp przez BoJ i kondycji dolara.

Interwencja przy 160: Przebicie psychologicznej bariery na USDJPY wymusiło reakcję Tokio, co sprowadziło kurs w okolice 155 w warunkach niskiej płynności.

Japonia ponownie znalazła się w centrum uwagi globalnych rynków finansowych. Ogromne problemy związane z kryzysem energetycznym, wysokie rentowności obligacji, perspektywy ożywienia inflacji i spowolnienia gospodarczego doprowadziły do kolejnej fali wyprzedaży jena. Ostatecznie kiedy USDJPY ponownie przebił poziom 160, najprawdopodobniej miała miejsce interwencja walutowa. Choć wprost nie doszło jeszcze do potwierdzenia i musimy dopiero czekać na oficjalne dosyć mocno opóźnione dane z ministerstwa finansów, to pomiędzy słowami oficjele potwierdzają taką sytuację i zapowiadają możliwą dalszą walkę ze spekulantami.

Powtórka z rozrywki: Co wydarzyło się 30 kwietnia?

Ostatnia sesja kwietnia przyniosła dramatyczne scenariusze. Para USDJPY po raz kolejny sforsowała psychologiczną barierę 160, co uruchomiło lawinę zleceń i zmusiło Tokio do działania. Dosyć szybko obserwowaliśmy umocnienie się jedna i para USDJPY spadła do poziomu 155. Tak silny ruch miał miejsce w chwilach niskiej płynności, czyli Złotego Tygodnia w Japonii. Niemniej warto zwrócić uwagę, że ruch ten jednocześnie miał miejsce w chwili wyznaczenia rekordów na czerwcowym kontrakcie terminowym na ropę Brent, która również wyraźnie spadła w chwili interwencji w Japonii.

Złoty Tydzień to okres 7 dni na przełomie kwietnia i maja, kiedy mają miejsce aż 4 święta państwowe. Władze w Tokio, z Atsushim Mimurą na czele, wysłały jasny sygnał: "Złoty Tydzień" nie będzie bezpieczną przystanią dla spekulacji.

Historia interwencji: Czy to dobra chwila dla jena? (2022–2024)

Japonia ma bogatą, choć słodko-gorzką historię walki z trendem rynkowym. Historia ostatnich lat pokazuje, że interwencje są skutecznym "hamulcem bezpieczeństwa", ale rzadko zmieniają kierunek jazdy w dłuższym terminie. Warto też pamiętać, że bywały lata, kiedy Ministerstwo Finansów sprzedawało jena ze względu na nadmierną siłę, aby pobudzić siłę eksportu.

Historia ostatnich interwencji:

Wrzesień/Październik 2022 : Pierwsze od dekad duże operacje rynkowe przeprowadzone przy rekordowo słabym jenie. Ich skutkiem było mniej więcej ok. 15% umocnienie jena względem dolara i okres umocnienia trwał mniej więcej 3 miesiące. USDJPY powrócił do szczytów z października 2022 po ok. 10 miesiącach.

Kwiecień/Maj 2024 : Akcja mająca na celu obronę poprzednich szczytów z 2022 i zbliżania się do psychologicznego poziomu 160 USDJPY . Przyniosła sukces doraźny, a sytuacja na parze walutowej uspokoiła się na dłużej dopiero po gołębich sygnałach z amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed).

Lipiec 2024 : Kolejne uderzenie w spekulantów, tym razem wsparte jastrzębią retoryką Banku Japonii. Efekt był znacznie trwalszy niż w poprzednich przypadkach, ponieważ interwencji towarzyszyła realna podwyżka stóp procentowych przez BoJ. Z drugiej strony ruch spadkowy trwał 2 miesiące i wyniósł ok. 13,5% na parze USDJPY.

Jaki mamy z tego wniosek? Sama interwencja to tylko "kupowanie czasu". Prawdziwa zmiana zależy od dywergencji (lub jej braku) między polityką Banku Japonii a amerykańską Rezerwą Federalną.

Warto zauważyć, że spread wyraźnie powinien faworyzować jena już od niemal roku, ale wzrost rentownośći w Japonii to efekt nie tylko wyższych stóp procentowych, ale przede wszystkim w związku z obawami dotyczącymi sytuacji ogromnego zadłużenia i dalszych planów ekspansji fiskalnej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Warto zauważyć, że po poprzedniej interwencji w 2024 roku spekulanci zmienili nastawienie i zaczął się ostry short-squeeze na jenie, a rynek zmienił pozycjonowanie z netto ujmenego na pozytywne, pierwszy raz od 2016 roku. Obecnie jednak obserwujemy wzrost pozycji krótkich niemal do ekstremalnie wysokie poziomu z 2024 czy 2007. Źródło: xStation5

Strategia Banku Japonii: Ekstremalnie powolny marsz w stronę normalności

Podczas gdy Ministerstwo Finansów walczy na pierwszej linii frontu za pomocą miliardów dolarów z rezerw, Bank Japonii (BoJ) prowadzi operację normalizacji polityki monetarnej po dekadach utrzymywania ekstremalnie niskich stóp procentowych. Niemniej ze względu na stan japońskiej gospodarki, proces ten jest bardzo powolny.

Gdzie jesteśmy? Po grudniowej podwyżce w 2025 roku, główna stopa procentowa w Japonii wynosi 0,75% to najwyższy poziom od trzech dekad, ale jednocześnie jest to jeden z niższych poziomów na całym świecie. Japonia wciąż jest wykorzystywana do transakcji typu carry trade.

Podziały w radzie: Ostatnie posiedzenia pokazały rosnący jastrzębi obóz. Aż trzech z dziewięciu członków rady opowiada się za natychmiastowym ruchem do poziomu 1,0% . To oznacza, że prawdopodobieństwo podwyżki w tym roku jest duże.

Presja inflacyjna: BoJ prognozuje inflację bazową (core CPI) na 2026 r. na poziomie 2,8% , co przy obecnych stopach oznacza, że realne stopy procentowe pozostają głęboko ujemne.

Co dalej ze stopami?

Scenariusz bazowy zakłada, że BoJ podniesie stopy do 1,0% jeszcze w 2026 roku. Słaby jen jest tu kluczowym katalizatorem: drogi import energii i żywności drenuje portfele Japończyków, co staje się problemem politycznym, na który bank centralny nie może pozostawać obojętny.

Czy jen ma szansę na trwałe odbicie?

Interwencja z końca kwietnia to wyraźny znak, że granica cierpliwości Tokio przebiega w okolicach poziomu 160. Jednak fundamenty pozostają nieubłagane. Aby jen trwale zyskał na wartości, rynek musi uwierzyć w dwa czynniki: zmiana komunikacji BoJ na bardziej jastrzębią, co jednak musi być prowadzone z rozwagą, aby nie doprowadzić do kryzysu po stronie rentowności. Drugim czynnikiem, który pomógłby jenowi to zmiana nastawienia na dolarze. Jeśli kryzys w Cieśnine Ormuz się skończy, dolar nie będzie już potrzebną bezpieczną przystanią. Z drugiej strony jeśli Fed zacznie komunikować możliwe podwyżki, USDJPY może na stałe znaleźć się powyżej 160.

Para znajduje się w ważnym miejscu potencjalnego ekstremalnego wykupienia. Interwencje musiałyby być przeprowadzane regualnie, a dodatkowo musielibyśmy mieć zmianę po stronie fundamentalnej, zarówno po stronie japońskiej, jak i globalnej. Źródło: xStation5