Kalendarz ekonomiczny: Czas na wyniki Tesli i Google (22.07.2026)

Amerykański sezon wyników w pełni. Wczoraj zaskakująco dobre dane opublikował General Motors. Przychody koncerny wyniosły 48 miliardów USD wobec oczekiwań na poziomie 47 miliardów, a EPS wzrosły do 3,57 USD wobec oczekiwanych 3,2 USD.

Co więcej, spółka o kilka procent podniosła prognozy na koniec roku fiskalnego w zakresie kluczowych metryk operacyjnych. Dziś czas na jeszcze większych graczy. Przed nami długo wyczekiwane raporty kwartalne ze strony Tesli oraz Google. Równie intensywnie dzień nie zapowiada się na płaszczyźnie makroekonomicznej. Publikacja najważniejszych danych dnia już za nami. Brytyjska inflacja, choć zaskoczyła w dół w zakresie głównej miary, nie dała inwestorom powodów do wycofania zakładów za podwyżkami stóp BoE. 🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne Wtorek Niemcy Indeks nastrojów gospodarczych ZEW dla Niemiec wzrósł w lipcu aż o 15,8 pkt, wyraźnie umacniając się na dodatnim terytorium i sygnalizując dalszą poprawę oczekiwań wobec niemieckiej gospodarki. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej również się poprawiła, choć znacznie słabiej. Wskaźnik wzrósł o 3,4 pkt do -77,6 pkt, co oznacza, że obecne warunki nadal są oceniane bardzo negatywnie. Prezes ZEW Achim Wambach wskazał, że reformy zaczynają przynosić efekty, a poprawa obejmuje zarówno sektory eksportowe, jak i popyt krajowy. Jednym z najgorzej radzących sobie segmentów gospodarki pozostaje sektor motoryzacyjny. Węgry Wczoraj nasza uwaga skoncentrowała się jednak, co może dość nieoczywiste, na Węgrzech. MNB, czyli Węgierski Bank Narodowy dokonał bowiem drugiej od wybuchu wojny w Iranie obniżki stóp procentowych. Cięcie to pokłosie spadku inflacji (1,7%) poniżej celu inflacyjnego banku (3% ± 1pp.). Nawet pomimo obniżek, stopa referencyjna pozostaje na Węgrzech o 2 pp. wyższa niż w Polsce. Przestrzeń na dalsze luzowanie jest więc znaczna. Jeżeli na drodze nie stanie wciąż dość dynamiczny wzrost płac (7% w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji), spodziewamy się kontynuacji obniżek na najbliższych posiedzeniach. Środa Wielka Brytania Dziś na pierwszym planie znajdują się Wyspy Brytyjskich, skąd dotarły do nas czerwcowe dane inflacyjne. Główna miara spadła mocniej od oczekiwań (do 2,6%), co było oczywiście w dużej mierze pokłosiem niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Dla inwestorów ważniejszy może być jednak brak zmiany w zakresie miary bazowej, która utrzymała się na poziomie 2,6% oraz bardzo niewielki spadek inflacji w sektorze usług (3,6%), która pozostaje głównym czynnikiem trapiącym Bank Anglii. Spoglądając na wyceny rynkowe, inwestorzy wciąż oczekują dwóch podwyżek stóp procentowych ze strony BoE jeszcze przed końcem roku. Pierwsza może nastąpić już we wrześniu. Ciężko oczekiwać ruchu w górę już na najbliższym posiedzeniu (30 lipca). 📆 Kalendarz makroekonomiczny Środa Polska: Sprzedaż detaliczna (czerwiec) Godzina: 9:30 Poprzedni: 3% Konsensus: 5,3%

Polska: Zaufanie konsumentów (czerwiec) Godzina: 9:30 Poprzedni: -9,9 Konsensus: -10,2

RPA: Inflacja CPI (czerwiec) Godzina: 10:00 Poprzedni: 4,5% Konsensus: 4,7%

Zapasy ropy naftowej DOE Godzina: 16:30 Poprzedni: -1692k Konsensus: -1950k

Czwartek Australia: Stopa bezrobocia (czerwiec) Godzina: 3:30 Poprzedni: 4,4% Konsensus: 4,4%

Polska: Stopa bezrobocia (czerwiec) Godzina: 9:30 Poprzedni: 5,9% Konsensus: 5,8%

🗂️ Publikacje wyników spółek AT&T ($T.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Philip Morris ($PM.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

GE Vernova ($GEV.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Tesla ($TSLA.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Alphabet ($GOOGL .US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

IBM ($IBM .US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

ServiceNow ($NOW .US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Southwest Airlines ($ LUV.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC) 3 rynki, na które warto zwrócić uwagę US500 : Przed nami niewątpliwie najbardziej intensywny dzień tego tygodnia pod kątem publikacji wyników największych amerykańskich spółek. Uwaga rynku skoncentruje się rzecz jasna na gigantach – Tesli, Google, AT&T oraz IBM. Ich notowania mogą w istotnym stopniu wpłynąć na indeksy, w których się znajdują oraz szerszy rynkowy sentyment.

OIL: Napięcie na linii USA-Iran drastycznie wzrosło po śmierci co najmniej 3 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w wyniku irańskich ataków w Jordanii i Iraku w miniony weekend. Za nami 11. noc bombardowań z rzędu. Mediatorzy (Katar, Egipt i Pakistan) mieli przedstawić jednak wczoraj obu stronom propozycję 10-dniowego zawieszenia broni, co daje światełko nadziei na powrót do sytuacji po podpisaniu 60-dniowego memorandum. Zarówno władze w Teheranie, jak i administracja prezydenta Trumpa zasygnalizowały gotowość do powrotu do rozmów.

USDJPY: Para sięgnęła wczoraj najwyższego od blisko 40 lat poziomu, po raz pierwszy od 1986 r. przebijając barierę na wysokości 163. W dłuższym terminie, to oczywiście przede wszystkim pokłosie powrotu do łask strategii carry trade. W ostatnich dniach dominującym czynnikiem warunkującym osłabienie jest jednak kwestia dalszej eskalacji napięć na linii USA-Iran oraz będącego jej skutkiem wzrostu cen surowców energetycznych. Blisko 90% zapotrzebowania energetycznego Japonii pochodzi z importu, a w standardowych warunkach jego głównymi dostawcami są kraje Bliskiego Wschodu.

Michał Jóźwiak Financial Markets Analyst Przejdź do eksperta

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