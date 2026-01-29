Kalendarz ekonomiczny: Czy Trumpowi ponownie uda się zmniejszyć deficyt handlowy? 💰 Sezon wyników kwartalnych w kluczowym punkcie ❗

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki biorąc pod uwagę intensywny tydzień. Jednak na pewno warto będzie zwrócić uwagę na raporty z USA o bilansie handlowym oraz o zamówieniach na dobra trwałe. Szczególnie interesujący może okazać się bilans handlowy za listopad. Administracja Donalda Trumpa przypisuje bowiem duże znaczenie ograniczeniu deficytu handlowego, a dane za poprzedni miesiąc były pod tym względem wyjątkowo pozytywne. Deficyt handlowy w październiku był najniższy od 2008 roku. Oprócz publikacji makroekonomicznych inwestorzy na rynku akcji będą monitorować sezon wyników kwartalnych. Przed sesją raport opublikują m.in. SAP i Lockheed Martin, a po sesji Apple. Szczegółowy kalendarz dnia przed sesją - wyniki SAP, Lockheed Martin

09:30 - decyzja dot. stóp w Szwecji

14:30 - dane o wnioskach o zasiłkach dla bezrobotnych w USA, zamówieniach fabrycznych, zapasach hurtowników oraz bilansie handlowym z USA

16:30 - Dane EIA dotyczące zapasów gazu w USA

po sesji - wynki Apple

