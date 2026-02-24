Wykres dnia 🚩 Bitcoin spadł 50% od październikowego szczytu. Co dalej?

Cena Bitcoina spadła w ciągu miesiąca o niemal 30%, a spadek od historycznego szczytu przy 126 tys. USD wynosi już ok. 50%. Czy sytuacja techniczna uzasadnia optymizm co do przyszłego odreagowania? Widzimy, że ostatni impuls wzrostowy nie został utrzymany, a cena napotkała silną presję przy 72300 USD, odbijając 20% od lokalnego minimum. Sprzedający szybko przejęli kontrolę, rozpoczynając trwający wiele dni trend konsolidacji w zakresie 65 - 71 tys. USD. Ostatecznie w tej konsolidacji zarysowały się dwa coraz niższe szczyty, a okres został zakończony kolejnym, spadkowym impulsem, który zniósł ceny z powrotem w pobliże 63 tys. USD. W efekcie Bitcoin notowany jest dziś tylko 5% powyżej lokalnego minimum,

Jeśli poprzedni impuls spadkowy z października, który 'zakończył się wielotygodniową konsolidacją miałby być jakimś wyznacznikiem, możemy założyć, że górne ograniczenie także i w tym impulsie stanowi 38,2 zniesienie Fibonacciego, co znaczyłoby, że przed 'decydującym' momentem cena BTC może ponownie wzrosnąć nawet w okolice 74,3 tys. USD.

To oznaczałoby wzrost o blisko 20% z obecnego poziomu. Jeśli spojrzymy na przełom listoapda i grudnia 2025, możemy zauważyć, że również wtedy cena dwukrotnie spadała w pobliże lokalnego minimum korekty, jakim było wówczas 80 tys. USD. Zatem nie jest powiedziane, że na obecnym etapie spadek skończy się rzeczywistym, kolejnym impulsem spadkowym, który potencjalnie zniósłby ceny poniżej 60 tys. USD. Wydaje się, że konsolidacja może zająć Bitcoinowi dłużej i potencjalnym 'punktem zapalnym' do ew. kolejnej fali spadków mogłaby być słabość Wall Street i odradzająca się siła amerykańskiego dolara - obecnie trend ten wydaje się być wciąż w relatywnie wczesnym i niepewnym stadium. Bitcoin (interwał D1) Źródło: xStation5

