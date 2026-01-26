Kalendarz ekonomiczny: Dane Ifo z Niemiec i sprzedaż detaliczna w Polsce 💡Kalendarz wyników z Wall Street❗

Europejskie akcje rozpoczynają poniedziałkowy handel od umiarkowanych wzrostów, chociaż warto mieć na uwadze, że handel zaraz po rozpoczęciu sesji potrafi być bardzo zmienny, dlatego być może będzie musiało minąć więcej czasu aż wyklaruje się konkretny trend. Na ten moment jednak niemiecki DAX na rynku kasowym zyskuje 0,11%, europejskie Euro Stoxx 50 0,12%, a polski WIG20 0,14%.

Sama sesja na dzisiaj nie obfitować będzie w publikacje danych makro, które mogłyby diametralnie zmienić sentymenty inwestorów. Na te trzeba będzie poczekać przynajmniej do jutra. Natomiast dzisiaj opublikowane będę dane sentymentów IFO z Niemiec oraz raport z Polski o sprzedaży detalicznej. Nieco później wraz ze zbliżaniem się otwarcia Wall Street poznamy wartości zmian zamówień na dobra trwałe.

Dzisiejszą sesją najprawdopodobniej sterować będzie rebalancing tygodniowy, wszelkie dane finansowe z ważnych spółek oraz ewentualne zdarzenia o naturze geopolitycznej.

Szczegółowy kalnedarz poniżej:

Kalendarz dzisiejszej sesji. Źródło: XTB

Kalendarz wynikowy na ten tydzień. Źródło: XTB