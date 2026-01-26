Kalendarz ekonomiczny: Dane Ifo z Niemiec i sprzedaż detaliczna w Polsce 💡Kalendarz wyników z Wall Street❗

Europejskie akcje rozpoczynają poniedziałkowy handel od umiarkowanych wzrostów, chociaż warto mieć na uwadze, że handel zaraz po rozpoczęciu sesji potrafi być bardzo zmienny, dlatego być może będzie musiało minąć więcej czasu aż wyklaruje się konkretny trend. Na ten moment jednak niemiecki DAX na rynku kasowym zyskuje 0,11%, europejskie Euro Stoxx 50 0,12%, a polski WIG20 0,14%.
Sama sesja na dzisiaj nie obfitować będzie w publikacje danych makro, które mogłyby diametralnie zmienić sentymenty inwestorów. Na te trzeba będzie poczekać przynajmniej do jutra. Natomiast dzisiaj opublikowane będę dane sentymentów IFO z Niemiec oraz raport z Polski o sprzedaży detalicznej. Nieco później wraz ze zbliżaniem się otwarcia Wall Street poznamy wartości zmian zamówień na dobra trwałe.
Dzisiejszą sesją najprawdopodobniej sterować będzie rebalancing tygodniowy, wszelkie dane finansowe z ważnych spółek oraz ewentualne zdarzenia o naturze geopolitycznej.
Szczegółowy kalnedarz poniżej:
Kalendarz dzisiejszej sesji. Źródło: XTB
Kalendarz wynikowy na ten tydzień. Źródło: XTB
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.