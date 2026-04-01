​​​​​​​Kalendarz ekonomiczny: dane ISM oraz ADP 🔎

W dzisiejszym kalendarzu warto zwrócić uwagę na publikację finalnych danych PMI za marzec. W pierwszej części dnia poznamy szereg raportów z krajów europejskich. Następnie uwaga przeniesie się za ocean, gdzie poznamy dane PMI i ISM z USA.
Po już opublikowanych raportach PMI możemy zauważyć, że wpływ wojny na Bliskim Wschodzie jest już zauważalny. Firmy raportują problemy z łańcuchami dostaw, a także rosnące ceny paliw i produktów powiązanych. Z tego względu dzisiejsze dane ISM mogą być szczególnie interesujące.
Jeszcze przed publikacją danych PMI i ISM z USA poznamy dane ADP z amerykańskiego rynku pracy. Będzie to również ważna publikacja przed piątkowymi rządowymi danymi NFP.
Środa, 01 kwietnia
- cały dzień - dane PMI dla przemysłu z głównych gospodarek świata
- 01:50 - indeks Tankan za Q1 z Japonii
- 14:15 - Dane ADP za marzec z USA
- 14:30 - Dane o sprzedaży detalicznej z USA za luty
- 16:00 - dane ISM PMI dla przemysłu z USA za marzec
- 16:30 - dane DoE o zapasach ropy z USA
