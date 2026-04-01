​​​​​​​Kalendarz ekonomiczny: dane ISM oraz ADP 🔎

W dzisiejszym kalendarzu warto zwrócić uwagę na publikację finalnych danych PMI za marzec. W pierwszej części dnia poznamy szereg raportów z krajów europejskich. Następnie uwaga przeniesie się za ocean, gdzie poznamy dane PMI i ISM z USA.

Po już opublikowanych raportach PMI możemy zauważyć, że wpływ wojny na Bliskim Wschodzie jest już zauważalny. Firmy raportują problemy z łańcuchami dostaw, a także rosnące ceny paliw i produktów powiązanych. Z tego względu dzisiejsze dane ISM mogą być szczególnie interesujące.

Jeszcze przed publikacją danych PMI i ISM z USA poznamy dane ADP z amerykańskiego rynku pracy. Będzie to również ważna publikacja przed piątkowymi rządowymi danymi NFP.

Środa, 01 kwietnia