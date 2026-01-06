Kalendarz ekonomiczny: Dane PMI kluczowymi raportami dnia 📌

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki. Głównymi publikacjami będą raporty PMI z krajów europejskich a następnie z USA.
Mimo święta Trzech Króli obchodzonego w niektórych krajach, giełdy ogólnie pozostają otwarte. Harmonogramy handlu są zróżnicowane, kilka giełd w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie jest to dzień wolny od pracy, pozostaje zamknięta. Natomiast główne rynki Europy Zachodniej, takie jak Euronext i London Stock Exchange, a także giełdy w USA (NYSE i Nasdaq) działają normalnie. Rynki azjatyckie również w większości funkcjonowały bez zmian.
Szczegółowy kalendarz dnia:
08:45, Francja – dane o inflacji za grudzień:
- CPI Francja: wynik 0,1% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio -0,2% m/m;
- CPI Francja: wynik 0,8% r/r; prognoza 0,9% r/r; poprzednio 0,9% r/r;
- HICP Francja: wynik 0,1% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio -0,2% m/m;
- HICP Francja: wynik 0,7% r/r; prognoza 0,8% r/r; poprzednio 0,8% r/r;
09:15, Hiszpania – dane PMI za grudzień:
-
HCOB Spain Services PMI: wynik 57,1; prognoza 54,8; poprzednio 55,6;
09:45, Włochy – dane PMI za grudzień:
- HCOB Italy Services PMI: prognoza 54,2; poprzednio 55,0;
- HCOB Italy Composite PMI: poprzednio 53,8;
09:50, Francja – dane PMI za grudzień:
- HCOB France Services PMI: prognoza 50,2; poprzednio 51,4;
- HCOB France Composite PMI: prognoza 50,1; poprzednio 50,4;
09:55, Niemcy – dane PMI za grudzień:
- HCOB Germany Services PMI: prognoza 52,6; poprzednio 53,1;
- HCOB Germany Composite PMI: prognoza 51,5; poprzednio 52,4;
10:00, Strefa euro – dane PMI za grudzień:
- HCOB Eurozone Services PMI: prognoza 52,6; poprzednio 53,6;
- HCOB Eurozone Composite PMI: prognoza 51,9; poprzednio 52,8;
10:30, Wielka Brytania – dane PMI za grudzień:
- S&P Global Services PMI: prognoza 52,1; poprzednio 51,3;
- S&P Global Composite PMI: prognoza 52,1; poprzednio 51,2;
14:00, Niemcy – dane o inflacji za grudzień:
- HICP Niemcy: prognoza 0,4% m/m; poprzednio -0,5% m/m;
- HICP Niemcy: prognoza 2,2% r/r; poprzednio 2,6% r/r;
- CPI Niemcy: prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,2% m/m;
- CPI Niemcy: prognoza 2,0% r/r; poprzednio 2,3% r/r;
15:45, Stany Zjednoczone – dane PMI za grudzień:
- S&P Global Services PMI: prognoza 52,9; poprzednio 54,1;
- S&P Global Composite PMI: prognoza 53,0; poprzednio 54,2;
