Czy inflacja wymyka się w USA spod kontroli?

O godzinie 14:30 opublikowane zostaną najważniejsze dane makroekonomiczne tego tygodnia – majowa inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych. Po szoku jaki wywołała piątkowa publikacja raportu NFP, inwestorzy gorączkowo poszukują wszelkich argumentów za tym, że zacieśnianie polityki monetarnej jednak nie będzie konieczne. Kluczowym może być spadek lub stabilizacja presji cenowej – niewiele jednak na taki scenariusz wskazuje.

Oparta na kontraktach futures wycena stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zakłada obecnie ich podwyżkę w IV kwartale roku. Jastrzębi repricing wspierany jest nie tylko przez oznaki stabilizacji na rynku pracy oraz sygnały dynamicznie rosnącej presji cenowej, ale i oddalającą się perspektywę osiągnięcia porozumienia między USA a Iranem.

Wykres 1: Implikowana rynkowo wycena stóp FOMC (2026 - 2027)

Źródło: Bloomberg, 12.05.2026

Przypomnijmy, że kwietniowy odczyt przekroczył oczekiwania.

Główna miara inflacji wzrosła do 3,8% , najwyższego poziomu od maja 2023 r.

Miara bazowa także zaskoczyła w górę, rosnąc o 2,8% r/r oraz 0,4% w ujęciu miesięcznym.

Największy niepokój wzbudziła w nas wówczas wyższa dynamika bazowej inflacji w sektorze usług (3,3%) – miary, która w wiarygodny sposób przedstawia obraz głęboko zakorzenionej presji cenowej.

Dziś, co może dość nieoczywiste, z uwagą przyglądać będziemy się wysoce zmiennym cenom żywności (w kwietniu 3,8%) oraz energii (w kwietniu 17,9%). Jeśli ponownie wykażą wysokie wartości, mogą wpłynąć na zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych na podwyższonych poziomach. To zaś może przełożyć się w przyszłości na wyższy wzrost płac oraz konsumpcję, tworząc tzw. efekty drugiej rundy.

Wykres 2: Wpływ sektorów na zmianę rocznej dynamiki inflacji w USA (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.06.2026

Przeciętny konsument presję inflacyjną odczuwa bowiem nie w ujęciu bazowy, a nominalnym, z nieproporcjonalnie dużym akcentem na ceny paliw oraz produktów spożywczych. Wzrost głównej miary sam w sobie nie stanowić będzie argumentu za podwyżką stóp procentowych, bo z natury traktowany jest w dużej mierze jako przejściowy – cenniejsza w tym względzie jest miara bazowa. Może jednak wpłynąć na wzrost oczekiwań inflacyjnych, co już dla Komitetu będzie informacją bardzo istotną. To może przynieść w przyszłości wyższy wzrost płac oraz konsumpcję, tworząc tzw. efekty drugiej rundy.

Wykres 3: Amerykańska inflacja CPI i PCE (2000 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.06.2026

W oczekiwaniu na odczyt dolar ulega względem euro bardzo stonowanemu osłabieniu – o 0,1% w skali dnia oraz o 0,2% względem poniedziałkowego otwarcia. Poza spekulacjami odnośnie poziomu majowej inflacji, uwaga kotwiczy się na nagłówkach z Bliskiego Wschodu oraz jutrzejszej decyzji EBC, który najprawdopodobniej po raz pierwszy od 2023 r. podniesie stopy procentowe.

Wykres 4: Kurs EUR/USD (18.06 - 10.06)

Źródło: xStation, 10.06.2026

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB