Przegląd rynkowy: Nerwowe oczekiwanie na inflację z USA

- Europejski rynek w czasie swojej środowej sesji dogania spadkami indeksy amerykańskie, które doświadczyły wczoraj istotnej korekty.
- Sentyment na rynku jest wyraźnie negatywny, mimo że ilość informacji ze spółek jest niewielka. Można interpretować to tak, że to spółki, szczególnie te amerykańskie, dają rynkom paliwo do wzrostu, podczas gdy otoczenie geopolityczne i gospodarcze wywiera presję na spadki.
- Spadki w Europie są dość głębokie i sięgają średnio ok. 1%. Liderem przecen jest WIG20, który traci ok. 1,4%. Lepiej radzą sobie główne indeksy ze Szwajcarii, Hiszpanii oraz Włoch, gdzie przeceny ograniczone są do okolic 0,5%.
- Szeroki rynek pozostaje w pozycji nerwowego wyczekiwania. Głównymi źródłami niepewności dla Europy jest dalsza trajektoria konfliktu w Iranie oraz, co powiązane, dalsza polityka ECB.
- Rynek wycenia obecnie aż 2 podwyżki ze strony ECB w 2026 roku. Każde zaskoczenie może pchnąć indeksy starego kontynentu w górę lub dół.
- STMicro (STM.IT) - Opublikowało wyniki powyżej oczekiwań rynku. Mimo spadku zysku wzrost przychodów oraz prognozy większego zapotrzebowania względem infrastruktury AI wynoszą akcje spółki o 15% w górę.
- Sanofi (SAN.FR) - Spółka zakończyła pracę nad lekiem Rilliprubart. Akcje tracą ponad 1,5%.
- HSBC (HSBA.UK) - JP Morgan zwraca uwagę na problemy banku w Chinach. Akcje tracą 2%.
- SAP (SAP.DE) - Spółka traci ponad 4% po raporcie Goldman Sachs, który wskazuje na presję marżową ze strony cen podzespołów.
- Absolutnie kluczowe będą jednak dane o inflacji z USA, publikowane na 1,5 godz. przed otwarciem sesji Wall Street. Rynek oczekuje wzrostu inflacji konsumenckiej do 4,2% oraz inflacji bazowej do 2,9%.
- Jakiekolwiek zaskoczenie może wywołać silną reakcję rynku.
- Duża różnica między inflacją bazową a standardową dodatkowo podkreśla silny udział energii oraz żywności we wzroście cen.
- Kontrakty śledzące wyceny indeksów z USA wykazują lekkie spadki przed otwarciem sesji, ze spadkami w przedziale 0,5-1%.
- Na rynku Forex umacnia się głównie funt brytyjski. Jest to pokłosie najnowszych wypowiedzi z BOE, które rynek odebrał jako względnie jastrzębie. Wzrosty sięgają 0,25% względem głównych par walutowych.
- W nocy Iran miał zestrzelić amerykański helikopter bojowy "Apache" patrolujący cieśninę Ormuz. USA odpowiedziały uderzeniem odwetowym na terytorium Iranu.
- Donald Trump wypowiedział się, że "Iran zapłaci cenę za zwlekanie zbyt długo".
- Mimo eskalacji, rynek ropy pozostaje w miejscu. Tracą też metale szlachetne.
- Zyskuje pszenica. Kontrakty rosną o 2% na fali obaw o podaż surowca w USA.
- Pesymizm dominuje też na rynku kryptowalut. Bitcoin spada do poziomu 60 000 dolarów.
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