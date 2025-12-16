Kalendarz ekonomiczny: dane z rynku pracy w USA oraz wstępne raporty PMI 🔎

Dzisiejszy kalendarz publikacji makroekonomicznych jest dosyć intensywny. W pierwszej części dnia poznamy zestaw wstępnych raportów PMI z Europy za grudzień. Z powodu okresu świątecznego okres zbierania ankiet został skrócony, a dane zostaną opublikowane wcześniej niż normalnie. Następnie uwaga rynków przeniesie się za ocean z USA, gdzie poznamy opóźnione dane NFP za listopad, a na końcu również dane PMI za grudzień. Szczegółowy kalendarz dnia: 08:00, Wielka Brytania – dane z rynku pracy za październik: Stopa bezrobocia: poprzednio 5,0%

Zmiana zatrudnienia 3M/3M: poprzednio -22 tys. m/m

Średnie zarobki bez premii: poprzednio 4,6%

Średni indeks zarobków z premiami: poprzednio 4,8% 09:15, Francja – dane PMI za grudzień: HCOB France Services PMI: poprzednio 51,4

HCOB France Manufacturing PMI: poprzednio 47,8

HCOB France Composite PMI: poprzednio 50,4 09:30, Niemcy – dane PMI za grudzień: HCOB Germany Services PMI: poprzednio 53,1

HCOB Germany Manufacturing PMI: poprzednio 48,2

HCOB Germany Composite PMI: poprzednio 52,4 10:00, Strefa euro – dane PMI za grudzień: HCOB Eurozone Services PMI: poprzednio 53,6

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: poprzednio 49,6

HCOB Eurozone Composite PMI: poprzednio 52,8 10:30, Wielka Brytania – dane PMI za grudzień: S&P Global Services PMI: poprzednio 51,3

S&P Global Manufacturing PMI: poprzednio 50,2

S&P Global Composite PMI: poprzednio 51,2 11:00, Strefa euro – bilans handlowy za październik: Bilans handlowy: poprzednio 19,4 mld 14:30, USA – dane z rynku pracy za listopad: Nonfarm Payrolls: poprzednio 119 tys.

Private Nonfarm Payrolls: poprzednio 97 tys.

Wskaźnik aktywności zawodowej: poprzednio 62,4%

Stopa bezrobocia: prognoza 4,4%; poprzednio 4,4%

Średnie godzinowe zarobki: poprzednio 0,2% m/m 14:30, USA – sprzedaż detaliczna za październik: Sprzedaż detaliczna: poprzednio 4,26% r/r

Sprzedaż detaliczna bazowa: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,3% m/m

Sprzedaż detaliczna: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,2% m/m 14:30, USA – pozwolenia na budowę za wrzesień: Prognoza 1,340 mln; poprzednio 1,330 mln 14:30, USA – rozpoczęte budowy domów: Prognoza 1,320 mln; poprzednio 1,307 mln 15:45, USA – dane PMI za grudzień: S&P Global Services PMI: poprzednio 54,1

S&P Global Manufacturing PMI: poprzednio 52,2

S&P Global Composite PMI: poprzednio 54,2

