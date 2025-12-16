Poranna odprawa (16.12.2025)

-
Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku podążają za spadkami na giełdzie w USA. Indeksy w Chinach tracą nawet do 2,20%, australijski indeks traci 0,50%, koreański indeks ponad 2,00%, a japoński JP225 1,35%. Ruchy te odzwierciedlają globalną słabość sektora technologicznego, obawy o wyceny oraz utrzymującą się niepewność makro, a nie lokalny czynnik.
-
CBA oczekuje teraz podwyżki RBA o 25 pb w lutym 2026, argumentując, że wzrost przebiega w okolicach potencjału, rynek pracy pozostaje napięty, a inflacja bazowa jest zbyt lepka, by uzasadnić długą pauzę.
-
NAB i Citi poszły dalej, prognozując dwie podwyżki w 2026 r. (luty i maj) z powodu utrzymującej się presji kosztowej. Rynek pieniężny wycenia nadal nieco ponad 70% szans na brak ruchu w lutym i nie wyceniają w pełni podwyżki aż do późniejszej części roku.
-
Inflacja cen żywności w Nowej Zelandii spadła w ujęciu miesięcznym, choć pozostaje wysoka r/r. Żywność stanowi niemal 20% koszyka CPI, nawet niewielkie miesięczne zniżki mogą istotnie obniżyć inflację ogółem.
-
Australijski flash composite PMI spadł w grudniu do 51,1 z 52,6 — to najniższy poziom od siedmiu miesięcy, ale nadal powyżej progu ekspansji, co przedłuża okres wzrostu do 15 miesięcy z rzędu. Usługi osłabły, a indeks aktywności spadł do 51,0 z 52,8 w warunkach słabszego eksportu i większej konkurencji. Produkcja wyglądała stabilniej.
-
Indeks Westpac–Melbourne Institute z Australii spadł o 9% do 94,5, odwracając znaczną część listopadowego skoku o 12,8% i ponownie zepchnął nastroje wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 100.
-
Japoński flash composite PMI spadł do 51,5 z 52,0, oznaczając dziewiąty z rzędu miesiąc ekspansji, lecz z wolniejszym tempem. Usługi pozostały głównym motorem wzrostu, z indeksem aktywności usług na poziomie 52,5 (z 53,2). Produkcja nadal była w kontrakcji, ale poprawiła się do 49,7 z 48,7, co jest najmniejszym spadkiem od ok. 18 miesięcy. Nowe zamówienia powróciły do wzrostu.
-
Senacka Komisja Bankowa potwierdziła, że nie zajmie się w tym roku długo oczekiwanym projektem ustawy o strukturze rynku kryptowalut, przesuwając postępy najwcześniej na początek 2026.
-
Waszyngton zawiesił Tech Prosperity Deal z Wielką Brytanią — flagowy program współpracy w zakresie AI/kwantów/technologii nuklearnych — używając go jako narzędzia nacisku w negocjacjach dotyczących pozataryfowych barier handlowych.
Podsumowanie dnia: półprzewodniki na czele wyprzedaży, platyna i srebro na historycznych szczytach 🚀
PILNE: Mieszany odczyt zapasów ropy w USA
PILNE: Inflacja w strefie euro lekko poniżej prognoz
PILNE: Dane IFO delikatnie poniżej oczekiwań. Euro traci!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.