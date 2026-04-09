Kalendarz ekonomiczny: Decyzja RPP - co ze stopami proc. w Polsce? (09.04.2026)

W czwartek inwestorzy ponownie znajdą się pod presją zawirowań konfliktu na Bliskim Wschodzie, wraz z tym jak izraelski front w Libanie przeciwko budzi kontrowersje w świetle zawartego z Iranem zawieszenia broni. Premier Izraela znajduje się pod presją “niespełnionych obietnic” wobec zmiany reżimu w Iranie, dlatego atmosfera rozmów pokojowych może być daleka od spokojnej.

Ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie, dzisiejsze dane makroekonomiczne z USA mogą mieć mniejszy wpływ na rynek niż zazwyczaj. Raporty o inflacji PCE i wydatkach konsumentów za luty są postrzegane jako nieaktualne, ponieważ nie uwzględniają obecnych cen ropy przekraczających 90 USD za baryłkę. Niemniej niespodziewanie wyższy odczyt bazowej inflacji PCE, dalej powyżej 3,1%, mógłby istotnie wzmocnić dolara.

W Polsce uwaga skupia się na Radzie Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje utrzymania stóp procentowych na poziomie 3,75%. Podczas konferencji prezesa NBP możemy spodziewać się ostrożnego i cierpliwego tonu – prof. Glapiński prawdopodobnie podkreśli ogromną niepewność geopolityczną i konieczność czekania na nowe dane, zanim podjęte zostaną jakiekolwiek dalsze kroki.

