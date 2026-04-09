Kalendarz ekonomiczny: Decyzja RPP - co ze stopami proc. w Polsce? (09.04.2026)

W czwartek inwestorzy ponownie znajdą się pod presją zawirowań konfliktu na Bliskim Wschodzie, wraz z tym jak izraelski front w Libanie przeciwko budzi kontrowersje w świetle zawartego z Iranem zawieszenia broni. Premier Izraela znajduje się pod presją “niespełnionych obietnic” wobec zmiany reżimu w Iranie, dlatego atmosfera rozmów pokojowych może być daleka od spokojnej.
Ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie, dzisiejsze dane makroekonomiczne z USA mogą mieć mniejszy wpływ na rynek niż zazwyczaj. Raporty o inflacji PCE i wydatkach konsumentów za luty są postrzegane jako nieaktualne, ponieważ nie uwzględniają obecnych cen ropy przekraczających 90 USD za baryłkę. Niemniej niespodziewanie wyższy odczyt bazowej inflacji PCE, dalej powyżej 3,1%, mógłby istotnie wzmocnić dolara.
W Polsce uwaga skupia się na Radzie Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje utrzymania stóp procentowych na poziomie 3,75%. Podczas konferencji prezesa NBP możemy spodziewać się ostrożnego i cierpliwego tonu – prof. Glapiński prawdopodobnie podkreśli ogromną niepewność geopolityczną i konieczność czekania na nowe dane, zanim podjęte zostaną jakiekolwiek dalsze kroki.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.