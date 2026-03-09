Kalendarz ekonomiczny: inflacja CPI z USA najważniejszym raportem tego tygodnia 🔎

Nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo intensywnie, nie tylko z uwagi na kalendarz makroekonomiczny, a także z uwagi na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie. Skok ropy o ponad 53% od momentu rozpoczęcia konfliktu USA z Iranem zapoczątkował wzrost presji inflacyjnej. To właśnie powrotu problemów cenowych najbardziej obecnie obawia się rynek.
W połowie tego tygodnia, w środę poznamy raport CPI z USA za luty. Najnowsze wydarzenia globalne jeszcze nie będą odzwierciedlone w poprzednim miesiącu, jednak rynek będzie szukał potencjalnych sygnałów takiego wzrostu w kolejnych miesiącach.
Szczegółowy kalendarz ekonomiczny
Poniedziałek, 9 marca
- 02:30 - inflacja CPI i PPI z Chin
- 08:00 - produkcja przemysłowa z Niemiec
Wtorek, 10 marca
- przed sesją w Europie - wyniki Volkswagen
- 00:00 - bilans handlowy w Chinach
- 00:50 - PKB z Japonii za Q4
- 08:00 - inflacja CPI z Norwegii
- 21:40 - raport API w kwestii zapasów ropy z USA
- po sesji w USA - wyniki Oracle
Środa, 11 marca
- przed sesją w Europie - wyniki Rheinmetall
- 08:00 - inflacja CPI z Niemiec
- 13:30 - inflacja CPI z USA
- 15:30 - dane DoE o zapasach ropy z USA
Czwartek, 12 marca
- przed sesją w Europie - wyniki Zalando, BMW
- 10:30 - przemówienie Baileya z BoE
- 12:00 - decyzja CBRT w sprawie stóp procentowych
- 13:30 - wnioski o zasiłki dla bezrobotnych z USA
- 15:30 - dane EIA o zapasach gazu w USA
Piątek, 13 marca
- 08:00 - dane PKB i produkcja z Wielkiej Brytanii
- 08:45 - dane CPI z Francji
- 09:00 - dane CPI z Hiszpanii
- 10:00 - dane CPI z Polski
- 13:30 - dane z rynku pracy z Kanady
- 13:30 - dane PCE i PKB z USA
- 15:00 - dane UoM z USA
