czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
75% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
07:46 · 9 marca 2026

Kalendarz ekonomiczny: inflacja CPI z USA najważniejszym raportem tego tygodnia 🔎

Nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo intensywnie, nie tylko z uwagi na kalendarz makroekonomiczny, a także z uwagi na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie. Skok ropy o ponad 53% od momentu rozpoczęcia konfliktu USA z Iranem zapoczątkował wzrost presji inflacyjnej. To właśnie powrotu problemów cenowych najbardziej obecnie obawia się rynek. 

W połowie tego tygodnia, w środę poznamy raport CPI z USA za luty. Najnowsze wydarzenia globalne jeszcze nie będą odzwierciedlone w poprzednim miesiącu, jednak rynek będzie szukał potencjalnych sygnałów takiego wzrostu w kolejnych miesiącach.

Szczegółowy kalendarz ekonomiczny

Poniedziałek, 9 marca

  • 02:30 - inflacja CPI i PPI z Chin 
  • 08:00 - produkcja przemysłowa z Niemiec

Wtorek, 10 marca

  • przed sesją w Europie - wyniki Volkswagen
  • 00:00 - bilans handlowy w Chinach
  • 00:50 - PKB z Japonii za Q4
  • 08:00 - inflacja CPI z Norwegii
  • 21:40 - raport API w kwestii zapasów ropy z USA
  • po sesji w USA - wyniki Oracle

Środa, 11 marca

  • przed sesją w Europie - wyniki Rheinmetall
  • 08:00 - inflacja CPI z Niemiec
  • 13:30 - inflacja CPI z USA
  • 15:30 - dane DoE o zapasach ropy z USA

Czwartek, 12 marca

  • przed sesją w Europie - wyniki Zalando, BMW
  • 10:30 - przemówienie Baileya z BoE
  • 12:00 - decyzja CBRT w sprawie stóp procentowych
  • 13:30 - wnioski o zasiłki dla bezrobotnych z USA
  • 15:30 - dane EIA o zapasach gazu w USA

Piątek, 13 marca

  • 08:00 - dane PKB i  produkcja z Wielkiej Brytanii
  • 08:45 - dane CPI z Francji
  • 09:00 - dane CPI z Hiszpanii
  • 10:00 - dane CPI z Polski
  • 13:30 - dane z rynku pracy z Kanady
  • 13:30 - dane PCE i PKB z USA
  • 15:00 - dane UoM z USA

 

12 marca 2026, 13:31

PILNE: Wnioski o zasiłek w USA nieznacznie poniżej prognoz
12 marca 2026, 09:29

Komentarz walutowy: Cieśnina Ormuz oczkiem w głowie rynków - co dalej?
12 marca 2026, 08:20

Kalendarz Ekonomiczny: Zasiłki dla bezrobotnych w USA w centrum uwagi! (12.03.2025)
11 marca 2026, 15:43

PILNE: Zapasy ropy w USA powyżej oczekiwań!🛢️🚨

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata
Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację