Kalendarz ekonomiczny: inflacja CPI z USA najważniejszym raportem tego tygodnia 🔎

Nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo intensywnie, nie tylko z uwagi na kalendarz makroekonomiczny, a także z uwagi na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie. Skok ropy o ponad 53% od momentu rozpoczęcia konfliktu USA z Iranem zapoczątkował wzrost presji inflacyjnej. To właśnie powrotu problemów cenowych najbardziej obecnie obawia się rynek. W połowie tego tygodnia, w środę poznamy raport CPI z USA za luty. Najnowsze wydarzenia globalne jeszcze nie będą odzwierciedlone w poprzednim miesiącu, jednak rynek będzie szukał potencjalnych sygnałów takiego wzrostu w kolejnych miesiącach. Szczegółowy kalendarz ekonomiczny Poniedziałek, 9 marca 02:30 - inflacja CPI i PPI z Chin

08:00 - produkcja przemysłowa z Niemiec Wtorek, 10 marca przed sesją w Europie - wyniki Volkswagen

00:00 - bilans handlowy w Chinach

00:50 - PKB z Japonii za Q4

08:00 - inflacja CPI z Norwegii

21:40 - raport API w kwestii zapasów ropy z USA

po sesji w USA - wyniki Oracle Środa, 11 marca przed sesją w Europie - wyniki Rheinmetall

08:00 - inflacja CPI z Niemiec

13:30 - inflacja CPI z USA

15:30 - dane DoE o zapasach ropy z USA Czwartek, 12 marca przed sesją w Europie - wyniki Zalando, BMW

10:30 - przemówienie Baileya z BoE

12:00 - decyzja CBRT w sprawie stóp procentowych

13:30 - wnioski o zasiłki dla bezrobotnych z USA

15:30 - dane EIA o zapasach gazu w USA Piątek, 13 marca 08:00 - dane PKB i produkcja z Wielkiej Brytanii

08:45 - dane CPI z Francji

09:00 - dane CPI z Hiszpanii

10:00 - dane CPI z Polski

13:30 - dane z rynku pracy z Kanady

13:30 - dane PCE i PKB z USA

15:00 - dane UoM z USA

