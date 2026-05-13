Kalendarz ekonomiczny: Inflacja PPI z USA i PKB ze strefy euro 📌

W USA w centrum uwagi znajduje się dziś kwietniowy raport PPI po wczorajszym mocnym odczycie CPI, który pokazał utrzymującą się bazową presję inflacyjną. Konsensus zakłada wzrost PPI o 0,5% m/m. Rynek będzie obserwował, czy ceny producentów potwierdzą szerszą presję cenową i utrzymają ostrożne nastawienie Fed. W strefie euro oczekuje się, że drugi odczyt PKB za I kwartał potwierdzi słaby wzrost po wstępnym wyniku na poziomie jedynie 0,1% k/k oraz 0,8% r/r. Kluczowym elementem raportu będą dane o zatrudnieniu, dla których prognozowany jest wzrost o około 0,1% k/k.

