Kalendarz Ekonomiczny: Inflacja w Europie i rynek nieruchomości USA w centrum uwagi

Piątek przynosi względne wyciszenie na rynkach finansowych po intensywnym tygodniu handlowym. Główna uwaga inwestorów skupia się na danych z rynku nieruchomości w USA oraz na finalnym odczycie czerwcowej inflacji konsumenckiej (HICP) w strefie euro. Indeksy na Wall Street notowały ostatnio spadki wywołane głównie słabością sektora technologicznego i obniżonymi prognozami wydatków inwestycyjnych u kluczowych producentów półprzewodników. Dodatkowo nastroje kształtowane są przez wypowiedzi członków banków centralnych EBC - na dzisiaj swoje wystąpienie ma zaplanowane Piero Cipollone. Na rynku walutowym kluczowy pozostaje poziom zmienności na parach z euro i dolarem amerykańskim, na które bezpośredni wpływ będą miały dzisiejsze popołudniowe publikacje makroekonomiczne zza oceanu.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
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W trakcie sesji azjatyckiej brakowało kluczowych odczytów makroekonomicznych o podwyższonej zmienności, a handel opierał się głównie na dyskontowaniu globalnych nastrojów z rynków bazowych.
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O godzinie 01:00 czasu polskiego odbyło się wystąpienie publiczne członka zarządu Fed, Philipa Jeffersona, które jednak nie przyniosło przełomowych deklaracji w kwestii najbliższych kroków amerykańskiej Rezerwy Federalnej.
Kalendarz makroekonomiczny
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08:00 Rumunia - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) (maj). Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: 1,5%
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09:00 Czechy - Inflacja PPI (m/m) (czerwiec). Konsensus: -0,4%. Poprzedni odczyt: -0,1%
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09:00 Czechy - Inflacja PPI (r/r) (czerwiec). Konsensus: 1,5%. Poprzedni odczyt: 1,5%
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09:00 Słowacja - Inflacja HICP (r/r) (czerwiec). Konsensus: 3,5%. Poprzedni odczyt: 4%
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10:00 Strefa Euro - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) (maj). Konsensus: 17,5 mld. Poprzedni odczyt: 15,7 mld
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11:00 Strefa Euro - Inflacja HICP fin. (m/m) (czerwiec). Konsensus: -0,1%. Poprzedni odczyt: 0,1%
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11:00 Strefa Euro - Inflacja HICP fin. (r/r) (czerwiec). Konsensus: 2,8%. Poprzedni odczyt: 3,2%
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11:00 Strefa Euro - Inflacja bazowa HICP fin. (m/m) (czerwiec). Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: 0,3%
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11:00 Strefa Euro - Inflacja bazowa HICP fin. (r/r) (czerwiec). Konsensus: 2,4%. Poprzedni odczyt: 2,6%
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13:00 Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Piero Cipollone)
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14:30 USA - Ceny eksportu (m/m) (czerwiec). Konsensus: -0,4%. Poprzedni odczyt: 1,3%
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14:30 USA - Ceny importu (m/m) (czerwiec). Konsensus: -0,7%. Poprzedni odczyt: 1,9%
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14:30 USA - Rozpoczęte budowy domów (czerwiec). Konsensus: 1310 tys. Poprzedni odczyt: 1177 tys.
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14:30 USA - Pozwolenia na budowę domów (czerwiec). Konsensus: 1400 tys. Poprzedni odczyt: 1410 tys.
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15:15 USA - Produkcja przemysłowa (m/m) (czerwiec). Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: 0,1%
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15:15 USA - Wykorzystanie mocy produkcyjnych (czerwiec). Konsensus: 76,2%. Poprzedni odczyt: 76,2%
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16:00 USA - Indeks Uniwersytetu Michigan wst. (lipiec). Konsensus: 51. Poprzedni odczyt: 49,5
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19:00 USA - Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień). Konsensus: 446. Poprzedni odczyt: 445
Rynki warte uwagi
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EUR/USD – finalne dane o inflacji HICP ze strefy euro (11:00) w zestawieniu z kluczowym pakietem danych z amerykańskiego rynku nieruchomości (14:30) mogą wywołać podwyższoną zmienność na głównej parze walutowej.
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Sektor budowlany i indeksy w USA (np. S&P 500) – dane o rozpoczętych budowach domów i pozwoleniach na budowę w USA dostarczą kluczowych informacji o kondycji amerykańskiej gospodarki i konsumenta wrażliwego na wysokie stopy procentowe.
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Poranna Odprawa: Wall Street pod presją. AI słabnie, Netflix rozczarowuje, a Zatoka Perska w ogniu
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