Kalendarz Ekonomiczny: Inflacja z Polski w centrum uwagi, w tle dane z USA i Kanady

Dzisiejszy kalendarz makro w dużej mierze będzie skupiony na odpowiedzi na pytanie, czy presja inflacyjna zaczyna ponownie przyspieszać, czy też utrzymuje się trend jej wygaszania. W centrum uwagi znajdą się dane z Polski, które pokażą, jak kształtuje się dynamika cen w regionie, natomiast w drugiej części dnia kluczowe będą publikacje z USA i Kanady, dające szerszy obraz kondycji gospodarki i potencjalnych kierunków dla polityki monetarnej w Ameryce Północnej. Dane te mogą mieć istotne znaczenie dla oczekiwań wobec banków centralnych, szczególnie w kontekście ewentualnych zmian w tempie luzowania lub zacieśniania polityki pieniężnej. W efekcie rynek może dziś reagować przede wszystkim na zaskoczenia inflacyjne i sygnały dotyczące siły popytu w gospodarce. Kalendarz ekonomiczny na dziś 08:00 Norwegia : Bilans handlu zagranicznego (NOK) : kwiecień : aktualny odczyt 84,2 mld (poprzednio 97,5 mld)

09:00 Czechy : Protokół z posiedzenia CNB : maj

09:30 Polska : Inflacja CPI fin. (m/m) : kwiecień : prognoza 0,6% : (poprzednio 1,1%)

09:30 Polska : Inflacja CPI fin. (r/r) : kwiecień : prognoza 3,2% : (poprzednio 3,0%)

10:00 Włochy : Inflacja CPI fin. (m/m) : kwiecień : prognoza 1,2% : (poprzednio 0,5%)

10:00 Włochy : Inflacja CPI fin. (r/r) : kwiecień : prognoza 2,8% : (poprzednio 1,7%)

10:00 Czechy : Saldo rachunku bieżącego (CZK) : marzec : 13,1 mld : (poprzednio 17,37 mld)

14:00 Polska : Bilans płatniczy : marzec

14:00 Polska : Saldo rachunku bieżącego (EUR) : marzec : -1 250 mln : (poprzednio -990 mln)

14:00 Polska : Saldo obrotów towarowych (EUR) : marzec : (poprzednio -1 025 mln)

14:00 Rumunia : Decyzja NBR ws. stóp procentowych : maj : prognoza 6,50% : (poprzednio 6,50%)

14:15 Kanada : Rozpoczęte budowy domów : kwiecień : prognoza 241 tys. : (poprzednio 235,9 tys.)

14:30 USA : Indeks NY Empire State : maj : prognoza 7,7 : (poprzednio 11)

14:30 Kanada : Produkcja sprzedana (m/m) : marzec : (poprzednio 3,6%)

15:15 USA : Produkcja przemysłowa (m/m) : kwiecień : prognoza 0,3% : (poprzednio -0,5%)

15:15 USA : Wykorzystanie mocy produkcyjnych : kwiecień : prognoza 75,9% : (poprzednio 75,7%)

15:15 USA : Produkcja przemysłowa (r/r) : kwiecień : (poprzednio 0,7%)

19:00 USA : Liczba wież wiertniczych (ropa) : tydzień : 411 : (poprzednio 410)



