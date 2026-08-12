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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:00 · 12 sierpnia 2026

Kalendarz Ekonomiczny: Inflacja z USA kluczowa dla rynków. Dziś najważniejszy odczyt tygodnia

Mikołaj Sobierajski
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Analityk Rynku Akcji

Środowa sesja na rynkach finansowych przebiegać będzie pod znakiem kluczowych publikacji wskaźników inflacji konsumenckiej (CPI). Głównym punktem odniesienia dla globalnych inwestorów pozostaje popołudniowy odczyt CPI ze Stanów Zjednoczonych za lipiec. Dane te będą miały bezpośredni wpływ na wycenę ścieżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na najbliższych posiedzeniach. Wcześniej rynki przeanalizują finalne dane o inflacji z Niemiec, które doprecyzują obraz presji cenowej w największej gospodarcze strefy euro. Ze względu na publikacje spodziewana jest podwyższona zmienność na rynku walutowym, indeksach giełdowych oraz rentownościach długu skarbowego.

Kalendarz makroekonomiczny

  • 08:00 Niemcy - Finalna inflacja CPI (r/r) za lipiec: 2,8%. Konsensus: 2,8%. Poprzedni odczyt: 2,3%.

  • 08:00 Niemcy - Finalna inflacja HICP (r/r) za lipiec: 2,8%. Konsensus: 2,8%. Poprzedni odczyt: 2,4%.

  • 08:00 Niemcy - Finalna inflacja CPI (m/m) za lipiec: 0,8%. Konsensus: 0,8%. Poprzedni odczyt: -0,3%.

  • 08:00 Rumunia - Inflacja CPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 7,9%. Poprzedni odczyt: 10,4%.

  • 09:00 Polska - Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC za sierpień. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: 88,7.

  • 10:00 Włochy - Finałowa inflacja CPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 2,8%. Poprzedni odczyt: 3,0%.

  • 13:00 USA - Tygodniowe wnioski o kredyt hipoteczny. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: -2,9%.

  • 14:30 USA - Inflacja CPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 3,4%. Poprzedni odczyt: 3,5%.

  • 14:30 USA - Inflacja bazowa CPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 2,5%. Poprzedni odczyt: 2,6%.

  • 14:30 USA - Inflacja CPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,1%. Poprzedni odczyt: -0,4%.

  • 14:30 USA - Inflacja bazowa CPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: 0,0%.

  • 14:30 Kanada - Pozwolenia na budowę domów (m/m) za czerwiec. Konsensus: -1,0%. Poprzedni odczyt: -1,7%.

  • 16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy naftowej wg DoE. Konsensus: -0,5 mln brk. Poprzedni odczyt: 2,48 mln brk.

  • 16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów benzyny wg DoE. Konsensus: -1,6 mln brk. Poprzedni odczyt: -1,64 mln brk.

  • 20:00 USA - Saldo budżetu federalnego za lipiec. Konsensus: -295 mld USD. Poprzedni odczyt: -120,3 mld USD.

Kalendarz dla Polski

  • 09:00 Polska - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) wg BIEC za sierpień: Publikacja wskaźnika prognozującego kierunek zmian cen konsumpcyjnych w najbliższych miesiącach.

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę

  1. EUR/USD – Publikacja danych o CPI w USA o 14:30 będzie głównym katalizatorem zmienności dla pary walutowej. Niższy od oczekiwań odczyt może osłabić dolara i napędzić wzrosty w kierunku oporów, natomiast wyższa inflacja wzmocni walutę amerykańską.

  2. S&P 500 (US500) – Zaskoczenia w danych inflacyjnych z USA wpłyną na wycenę kosztu pieniądza przez Fed, co przełoży się bezpośrednio na apetyt na ryzyko wśród inwestorów giełdowych.

  3. Ropa Naftowa (WTI / BRENT) – Publikowany o 16:30 raport DoE o zapasach paliw w USA pokaże bieżący stan popytu w szczycie sezonu wyjazdowego, co przy oczekiwanym spadku zapasów ropy o 0,5 mln brk może dać impuls do ruchu cen surowca.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji

Mikołaj Sobierajski jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych. Do XTB dołączył w 2025 roku jako analityk rynku akcji. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora technologicznego, półprzewodników oraz spółek związanych ze sztuczną inteligencją. W swoich analizach koncentruje się na wynikach finansowych, modelach biznesowych, perspektywach wzrostu oraz wycenie przedsiębiorstw, uwzględniając również szersze trendy sektorowe i uwarunkowania makroekonomiczne. Regularnie komentuje sytuację na Wall Street oraz GPW. Autor analiz i komentarzy rynkowych.

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