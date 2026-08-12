Komentarz walutowy – dane o inflacji sądne dla dolara

- EURPLN po 4,30
- waluty czekają na dane z USA
- GOLD powraca do wzrostu
- EURPLN po 4,30
- waluty czekają na dane z USA
- GOLD powraca do wzrostu
Na rynkach w ostatnim czasie zapanował pewnego rodzaju klincz. Nastroje ogólnie są dobre, natomiast brakuje rozstrzygnięcia – szczególnie na walutach. Dzisiejsze dane z USA mają szansę to zmienić.
Po raz kolejny rynek dał się nabrać na zapowiedzi rychłego porozumienia na Bliskim Wschodzie, które to wobec obecnego układu wydaje się bardzo mało realne. Iranowi po prostu obecnie opłaca się licytować wysoko, a prezydent Trump – choć bardzo chciałby porozumienia, musi być w stanie przedstawić je jako sukces i musi ono być jakkolwiek respektowane przez Izrael. Z drugiej strony silna eskalacja ze strony Waszyngtonu tuż przed wyborami jest także ryzykowna.
Podobnie w przypadku Fed jesteśmy trochę na ziemi niczyjej. Po jastrzębim otwarciu ze strony nowego przewodniczącego rynek nastawił się na podwyżki, ale lipcowy przekaz był już znacznie bardziej łagodny i rynek w dużej mierze zgasił te oczekiwania. Efektem jest umiarkowane osłabienie dolara, które utrzymuje długoterminową konsolidację.
Dlatego też dzisiejsze dane będą ważne. Dane za czerwiec pokazały dość mocny spadek inflacji – zarówno ogółem (do 3,5%), jak i bazowej (do 2,5%). Przedstawiciele Fed twierdzili wtedy, że to tylko jeden odczyt i nie jest on przesądzający, ale nie ulega wątpliwości, że przy wyższej inflacji bylibyśmy już po podwyżce stóp. Przy obecnej dynamice rynku, gdzie zatrzymany został impet dolara i jesteśmy świadkami silnego odbicia na rynku złota, inwestorzy chcieliby zobaczyć kolejne sprzyjające dane, które jeszcze zmniejszyłyby szanse na podwyżki i pozwoliły wzmocnić te trendy (jednocześnie przedłużając hossę na Wall Street).
Będzie to miało też znaczenie z punktu widzenia złotego. Po wypowiedzi prezesa NBP o złożeniu wniosku o obniżkę stóp EURPLN wzrósł do niemal 4,35, ale dobre nastroje skorygowały ten ruch. Teraz wróciliśmy w rejon 4,30, który przez długie miesiące był górną granicą wąskiej konsolidacji.
Dane poznamy 14:30 naszego czasu. Tymczasem o godzinie 8:45 euro kosztuje 4,30 złotego, dolar 3,73 złotego, funt 5,04 złotego, zaś frank 4,60 złotego.
dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl
PILNE: CPI w USA zgodnie z oczekiwaniami ↔️🚨EURUSD lekko w górę 📈
Inflacja przekreśli szanse na wrześniową podwyżkę stóp?
USDJPY znów blisko 160
Wykres dnia: EURUSD czeka na CPI z USA. Inflacja może przesądzić o dalszej polityce Fed
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