Poranna Odprawa: Trump deklaruje pełną kontrolę nad Ormuzem, ale rynek pozostaje sceptyczny

Sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, które objęły cały szeroki rynek. S&P 500 oraz Dow Jones cofnęły się o 0,3%, natomiast Nasdaq spadł o 0,6%. Rynek pozostaje ostrożny w oczekiwaniu na dzisiejszą publikację danych o inflacji CPI.

Wczoraj po sesji swoje wyniki opublikował Super Micro Computer. Spółka pokazała bardzo mocne rezultaty za IV kwartał. Przychody wyniosły 11,12 mld USD, co oznacza wzrost o 93% r/r, a skorygowany EPS sięgnął 1,70 USD, zdecydowanie przebijając oczekiwania analityków. Co ważne, marża brutto wzrosła do 17,6%. Największym pozytywnym zaskoczeniem okazała się jednak prognoza na FY27. Spółka zakłada osiągnięcie 65–72 mld USD przychodów, podczas gdy konsensus Wall Street wynosił około 52,5 mld USD.

Sytuacja wokół Cieśniny Ormuz pozostaje napięta, mimo że Donald Trump twierdzi, iż USA mają nad nią „pełną kontrolę” i że jest ona otwarta. Dane dotyczące ruchu statków tego jednak nie potwierdzają, a kolejne incydenty z udziałem jednostek handlowych w rejonie Bab al-Mandab i Zatoki Omańskiej pokazują, że ryzyko dla żeglugi wciąż pozostaje wysokie.

Państwa Zatoki coraz częściej poszukują alternatywnych tras omijających Hormuz, co pokazuje, że traktują problem jako coś więcej niż tylko krótkotrwały kryzys.

Notowania ropy naftowej utrzymują się na podwyższonym poziomie mimo zapewnień prezydenta Trumpa o kontroli nad cieśniną.

Nadzieje na porozumienie USA z Iranem i ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz zderzają się z kolejnymi atakami na statki w regionie. Z jednej strony pojawiają się sygnały, że rozmowy dotyczące odblokowania Hormuzu posuwają się do przodu, z drugiej zaś nowe incydenty na Morzu Czerwonym i w Zatoce Omańskiej pokazują, że ryzyko dla żeglugi wciąż pozostaje wysokie.

EIA podniosła prognozy cen ropy na lata 2026–2027, wskazując na zakłócenia produkcji oraz problemy z transportem.

Azjatyckie giełdy zachowują się dziś nierówno, a głównym wsparciem dla rynku pozostaje odbicie spółek technologicznych i producentów chipów. KOSPI rośnie o ponad 3% dzięki mocnym wzrostom Samsunga i SK Hynix, podczas gdy Nikkei pozostaje bardziej stonowany i zyskuje około 0,9%. Z kolei parkiety w Chinach i Indiach świecą na czerwono.

Australia od 17 sierpnia wprowadza minimalną stawkę w wysokości 31,30 AUD za godzinę dla około 250 tys. kurierów pracujących dla platform dostawczych. Nowe przepisy obejmą również ubezpieczenie od wypadków, co oznacza wyższe koszty dla firm dostarczających jedzenie.

Japońskie rentowności obligacji mocno rosną, ponieważ droższa ropa zwiększa obawy o inflację i może skłonić Bank Japonii do dalszych podwyżek stóp procentowych. Mimo wyższych rentowności jen na razie nie zyskuje i pozostaje słaby względem dolara.

Na rynku metali szlachetnych na początku dnia panują pozytywne nastroje. Złoto zyskuje około 0,6% i testuje poziom 4400 USD za uncję. Srebro natomiast przebija poziom 65 USD za uncję.